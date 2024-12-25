https://ria.ru/20241225/kuban-1991307652.html

Загрязненное мазутом побережье Кубани разделят на 44 сектора

Загрязненное мазутом побережье Кубани разделят на 44 сектора - РИА Новости, 25.12.2024

Загрязненное мазутом побережье Кубани разделят на 44 сектора

Загрязнённое мазутом побережье Кубани после ЧП с танкерами разделят на 44 сектора и закрепят их за муниципальными образованиями края для контроля, сообщил... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T17:57:00+03:00

2024-12-25T17:57:00+03:00

2024-12-25T17:57:00+03:00

происшествия

керченский пролив

россия

вениамин кондратьев

владимир путин

крушение двух танкеров в керченском проливе

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КРАСНОДАР, 25 авг - РИА Новости. Загрязнённое мазутом побережье Кубани после ЧП с танкерами разделят на 44 сектора и закрепят их за муниципальными образованиями края для контроля, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале. "Мониторим 240 километров берега. На краевом заседании договорились, что это расстояние разделим на 44 сектора, за ними закрепим муниципальные образования региона. Они будут отвечать за обнаружение и сбор мазута на вверенной территории. Логистика должна быть организована так, чтобы команда каждого района края знала, куда вывозить загрязненный грунт, чтобы техника не простаивала в очередях и работала непрерывно", - написал Кондратьев в Telegram-канале. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива.

https://ria.ru/20241222/anapa-1990720518.html

керченский пролив

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происшествия, керченский пролив, россия, вениамин кондратьев, владимир путин, крушение двух танкеров в керченском проливе