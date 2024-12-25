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При обстреле Льгова погибли четыре человека - РИА Новости, 25.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:11 25.12.2024 (обновлено: 16:43 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/khinshteyn-1991220435.html
При обстреле Льгова погибли четыре человека
При обстреле Льгова погибли четыре человека - РИА Новости, 25.12.2024
При обстреле Льгова погибли четыре человека
Жертвами украинского обстрела Льгова стали четыре человека, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн в... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T13:11:00+03:00
2024-12-25T16:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Жертвами украинского обстрела Льгова стали четыре человека, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале."По предварительной информации, в результате варварского обстрела со стороны ВСУ мирного Льгова погибли три человека, еще один позднее скончался в больнице", — написал он.Еще пять человек ранены, одна женщина находится в тяжелом состоянии, добавил врио губернатора. По его словам, при обстреле также повреждены здания: пятиэтажка, два одноэтажных дома и салон красоты. В соседних частных домах взрывной волной выбило оконные стекла, получили повреждения не менее 12 автомашин. Из-за удара оказался разрушен небольшой участок газопровода, перечислил Хинштейн.Он отметил, что аварийные бригады уже приступили к восстановлению энергоснабжения и подачи газа в поврежденных домах. Областное правительство окажет пострадавшим и их семьям всю необходимую помощь, заверил глава региона.По предварительным данным, удар наносился из американской РСЗО HIMARS, рассказал РИА Новости представитель следствия, находящийся на месте. Специалисты изъяли фрагменты боеприпасов, их отправят на экспертизу для уточнения конкретного типа снаряда.Пресс-служба Курской АЭС заявила, что станция на фоне обстрела Льгова работает в штатном режиме.Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По последним данным Минобороны, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 43 тысяч солдат, свыше 250 танков и тысячи единиц другой техники.По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед ВС России, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20241225/montazhnik-1991126485.html
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Кадры из курского Льгова, по которому нанесли удар ВСУ
Кадры корреспондента РИА Новости из курского Льгова, по которому нанесли удар ВСУ
2024-12-25T13:11
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Представитель военного следствия: удар по Льгову, по предварительным данным, был нанесен из РСЗО HIMARS
Удар по Льгову, по предварительным данным, был нанесен из РСЗО HIMARS, сообщил РИА Новости на месте представитель военного следствия.
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происшествия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия
При обстреле Льгова погибли четыре человека

Хинштейн: при обстреле Льгова в Курской области погибли четыре человека

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Жертвами украинского обстрела Льгова стали четыре человека, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале.
«
"По предварительной информации, в результате варварского обстрела со стороны ВСУ мирного Льгова погибли три человека, еще один позднее скончался в больнице", — написал он.
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Еще пять человек ранены, одна женщина находится в тяжелом состоянии, добавил врио губернатора.
По его словам, при обстреле также повреждены здания: пятиэтажка, два одноэтажных дома и салон красоты. В соседних частных домах взрывной волной выбило оконные стекла, получили повреждения не менее 12 автомашин. Из-за удара оказался разрушен небольшой участок газопровода, перечислил Хинштейн.
Он отметил, что аварийные бригады уже приступили к восстановлению энергоснабжения и подачи газа в поврежденных домах. Областное правительство окажет пострадавшим и их семьям всю необходимую помощь, заверил глава региона.
По предварительным данным, удар наносился из американской РСЗО HIMARS, рассказал РИА Новости представитель следствия, находящийся на месте. Специалисты изъяли фрагменты боеприпасов, их отправят на экспертизу для уточнения конкретного типа снаряда.
Пресс-служба Курской АЭС заявила, что станция на фоне обстрела Льгова работает в штатном режиме.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По последним данным Минобороны, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 43 тысяч солдат, свыше 250 танков и тысячи единиц другой техники.
По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед ВС России, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествия
 
 
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