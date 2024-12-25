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Практически всю жилую зону Курахово освободили от ВСУ - РИА Новости, 25.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:36 25.12.2024 (обновлено: 20:38 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/kurakhovo-1991334500.html
Практически всю жилую зону Курахово освободили от ВСУ
Практически всю жилую зону Курахово освободили от ВСУ - РИА Новости, 25.12.2024
Практически всю жилую зону Курахово освободили от ВСУ
Практически вся жилая зона города Курахово в ДНР освобождена от ВСУ, сообщил военно-политический эксперт Ян Гагин в эфире телеканала "Россия". РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T20:36:00+03:00
2024-12-25T20:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
курахово
донецкая народная республика
донецк
ян гагин
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Практически вся жилая зона города Курахово в ДНР освобождена от ВСУ, сообщил военно-политический эксперт Ян Гагин в эфире телеканала "Россия"."Если говорить о Курахово, то здесь стоит поподробнее сказать о том, что на данный момент практически вся жилая зона города освобождена от противника, и сейчас мы уперлись в последний оплот, собственно говоря, гарнизона кураховского - это Кураховская ТЭЦ, которую противник превратил просто в неприступную крепость. Там сосредоточена вся техника, весь личный состав", - сказал Гагин.Он отметил, что срок взятия Курахово ВС РФ будет зависеть именно от того, как скоро российские военные выбьют из ТЭЦ противника.Курахово - город в западной части ДНР, расположенный примерно в 40 километрах к западу от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.
https://ria.ru/20241225/kurakhovo-1980950150.html
курахово
донецкая народная республика
донецк
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курахово, донецкая народная республика, донецк, ян гагин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Курахово, Донецкая Народная Республика, Донецк, Ян Гагин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Практически всю жилую зону Курахово освободили от ВСУ

Гагин: практически всю жилую зону Курахово освободили от ВСУ

© РИА НовостиВоеннослужащие ВС России при зачистке Курахово. Кадр из видео
Военнослужащие ВС России при зачистке Курахово. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости
Военнослужащие ВС России при зачистке Курахово. Кадр из видео. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Практически вся жилая зона города Курахово в ДНР освобождена от ВСУ, сообщил военно-политический эксперт Ян Гагин в эфире телеканала "Россия".
"Если говорить о Курахово, то здесь стоит поподробнее сказать о том, что на данный момент практически вся жилая зона города освобождена от противника, и сейчас мы уперлись в последний оплот, собственно говоря, гарнизона кураховского - это Кураховская ТЭЦ, которую противник превратил просто в неприступную крепость. Там сосредоточена вся техника, весь личный состав", - сказал Гагин.
Он отметил, что срок взятия Курахово ВС РФ будет зависеть именно от того, как скоро российские военные выбьют из ТЭЦ противника.
Курахово - город в западной части ДНР, расположенный примерно в 40 километрах к западу от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
Курахово: что это за город и в чем его значение для СВО
Вчера, 12:50
 
Специальная военная операция на УкраинеКураховоДонецкая Народная РеспубликаДонецкЯн ГагинВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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