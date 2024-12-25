Рейтинг@Mail.ru
Загрязненное мазутом побережье Кубани разделят на 44 сектора - РИА Новости, 25.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:57 25.12.2024
https://ria.ru/20241225/kuban-1991307652.html
Загрязненное мазутом побережье Кубани разделят на 44 сектора
Загрязненное мазутом побережье Кубани разделят на 44 сектора - РИА Новости, 25.12.2024
Загрязненное мазутом побережье Кубани разделят на 44 сектора
Загрязнённое мазутом побережье Кубани после ЧП с танкерами разделят на 44 сектора и закрепят их за муниципальными образованиями края для контроля, сообщил... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T17:57:00+03:00
2024-12-25T17:57:00+03:00
происшествия
керченский пролив
россия
вениамин кондратьев
владимир путин
крушение двух танкеров в керченском проливе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991228907_0:250:3194:2047_1920x0_80_0_0_0bc6b3e52b1840a9ed9bda02ca8700bf.jpg
КРАСНОДАР, 25 авг - РИА Новости. Загрязнённое мазутом побережье Кубани после ЧП с танкерами разделят на 44 сектора и закрепят их за муниципальными образованиями края для контроля, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале. "Мониторим 240 километров берега. На краевом заседании договорились, что это расстояние разделим на 44 сектора, за ними закрепим муниципальные образования региона. Они будут отвечать за обнаружение и сбор мазута на вверенной территории. Логистика должна быть организована так, чтобы команда каждого района края знала, куда вывозить загрязненный грунт, чтобы техника не простаивала в очередях и работала непрерывно", - написал Кондратьев в Telegram-канале. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива.
https://ria.ru/20241222/anapa-1990720518.html
керченский пролив
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991228907_119:0:2848:2047_1920x0_80_0_0_2d0a3e567fa34113b4b6b8fdf450d800.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, керченский пролив, россия, вениамин кондратьев, владимир путин, крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Керченский пролив, Россия, Вениамин Кондратьев, Владимир Путин, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Загрязненное мазутом побережье Кубани разделят на 44 сектора

Кондратьев: загрязненное мазутом побережье Кубани разделят на 44 сектора

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВолонтеры собирают мазут на пляже на берегу Анапы
Волонтеры собирают мазут на пляже на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Волонтеры собирают мазут на пляже на берегу Анапы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 25 авг - РИА Новости. Загрязнённое мазутом побережье Кубани после ЧП с танкерами разделят на 44 сектора и закрепят их за муниципальными образованиями края для контроля, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.
"Мониторим 240 километров берега. На краевом заседании договорились, что это расстояние разделим на 44 сектора, за ними закрепим муниципальные образования региона. Они будут отвечать за обнаружение и сбор мазута на вверенной территории. Логистика должна быть организована так, чтобы команда каждого района края знала, куда вывозить загрязненный грунт, чтобы техника не простаивала в очередях и работала непрерывно", - написал Кондратьев в Telegram-канале.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива.
Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
В Анапе назвали самый загрязненный участок берега после крушения танкеров
22 декабря, 17:47
 
ПроисшествияКерченский проливРоссияВениамин КондратьевВладимир ПутинКрушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала