Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал, сколько россиян не видит пользы в проведении корпоратива - РИА Новости, 25.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:19 25.12.2024
https://ria.ru/20241225/korporativ-1991128477.html
Опрос показал, сколько россиян не видит пользы в проведении корпоратива
Опрос показал, сколько россиян не видит пользы в проведении корпоратива - РИА Новости, 25.12.2024
Опрос показал, сколько россиян не видит пользы в проведении корпоратива
Около 42% жителей России уверены, что корпоративы укрепляют командный дух, для четверти это возможность отдохнуть и провести время с коллегами, а почти пятая... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T07:19:00+03:00
2024-12-25T07:19:00+03:00
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990864293_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_9e27d85768036df1185f26e2a3c8067a.jpg
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Около 42% жителей России уверены, что корпоративы укрепляют командный дух, для четверти это возможность отдохнуть и провести время с коллегами, а почти пятая часть (19%) опрошенных не видит в них никакой пользы, свидетельствуют результаты исследования платформы "Работа России", которые есть у РИА Новости. "О корпоративах: 42% респондентов считают, что такие мероприятия укрепляют командный дух, а 25% видят в них возможность расслабиться и хорошо провести время с коллегами. Тем не менее не все разделяют это мнение. Например, 19% россиян не видят в корпоративах никакой пользы, а 9% воспринимают их скорее как награду за упорный труд. Еще 5% считают, что таким образом руководство повышает лояльность сотрудников", - говорится в исследовании. Так, 40% россиян охотно выходят на сцену на корпоративах, а остальные предпочитают оставаться зрителями. Почти половина участников опроса (45%) поздравляют руководство на словах лично или в сообщении, а пятая часть (20%) дарят сувениры. Работодатели в качестве подарка в 23% случаев отпускают сотрудников пораньше накануне Нового года. 17% опрошенных сообщили, что их руководство организует корпоратив, а о получении премии сообщили 15%. Среди других популярных вариантов фуршеты (14%), сладкие подарки (13%) и поздравления по электронной почте (12%), добавляется в результатах исследования. Около 82% россиян считают наиболее приятным подарком на Новый год от начальства премию. 7% хотели бы дополнительный выходной, а 5% сладкие подарки или сувениры. Всего 4% хотели бы в качестве подарка сходить на организованный руководством корпоратив. В исследовании, которое проходило в декабре на платформе "Работа России", поучаствовали около трех тысяч человек из всех регионов страны.
https://ria.ru/20241224/alkogol-1990921663.html
https://ria.ru/20241223/opros-1990765669.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990864293_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_82a3ffd9d8fc9fd02ad5d2a7e4b5f40a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество
Общество
Опрос показал, сколько россиян не видит пользы в проведении корпоратива

Работа России: пятая часть россиян не видит пользы в проведении корпоратива

© iStock.com / shironosovКорпоратив
Корпоратив - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© iStock.com / shironosov
Корпоратив. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Около 42% жителей России уверены, что корпоративы укрепляют командный дух, для четверти это возможность отдохнуть и провести время с коллегами, а почти пятая часть (19%) опрошенных не видит в них никакой пользы, свидетельствуют результаты исследования платформы "Работа России", которые есть у РИА Новости.
"О корпоративах: 42% респондентов считают, что такие мероприятия укрепляют командный дух, а 25% видят в них возможность расслабиться и хорошо провести время с коллегами. Тем не менее не все разделяют это мнение. Например, 19% россиян не видят в корпоративах никакой пользы, а 9% воспринимают их скорее как награду за упорный труд. Еще 5% считают, что таким образом руководство повышает лояльность сотрудников", - говорится в исследовании.
Бутылки на полках в винном отделе одного из магазинов Перекресток в Москве - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
Опрос показал, сколько россиян получают алкоголь в подарок на Новый год
Вчера, 03:34
Так, 40% россиян охотно выходят на сцену на корпоративах, а остальные предпочитают оставаться зрителями. Почти половина участников опроса (45%) поздравляют руководство на словах лично или в сообщении, а пятая часть (20%) дарят сувениры.
Работодатели в качестве подарка в 23% случаев отпускают сотрудников пораньше накануне Нового года. 17% опрошенных сообщили, что их руководство организует корпоратив, а о получении премии сообщили 15%. Среди других популярных вариантов фуршеты (14%), сладкие подарки (13%) и поздравления по электронной почте (12%), добавляется в результатах исследования.
Около 82% россиян считают наиболее приятным подарком на Новый год от начальства премию. 7% хотели бы дополнительный выходной, а 5% сладкие подарки или сувениры. Всего 4% хотели бы в качестве подарка сходить на организованный руководством корпоратив.
В исследовании, которое проходило в декабре на платформе "Работа России", поучаствовали около трех тысяч человек из всех регионов страны.
Девушка работает на компьютере - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
Исследование показало, сколько россиян планируют подрабатывать в праздники
23 декабря, 06:34
 
Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала