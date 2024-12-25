https://ria.ru/20241225/kurakhovo-1991334500.html
Практически всю жилую зону Курахово освободили от ВСУ
Практически всю жилую зону Курахово освободили от ВСУ - РИА Новости, 25.12.2024
Практически всю жилую зону Курахово освободили от ВСУ
Практически вся жилая зона города Курахово в ДНР освобождена от ВСУ, сообщил военно-политический эксперт Ян Гагин в эфире телеканала "Россия". РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T20:36:00+03:00
2024-12-25T20:36:00+03:00
2024-12-25T20:38:00+03:00
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Практически вся жилая зона города Курахово в ДНР освобождена от ВСУ, сообщил военно-политический эксперт Ян Гагин в эфире телеканала "Россия"."Если говорить о Курахово, то здесь стоит поподробнее сказать о том, что на данный момент практически вся жилая зона города освобождена от противника, и сейчас мы уперлись в последний оплот, собственно говоря, гарнизона кураховского - это Кураховская ТЭЦ, которую противник превратил просто в неприступную крепость. Там сосредоточена вся техника, весь личный состав", - сказал Гагин.Он отметил, что срок взятия Курахово ВС РФ будет зависеть именно от того, как скоро российские военные выбьют из ТЭЦ противника.Курахово - город в западной части ДНР, расположенный примерно в 40 километрах к западу от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.
https://ria.ru/20241225/kurakhovo-1980950150.html
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Практически всю жилую зону Курахово освободили от ВСУ
Гагин: практически всю жилую зону Курахово освободили от ВСУ