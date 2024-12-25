https://ria.ru/20241225/koreya-1991292103.html

Президент Южной Кореи повторно проигнорировал вызов на допрос

Президент Южной Кореи повторно проигнорировал вызов на допрос - РИА Новости, 25.12.2024

Президент Южной Кореи повторно проигнорировал вызов на допрос

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в среду второй раз проигнорировал вызов на допрос от Объединенной следственной группы, но запрос ордера на арест пока... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T16:57:00+03:00

2024-12-25T16:57:00+03:00

2024-12-25T16:57:00+03:00

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СЕУЛ, 25 дек – РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в среду второй раз проигнорировал вызов на допрос от Объединенной следственной группы, но запрос ордера на арест пока "отдаленный" шаг, передает агентство Рёнхап. Временно отстраненный президент республики не явился в офис Управления по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных должностных лиц (CIO), куда его вызвали в рамках совместного расследования обстоятельств кратковременного военного положения в стране, объявленного 3 декабря. В следственной группе Юн Сок Ёля ждали к 10.00 (4.00 мск). По состоянию на 18.00 следователи не получили никаких сообщений от временно отстраненного президента и подтвердили, что он проигнорировал второй запрос о вызове на допрос. Он также всё еще не подал уведомление о назначении адвоката. Ранее полиция Южной Кореи объединила усилия с Управлением по расследованию коррупции среди высокопоставленных чиновников и министерством обороны для проведения совместного расследования по обвинениям президента Юн Сок Ёля и других лиц в подстрекательстве к мятежу, злоупотреблении властью при введении военного положения, а также в отправке войск в парламент, чтобы якобы помешать депутатам отменить указ о военном положении. Прокуратура начала параллельное расследование по этому делу, но затем передала полномочия совместной следственной группе. Адвокат президента Сок Дон Хён ранее заявил, что Юн Сок Ёль уделяет "приоритетное внимание" разбирательству по вопросу его импичмента в Конституционном суде, поэтому планирует выступить с заявлением о своей позиции по судебному процессу после 25 декабря. Ожидается, что в четверг следственная группа примет решение о дальнейших возможных мерах, таких как отправка повестки в третий раз или получение ордера на арест президента. Следствие также заявило, что судебный процесс по делу об импичменте не окажет "решающего" влияния на дальнейшие шаги антикоррупционного органа. В то же время получение ордера на арест Юн Сок Ёля назвали "отдаленным" шагом. "Ордер на арест кажется чем-то отдаленным. Есть много вещей, которые необходимо рассмотреть", - заявила сторона следствия. Ранее парламент Южной Кореи поддержал импичмент президенту Юн Сок Ёлю, за отрешение президента от должности проголосовали 204 депутата, против высказались 85. Трое воздержались, восемь бюллетеней оказались недействительными. Проголосовали все 300 депутатов южнокорейского парламента. В связи с утверждением импичмента парламентом полномочия Юн Сок Ёля временно приостанавливаются, рассмотрением вопроса об отрешении президента от должности займется Конституционный суд. На это у суда будет 180 дней, исполняющим обязанности главы государства до вынесения окончательного вердикта становится премьер-министр страны Хан Док Су.

https://ria.ru/20241205/prezident-1987451454.html

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https://ria.ru/20241215/razvedka-1989317321.html

https://ria.ru/20241217/koreja-1989769522.html

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