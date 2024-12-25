https://ria.ru/20241225/irkut-1991296826.html

Иркутск передал в зону СВО комплекты для сбора устройств РЭБ

Иркутск передал в зону СВО комплекты для сбора устройств РЭБ - РИА Новости, 25.12.2024

Иркутск передал в зону СВО комплекты для сбора устройств РЭБ

Комплектующие для изготовления в полевых условиях 90 устройств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) направлены из Иркутска на СВО бойцам полка "Иркут", сообщает... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T17:17:00+03:00

2024-12-25T17:17:00+03:00

2024-12-25T17:35:00+03:00

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ИРКУТСК, 25 дек - РИА Новости. Комплектующие для изготовления в полевых условиях 90 устройств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) направлены из Иркутска на СВО бойцам полка "Иркут", сообщает пресс-служба администрации города. Командование полка "Иркут" обратилось к мэру Иркутска Руслану Болотову с просьбой приобрести комплектующие для изготовления в полевых условиях устройств радиоэлектронной борьбы. В комплект входят генераторы различных частот, блоки питания, кабельные компоненты, антенны, соединители. "Мэрия областного центра отправила в зону проведения специальной военной операции наборы комплектующих для изготовления 90 средств радиоэлектронной борьбы. Они помогут военнослужащим противодействовать беспилотным летательным аппаратам", - говорится в сообщении. Отмечается, что одно устройство РЭБ стоит более 500 тысяч рублей. Благодаря тому, что системы отправляются в разобранном виде, удалось приобрести в 15 раз больше единиц оборудования, чем при покупке готового механизма. На эти цели администрация выделила более 3 миллионов рублей, также финансовую поддержку оказало крупное предприятие Иркутска. В течение года из Иркутска на передовую отправлено более 300 единиц гладкоствольного оружия и патронов к ним. Кроме того, семьи участников спецоперации получают более 30 мер социальной поддержки, в том числе от муниципалитета. Дети бойцов бесплатно посещают детские сады, ездят на муниципальном общественном транспорте и обедают в школах, летом посещают лагеря дневного пребывания.

https://ria.ru/20241225/mandariny-1991129336.html

https://ria.ru/20241224/svo-1991060643.html

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иркутск, сво