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Губернатор Кубани призвал делать все, чтобы скорее очистить побережье

Губернатор Кубани призвал делать все, чтобы скорее очистить побережье - РИА Новости, 25.12.2024

Губернатор Кубани призвал делать все, чтобы скорее очистить побережье

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что стоит задача сохранить курортную зону региона, для чего необходимо быстрее очистить побережье от... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T17:47:00+03:00

2024-12-25T17:47:00+03:00

2024-12-25T18:00:00+03:00

крушение двух танкеров в керченском проливе

краснодарский край

вениамин кондратьев

владимир путин

керченский пролив

россия

происшествия

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КРАСНОДАР, 25 авг - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что стоит задача сохранить курортную зону региона, для чего необходимо быстрее очистить побережье от мазута."Перед нами стоит задача сохранить курорт, поэтому максимально нужно сделать все, чтобы как можно быстрее вычистить побережье", - написал Кондратьев в своем Telegram-канале.В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива.В среду на Кубани был введен краевой режим ЧС из-за продолжающихся выбросов нефтепродуктов на берег Анапы и Темрюкского района. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.

https://ria.ru/20241223/nefteprodukty-1990591605.html

краснодарский край

керченский пролив

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крушение двух танкеров в керченском проливе, краснодарский край, вениамин кондратьев, владимир путин, керченский пролив, россия, происшествия