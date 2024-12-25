https://ria.ru/20241225/kazan-1991131127.html

В аэропорту в Казани ввели временные ограничения на работу

В аэропорту в Казани ввели временные ограничения на работу - РИА Новости, 25.12.2024

В аэропорту в Казани ввели временные ограничения на работу

Временные ограничения введены на работу аэропорта Казань, авиагавань временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщает представитель Росавиации Артем... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T08:09:00+03:00

2024-12-25T08:09:00+03:00

2024-12-25T08:13:00+03:00

казань

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общество

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Временные ограничения введены на работу аэропорта Казань, авиагавань временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) сегодня утром, 25 декабря, временные ограничения введены на работу аэропорта Казань. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", - написал Кореняко в Telegram-канале. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

https://ria.ru/20241223/rejsy-1990771539.html

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казань, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество