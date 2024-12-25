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Губернатор Кубани призвал делать все, чтобы скорее очистить побережье - РИА Новости, 25.12.2024
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17:47 25.12.2024 (обновлено: 18:00 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/kuban-1991304306.html
Губернатор Кубани призвал делать все, чтобы скорее очистить побережье
Губернатор Кубани призвал делать все, чтобы скорее очистить побережье - РИА Новости, 25.12.2024
Губернатор Кубани призвал делать все, чтобы скорее очистить побережье
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что стоит задача сохранить курортную зону региона, для чего необходимо быстрее очистить побережье от... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T17:47:00+03:00
2024-12-25T18:00:00+03:00
крушение двух танкеров в керченском проливе
краснодарский край
вениамин кондратьев
владимир путин
керченский пролив
россия
происшествия
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КРАСНОДАР, 25 авг - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что стоит задача сохранить курортную зону региона, для чего необходимо быстрее очистить побережье от мазута."Перед нами стоит задача сохранить курорт, поэтому максимально нужно сделать все, чтобы как можно быстрее вычистить побережье", - написал Кондратьев в своем Telegram-канале.В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива.В среду на Кубани был введен краевой режим ЧС из-за продолжающихся выбросов нефтепродуктов на берег Анапы и Темрюкского района. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
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крушение двух танкеров в керченском проливе, краснодарский край, вениамин кондратьев, владимир путин, керченский пролив, россия, происшествия
Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Владимир Путин, Керченский пролив, Россия, Происшествия
Губернатор Кубани призвал делать все, чтобы скорее очистить побережье

Кондратьев заявил, что нужно делать все, чтобы быстрее очистить побережье Кубани

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛиквидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы
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КРАСНОДАР, 25 авг - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что стоит задача сохранить курортную зону региона, для чего необходимо быстрее очистить побережье от мазута.
"Перед нами стоит задача сохранить курорт, поэтому максимально нужно сделать все, чтобы как можно быстрее вычистить побережье", - написал Кондратьев в своем Telegram-канале.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива.
В среду на Кубани был введен краевой режим ЧС из-за продолжающихся выбросов нефтепродуктов на берег Анапы и Темрюкского района. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
Как ликвидируют разлив мазута в Краснодарском крае
23 декабря, 17:56
 
Крушение двух танкеров в Керченском проливеКраснодарский крайВениамин КондратьевВладимир ПутинКерченский проливРоссияПроисшествия
 
 
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