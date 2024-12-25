https://ria.ru/20241225/kurakhovo-1991121547.html

Гагин рассказал, когда освободят Курахово

Гагин рассказал, когда освободят Курахово - РИА Новости, 25.12.2024

Гагин рассказал, когда освободят Курахово

Считанные недели остаются до полного освобождения Курахово в ДНР, ротация противника прекращена, пресечено и снабжение оставшейся в городе группировки ВСУ,... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T03:28:00+03:00

2024-12-25T03:28:00+03:00

2024-12-25T03:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

курахово

донецкая народная республика

донецк

ян гагин

денис пушилин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Считанные недели остаются до полного освобождения Курахово в ДНР, ротация противника прекращена, пресечено и снабжение оставшейся в городе группировки ВСУ, заявил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что под контролем ВСУ остается лишь северо-запад города Курахово, но российские войска выдавливают противника. "По (освобождению – ред.) Курахово я думаю, что это считанные недели. У противника осталось личного состава немного, техники осталось там немного, ротация у него сейчас не то что затруднена, а прекращена. Вопросы снабжения и оставшейся группировки тоже нами пресечены", - сказал Гагин. Он подчеркнул, что взятие Курахово позволит российским войскам выйти на административную границу ДНР. "Курахово считался городом-крепостью и серьёзным транспортным узлом, узлом снабжения. И, собственно говоря, это открывает нам выход на административные границы республики", - объяснил собеседник агентства. Кроме того, Гагин отметил, что остатки гарнизона ВСУ в Курахово обречены либо на отступление, либо на плен. Однако, по его словам, отступать противнику некуда. "Отступать на неподготовленные позиции – это крайне сложно, потому что сейчас зима, очень холодно, и формировать новые позиции, фортификационные сооружения очень сложно в таких условиях. И отступление просто в поля и в посадки – это, скажем так, тоже смерти подобно", - подчеркнул он. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный примерно в 40 километрах к западу от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.

https://ria.ru/20241212/spetsoperatsiya-1988723872.html

https://ria.ru/20241222/vojska-1990739703.html

https://ria.ru/20241225/kurakhovo-1980950150.html

курахово

донецкая народная республика

донецк

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курахово, донецкая народная республика, донецк, ян гагин, денис пушилин, вооруженные силы украины