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В аэропорту в Казани ввели временные ограничения на работу - РИА Новости, 25.12.2024
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08:09 25.12.2024 (обновлено: 08:13 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/kazan-1991131127.html
В аэропорту в Казани ввели временные ограничения на работу
В аэропорту в Казани ввели временные ограничения на работу - РИА Новости, 25.12.2024
В аэропорту в Казани ввели временные ограничения на работу
Временные ограничения введены на работу аэропорта Казань, авиагавань временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщает представитель Росавиации Артем... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T08:09:00+03:00
2024-12-25T08:13:00+03:00
казань
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Временные ограничения введены на работу аэропорта Казань, авиагавань временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) сегодня утром, 25 декабря, временные ограничения введены на работу аэропорта Казань. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", - написал Кореняко в Telegram-канале. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
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казань, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество
Казань, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество
В аэропорту в Казани ввели временные ограничения на работу

Росавиация сообщила о временных ограничениях на работу аэропорта Казань

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПассажир возле электронного табло с информацией о рейсах
Пассажир возле электронного табло с информацией о рейсах - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Пассажир возле электронного табло с информацией о рейсах. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Временные ограничения введены на работу аэропорта Казань, авиагавань временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) сегодня утром, 25 декабря, временные ограничения введены на работу аэропорта Казань. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", - написал Кореняко в Telegram-канале.
Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
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КазаньФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Общество
 
 
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