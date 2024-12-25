https://ria.ru/20241225/korporativ-1991128477.html

Опрос показал, сколько россиян не видит пользы в проведении корпоратива

Опрос показал, сколько россиян не видит пользы в проведении корпоратива - РИА Новости, 25.12.2024

Опрос показал, сколько россиян не видит пользы в проведении корпоратива

Около 42% жителей России уверены, что корпоративы укрепляют командный дух, для четверти это возможность отдохнуть и провести время с коллегами, а почти пятая... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T07:19:00+03:00

2024-12-25T07:19:00+03:00

2024-12-25T07:19:00+03:00

общество

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Около 42% жителей России уверены, что корпоративы укрепляют командный дух, для четверти это возможность отдохнуть и провести время с коллегами, а почти пятая часть (19%) опрошенных не видит в них никакой пользы, свидетельствуют результаты исследования платформы "Работа России", которые есть у РИА Новости. "О корпоративах: 42% респондентов считают, что такие мероприятия укрепляют командный дух, а 25% видят в них возможность расслабиться и хорошо провести время с коллегами. Тем не менее не все разделяют это мнение. Например, 19% россиян не видят в корпоративах никакой пользы, а 9% воспринимают их скорее как награду за упорный труд. Еще 5% считают, что таким образом руководство повышает лояльность сотрудников", - говорится в исследовании. Так, 40% россиян охотно выходят на сцену на корпоративах, а остальные предпочитают оставаться зрителями. Почти половина участников опроса (45%) поздравляют руководство на словах лично или в сообщении, а пятая часть (20%) дарят сувениры. Работодатели в качестве подарка в 23% случаев отпускают сотрудников пораньше накануне Нового года. 17% опрошенных сообщили, что их руководство организует корпоратив, а о получении премии сообщили 15%. Среди других популярных вариантов фуршеты (14%), сладкие подарки (13%) и поздравления по электронной почте (12%), добавляется в результатах исследования. Около 82% россиян считают наиболее приятным подарком на Новый год от начальства премию. 7% хотели бы дополнительный выходной, а 5% сладкие подарки или сувениры. Всего 4% хотели бы в качестве подарка сходить на организованный руководством корпоратив. В исследовании, которое проходило в декабре на платформе "Работа России", поучаствовали около трех тысяч человек из всех регионов страны.

https://ria.ru/20241224/alkogol-1990921663.html

https://ria.ru/20241223/opros-1990765669.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество