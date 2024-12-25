Гагин рассказал, когда освободят Курахово
Гагин: до полного освобождения Курахово остаются считанные недели
Российский флаг над элеватором в Курахово. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Считанные недели остаются до полного освобождения Курахово в ДНР, ротация противника прекращена, пресечено и снабжение оставшейся в городе группировки ВСУ, заявил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что под контролем ВСУ остается лишь северо-запад города Курахово, но российские войска выдавливают противника.
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"По (освобождению – ред.) Курахово я думаю, что это считанные недели. У противника осталось личного состава немного, техники осталось там немного, ротация у него сейчас не то что затруднена, а прекращена. Вопросы снабжения и оставшейся группировки тоже нами пресечены", - сказал Гагин.
Он подчеркнул, что взятие Курахово позволит российским войскам выйти на административную границу ДНР.
"Курахово считался городом-крепостью и серьёзным транспортным узлом, узлом снабжения. И, собственно говоря, это открывает нам выход на административные границы республики", - объяснил собеседник агентства.
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Кроме того, Гагин отметил, что остатки гарнизона ВСУ в Курахово обречены либо на отступление, либо на плен. Однако, по его словам, отступать противнику некуда.
"Отступать на неподготовленные позиции – это крайне сложно, потому что сейчас зима, очень холодно, и формировать новые позиции, фортификационные сооружения очень сложно в таких условиях. И отступление просто в поля и в посадки – это, скажем так, тоже смерти подобно", - подчеркнул он.
Курахово - город в западной части ДНР, расположенный примерно в 40 километрах к западу от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.