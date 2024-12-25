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Гагин рассказал, когда освободят Курахово - РИА Новости, 25.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:28 25.12.2024 (обновлено: 03:30 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/kurakhovo-1991121547.html
Гагин рассказал, когда освободят Курахово
Гагин рассказал, когда освободят Курахово - РИА Новости, 25.12.2024
Гагин рассказал, когда освободят Курахово
Считанные недели остаются до полного освобождения Курахово в ДНР, ротация противника прекращена, пресечено и снабжение оставшейся в городе группировки ВСУ,... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T03:28:00+03:00
2024-12-25T03:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
курахово
донецкая народная республика
донецк
ян гагин
денис пушилин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Считанные недели остаются до полного освобождения Курахово в ДНР, ротация противника прекращена, пресечено и снабжение оставшейся в городе группировки ВСУ, заявил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что под контролем ВСУ остается лишь северо-запад города Курахово, но российские войска выдавливают противника. "По (освобождению – ред.) Курахово я думаю, что это считанные недели. У противника осталось личного состава немного, техники осталось там немного, ротация у него сейчас не то что затруднена, а прекращена. Вопросы снабжения и оставшейся группировки тоже нами пресечены", - сказал Гагин. Он подчеркнул, что взятие Курахово позволит российским войскам выйти на административную границу ДНР. "Курахово считался городом-крепостью и серьёзным транспортным узлом, узлом снабжения. И, собственно говоря, это открывает нам выход на административные границы республики", - объяснил собеседник агентства. Кроме того, Гагин отметил, что остатки гарнизона ВСУ в Курахово обречены либо на отступление, либо на плен. Однако, по его словам, отступать противнику некуда. "Отступать на неподготовленные позиции – это крайне сложно, потому что сейчас зима, очень холодно, и формировать новые позиции, фортификационные сооружения очень сложно в таких условиях. И отступление просто в поля и в посадки – это, скажем так, тоже смерти подобно", - подчеркнул он. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный примерно в 40 километрах к западу от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.
https://ria.ru/20241212/spetsoperatsiya-1988723872.html
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курахово
донецкая народная республика
донецк
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курахово, донецкая народная республика, донецк, ян гагин, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курахово, Донецкая Народная Республика, Донецк, Ян Гагин, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
Гагин рассказал, когда освободят Курахово

Гагин: до полного освобождения Курахово остаются считанные недели

© Народная милиция ДНР/TelegramРоссийский флаг над элеватором в Курахово
Российский флаг над элеватором в Курахово - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© Народная милиция ДНР/Telegram
Российский флаг над элеватором в Курахово. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Считанные недели остаются до полного освобождения Курахово в ДНР, ротация противника прекращена, пресечено и снабжение оставшейся в городе группировки ВСУ, заявил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что под контролем ВСУ остается лишь северо-запад города Курахово, но российские войска выдавливают противника.
Украинские военные в Курахово. Декабрь 2024 - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
ВСУ некуда будет отступать после сдачи Курахово, заявил Гагин
12 декабря, 04:21
"По (освобождению – ред.) Курахово я думаю, что это считанные недели. У противника осталось личного состава немного, техники осталось там немного, ротация у него сейчас не то что затруднена, а прекращена. Вопросы снабжения и оставшейся группировки тоже нами пресечены", - сказал Гагин.
Он подчеркнул, что взятие Курахово позволит российским войскам выйти на административную границу ДНР.
"Курахово считался городом-крепостью и серьёзным транспортным узлом, узлом снабжения. И, собственно говоря, это открывает нам выход на административные границы республики", - объяснил собеседник агентства.
Военнослужащие ВС России при зачистке Курахово. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
Российские военные практически выбили ВСУ из центра Курахово
22 декабря, 20:47
Кроме того, Гагин отметил, что остатки гарнизона ВСУ в Курахово обречены либо на отступление, либо на плен. Однако, по его словам, отступать противнику некуда.
"Отступать на неподготовленные позиции – это крайне сложно, потому что сейчас зима, очень холодно, и формировать новые позиции, фортификационные сооружения очень сложно в таких условиях. И отступление просто в поля и в посадки – это, скажем так, тоже смерти подобно", - подчеркнул он.
Курахово - город в западной части ДНР, расположенный примерно в 40 километрах к западу от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
Курахово: что это за город и в чем его значение для СВО
12:50
 
Специальная военная операция на УкраинеКураховоДонецкая Народная РеспубликаДонецкЯн ГагинДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
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