https://ria.ru/20241225/khristiane-1991033483.html

Западные христиане отмечают Рождество

Западные христиане отмечают Рождество - РИА Новости, 25.12.2024

Западные христиане отмечают Рождество

Римско-Католическая церковь, некоторые протестантские деноминации и ряд православных церквей мира отмечают один из главных праздников христианства — Рождество... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T00:00:00+03:00

2024-12-25T00:00:00+03:00

2024-12-25T00:00:00+03:00

религия

вифлеем

америка

словакия

римско-католическая церковь

русская православная церковь

религия

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Римско-Католическая церковь, некоторые протестантские деноминации и ряд православных церквей мира отмечают один из главных праздников христианства — Рождество Христово. Праздник Рождества Христова отсылает к событиям более чем 2000-летней давности. В Вифлеем пришли Дева Мария и Иосиф Обручник. Мария была беременна и вот-вот должна была родить. Но мест на Вифлеемских постоялых дворах не было. И супруги заночевали в пещере, предназначенной для скота. Там и появился на свет Иисус.Этот сюжет — младенец Христос, лежащий в яслях (кормушке для скота) — стал традиционным для рождественских вертепов, которые устанавливают на городских площадях в преддверии праздника. Первыми увидеть Христа пришли пастухи, бывшие неподалеку. О рождении Спасителя им возвестил ангел. А еще раньше в Вифлеем пошли мудрецы с востока. Те увидели в небе необычное явление, которое теперь называют Вифлеемской звездой.В ночь с 24 на 25 декабря Рождество Христово отмечают конфессии и церкви, придерживающиеся григорианского и ново-юлианского календарей: Римско-Католическая церковь, лютеране, англикане, часть методистов, баптистов и пятидесятников, а также православные Константинопольская, Александрийская, Антиохийская, Румынская, Болгарская, Кипрская, Элладская, Албанская церкви и Православная церковь в Америке.А в православной церкви Чешских земель и Словакии Рождество празднуют дважды - и по юлианскому, и по новоюлианскому календарям.Остальные же православные церкви - Русская, Сербская, Иерусалимская, Польская и Грузинская, а также афонские монастыри, католики восточного обряда и некоторые протестанты - живут по юлианскому календарю и встречают Рождество в ночь с 6 на 7 января.Впрочем, в некоторых странах есть приходы Русской православной церкви, которые празднуют Рождество дважды: 25 декабря и 7 января - отдавая тем самым должное обеим календарным традициям.

https://ria.ru/20241225/rozhdestvo-1917820402.html

вифлеем

америка

словакия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

вифлеем, америка, словакия, римско-католическая церковь, русская православная церковь, религия