https://ria.ru/20241225/irkut-1991296826.html
Иркутск передал в зону СВО комплекты для сбора устройств РЭБ
Иркутск передал в зону СВО комплекты для сбора устройств РЭБ - РИА Новости, 25.12.2024
Иркутск передал в зону СВО комплекты для сбора устройств РЭБ
Комплектующие для изготовления в полевых условиях 90 устройств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) направлены из Иркутска на СВО бойцам полка "Иркут", сообщает... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T17:17:00+03:00
2024-12-25T17:17:00+03:00
2024-12-25T17:35:00+03:00
надежные люди
иркутск
сво
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991300173_0:126:1477:957_1920x0_80_0_0_bd88f0b3a83f6c2f563f9d3019cdf3f2.png
ИРКУТСК, 25 дек - РИА Новости. Комплектующие для изготовления в полевых условиях 90 устройств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) направлены из Иркутска на СВО бойцам полка "Иркут", сообщает пресс-служба администрации города. Командование полка "Иркут" обратилось к мэру Иркутска Руслану Болотову с просьбой приобрести комплектующие для изготовления в полевых условиях устройств радиоэлектронной борьбы. В комплект входят генераторы различных частот, блоки питания, кабельные компоненты, антенны, соединители. "Мэрия областного центра отправила в зону проведения специальной военной операции наборы комплектующих для изготовления 90 средств радиоэлектронной борьбы. Они помогут военнослужащим противодействовать беспилотным летательным аппаратам", - говорится в сообщении. Отмечается, что одно устройство РЭБ стоит более 500 тысяч рублей. Благодаря тому, что системы отправляются в разобранном виде, удалось приобрести в 15 раз больше единиц оборудования, чем при покупке готового механизма. На эти цели администрация выделила более 3 миллионов рублей, также финансовую поддержку оказало крупное предприятие Иркутска. В течение года из Иркутска на передовую отправлено более 300 единиц гладкоствольного оружия и патронов к ним. Кроме того, семьи участников спецоперации получают более 30 мер социальной поддержки, в том числе от муниципалитета. Дети бойцов бесплатно посещают детские сады, ездят на муниципальном общественном транспорте и обедают в школах, летом посещают лагеря дневного пребывания.
https://ria.ru/20241225/mandariny-1991129336.html
https://ria.ru/20241224/svo-1991060643.html
иркутск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991300173_163:0:1439:957_1920x0_80_0_0_37d1a9fa35fc2daee13624ee60c6973e.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иркутск, сво
Надежные люди, Иркутск, СВО
Иркутск передал в зону СВО комплекты для сбора устройств РЭБ
Иркутск передал бойцам полка "Иркут" 90 комплектов для сбора устройств РЭБ
ИРКУТСК, 25 дек - РИА Новости. Комплектующие для изготовления в полевых условиях 90 устройств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) направлены из Иркутска на СВО бойцам полка "Иркут", сообщает пресс-служба администрации города.
Командование полка "Иркут
" обратилось к мэру Иркутска
Руслану Болотову с просьбой приобрести комплектующие для изготовления в полевых условиях устройств радиоэлектронной борьбы. В комплект входят генераторы различных частот, блоки питания, кабельные компоненты, антенны, соединители.
"Мэрия областного центра отправила в зону проведения специальной военной операции наборы комплектующих для изготовления 90 средств радиоэлектронной борьбы. Они помогут военнослужащим противодействовать беспилотным летательным аппаратам", - говорится в сообщении.
Отмечается, что одно устройство РЭБ стоит более 500 тысяч рублей. Благодаря тому, что системы отправляются в разобранном виде, удалось приобрести в 15 раз больше единиц оборудования, чем при покупке готового механизма. На эти цели администрация выделила более 3 миллионов рублей, также финансовую поддержку оказало крупное предприятие Иркутска.
В течение года из Иркутска на передовую отправлено более 300 единиц гладкоствольного оружия и патронов к ним. Кроме того, семьи участников спецоперации получают более 30 мер социальной поддержки, в том числе от муниципалитета. Дети бойцов бесплатно посещают детские сады, ездят на муниципальном общественном транспорте и обедают в школах, летом посещают лагеря дневного пребывания.