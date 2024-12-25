Рейтинг@Mail.ru
Президент Южной Кореи повторно проигнорировал вызов на допрос - РИА Новости, 25.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:57 25.12.2024
https://ria.ru/20241225/koreya-1991292103.html
Президент Южной Кореи повторно проигнорировал вызов на допрос
Президент Южной Кореи повторно проигнорировал вызов на допрос - РИА Новости, 25.12.2024
Президент Южной Кореи повторно проигнорировал вызов на допрос
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в среду второй раз проигнорировал вызов на допрос от Объединенной следственной группы, но запрос ордера на арест пока... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T16:57:00+03:00
2024-12-25T16:57:00+03:00
в мире
южная корея
юн сок ель
обстановка в южной корее
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/02/1842800752_0:158:3072:1886_1920x0_80_0_0_2b212aec47782150a8eb4d6dd65aeb08.jpg
СЕУЛ, 25 дек – РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в среду второй раз проигнорировал вызов на допрос от Объединенной следственной группы, но запрос ордера на арест пока "отдаленный" шаг, передает агентство Рёнхап. Временно отстраненный президент республики не явился в офис Управления по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных должностных лиц (CIO), куда его вызвали в рамках совместного расследования обстоятельств кратковременного военного положения в стране, объявленного 3 декабря. В следственной группе Юн Сок Ёля ждали к 10.00 (4.00 мск). По состоянию на 18.00 следователи не получили никаких сообщений от временно отстраненного президента и подтвердили, что он проигнорировал второй запрос о вызове на допрос. Он также всё еще не подал уведомление о назначении адвоката. Ранее полиция Южной Кореи объединила усилия с Управлением по расследованию коррупции среди высокопоставленных чиновников и министерством обороны для проведения совместного расследования по обвинениям президента Юн Сок Ёля и других лиц в подстрекательстве к мятежу, злоупотреблении властью при введении военного положения, а также в отправке войск в парламент, чтобы якобы помешать депутатам отменить указ о военном положении. Прокуратура начала параллельное расследование по этому делу, но затем передала полномочия совместной следственной группе. Адвокат президента Сок Дон Хён ранее заявил, что Юн Сок Ёль уделяет "приоритетное внимание" разбирательству по вопросу его импичмента в Конституционном суде, поэтому планирует выступить с заявлением о своей позиции по судебному процессу после 25 декабря. Ожидается, что в четверг следственная группа примет решение о дальнейших возможных мерах, таких как отправка повестки в третий раз или получение ордера на арест президента. Следствие также заявило, что судебный процесс по делу об импичменте не окажет "решающего" влияния на дальнейшие шаги антикоррупционного органа. В то же время получение ордера на арест Юн Сок Ёля назвали "отдаленным" шагом. "Ордер на арест кажется чем-то отдаленным. Есть много вещей, которые необходимо рассмотреть", - заявила сторона следствия. Ранее парламент Южной Кореи поддержал импичмент президенту Юн Сок Ёлю, за отрешение президента от должности проголосовали 204 депутата, против высказались 85. Трое воздержались, восемь бюллетеней оказались недействительными. Проголосовали все 300 депутатов южнокорейского парламента. В связи с утверждением импичмента парламентом полномочия Юн Сок Ёля временно приостанавливаются, рассмотрением вопроса об отрешении президента от должности займется Конституционный суд. На это у суда будет 180 дней, исполняющим обязанности главы государства до вынесения окончательного вердикта становится премьер-министр страны Хан Док Су.
https://ria.ru/20241205/prezident-1987451454.html
https://ria.ru/20241216/renkhap-1989355686.html
https://ria.ru/20241215/razvedka-1989317321.html
https://ria.ru/20241217/koreja-1989769522.html
южная корея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/02/1842800752_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_9718832c3696ac55cf34690990b3bfc3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, южная корея, юн сок ель, обстановка в южной корее
В мире, Южная Корея, Юн Сок Ель, Обстановка в Южной Корее
Президент Южной Кореи повторно проигнорировал вызов на допрос

Рёнхап: президент Южной Кореи Юн Сок Ель повторно проигнорировал вызов на допрос

© AP Photo / South Korea Presidential OfficeПрезидент Южной Кореи Юн Сок Ёль
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© AP Photo / South Korea Presidential Office
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СЕУЛ, 25 дек – РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в среду второй раз проигнорировал вызов на допрос от Объединенной следственной группы, но запрос ордера на арест пока "отдаленный" шаг, передает агентство Рёнхап.
Временно отстраненный президент республики не явился в офис Управления по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных должностных лиц (CIO), куда его вызвали в рамках совместного расследования обстоятельств кратковременного военного положения в стране, объявленного 3 декабря.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Президента Южной Кореи заподозрили в мятеже
5 декабря, 08:14
В следственной группе Юн Сок Ёля ждали к 10.00 (4.00 мск). По состоянию на 18.00 следователи не получили никаких сообщений от временно отстраненного президента и подтвердили, что он проигнорировал второй запрос о вызове на допрос. Он также всё еще не подал уведомление о назначении адвоката.
Ранее полиция Южной Кореи объединила усилия с Управлением по расследованию коррупции среди высокопоставленных чиновников и министерством обороны для проведения совместного расследования по обвинениям президента Юн Сок Ёля и других лиц в подстрекательстве к мятежу, злоупотреблении властью при введении военного положения, а также в отправке войск в парламент, чтобы якобы помешать депутатам отменить указ о военном положении. Прокуратура начала параллельное расследование по этому делу, но затем передала полномочия совместной следственной группе.
Хан Дон Хун - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Лидер правящей в Южной Корее партии подал в отставку
16 декабря, 04:42
Адвокат президента Сок Дон Хён ранее заявил, что Юн Сок Ёль уделяет "приоритетное внимание" разбирательству по вопросу его импичмента в Конституционном суде, поэтому планирует выступить с заявлением о своей позиции по судебному процессу после 25 декабря.
Ожидается, что в четверг следственная группа примет решение о дальнейших возможных мерах, таких как отправка повестки в третий раз или получение ордера на арест президента. Следствие также заявило, что судебный процесс по делу об импичменте не окажет "решающего" влияния на дальнейшие шаги антикоррупционного органа. В то же время получение ордера на арест Юн Сок Ёля назвали "отдаленным" шагом.
Сотрудники полиции в Южной Корее - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
В Южной Корее задержали главу и экс-главу командования разведки МО
15 декабря, 16:46
"Ордер на арест кажется чем-то отдаленным. Есть много вещей, которые необходимо рассмотреть", - заявила сторона следствия.
Ранее парламент Южной Кореи поддержал импичмент президенту Юн Сок Ёлю, за отрешение президента от должности проголосовали 204 депутата, против высказались 85. Трое воздержались, восемь бюллетеней оказались недействительными. Проголосовали все 300 депутатов южнокорейского парламента.
В связи с утверждением импичмента парламентом полномочия Юн Сок Ёля временно приостанавливаются, рассмотрением вопроса об отрешении президента от должности займется Конституционный суд. На это у суда будет 180 дней, исполняющим обязанности главы государства до вынесения окончательного вердикта становится премьер-министр страны Хан Док Су.
Ряды полицейских блокируют шествие протеста к президентскому офису в Сеуле - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
Военное положение в Южной Корее обсуждали за гамбургерами
17 декабря, 18:47
 
В миреЮжная КореяЮн Сок ЕльОбстановка в Южной Корее
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала