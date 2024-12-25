Западные христиане отмечают Рождество
Католики, ряд православных церквей и некоторые протестанты отмечают Рождество
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкПраздничное богослужение в канун Рождества в Соборе Успения Пресвятой Девы Марии в Санкт-Петербурге
Праздничное богослужение в канун Рождества в Соборе Успения Пресвятой Девы Марии в Санкт-Петербурге
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Римско-Католическая церковь, некоторые протестантские деноминации и ряд православных церквей мира отмечают один из главных праздников христианства — Рождество Христово.
Праздник Рождества Христова отсылает к событиям более чем 2000-летней давности. В Вифлеем пришли Дева Мария и Иосиф Обручник. Мария была беременна и вот-вот должна была родить. Но мест на Вифлеемских постоялых дворах не было. И супруги заночевали в пещере, предназначенной для скота. Там и появился на свет Иисус.
Этот сюжет — младенец Христос, лежащий в яслях (кормушке для скота) — стал традиционным для рождественских вертепов, которые устанавливают на городских площадях в преддверии праздника.
Первыми увидеть Христа пришли пастухи, бывшие неподалеку. О рождении Спасителя им возвестил ангел. А еще раньше в Вифлеем пошли мудрецы с востока. Те увидели в небе необычное явление, которое теперь называют Вифлеемской звездой.
В ночь с 24 на 25 декабря Рождество Христово отмечают конфессии и церкви, придерживающиеся григорианского и ново-юлианского календарей: Римско-Католическая церковь, лютеране, англикане, часть методистов, баптистов и пятидесятников, а также православные Константинопольская, Александрийская, Антиохийская, Румынская, Болгарская, Кипрская, Элладская, Албанская церкви и Православная церковь в Америке.
А в православной церкви Чешских земель и Словакии Рождество празднуют дважды - и по юлианскому, и по новоюлианскому календарям.
Остальные же православные церкви - Русская, Сербская, Иерусалимская, Польская и Грузинская, а также афонские монастыри, католики восточного обряда и некоторые протестанты - живут по юлианскому календарю и встречают Рождество в ночь с 6 на 7 января.
Впрочем, в некоторых странах есть приходы Русской православной церкви, которые празднуют Рождество дважды: 25 декабря и 7 января - отдавая тем самым должное обеим календарным традициям.