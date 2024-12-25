https://ria.ru/20241225/invsestproekt-1991203847.html

Инвестпроект по расширению мощностей реализовало предприятие в Верхневолжье

Инвестпроект по расширению мощностей реализовало предприятие в Верхневолжье - РИА Новости, 25.12.2024

Инвестпроект по расширению мощностей реализовало предприятие в Верхневолжье

В Калининском округе Тверской области торфодобывающее предприятие ООО "Васильевский Мох" при поддержке регионального правительства завершило реализацию... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T12:35:00+03:00

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игорь руденя

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. В Калининском округе Тверской области торфодобывающее предприятие ООО "Васильевский Мох" при поддержке регионального правительства завершило реализацию инвестиционного проекта по расширению мощностей – запущен современный складской комплекс для оптимизации поставок торфяных грунтов по всей России, сообщает пресс-служба областного правительства. "Реализация инвестпроектов позволяет создавать новые рабочие места, привлекать налоги в областной бюджет. Благодаря этому мы наращиваем экономический потенциал Тверской области", – сказал губернатор Тверской области Игорь Руденя. Дополнительные возможности для развития предприятий северо-востока Тверской области, в том числе расположенных в этой части Калининского округа, появились с вводом в эксплуатацию летом 2024 года Северного обхода Твери. Инвестиционный проект предприятия "Васильевский Мох", выпускающего инновационные торфяные грунты, включал строительство складского комплекса теплого площадью 1,5 тысячи квадратных метров, что позволило увеличить объемы выпускаемой продукции. Вложения составили более 250 миллионов рублей. Производственно-складской комплекс торфопредприятия расположен в 12 километрах от месторождения торфа в поселке Васильевский Мох. Там оснащены площадки для разгрузки и хранения сырья, высокотехнологичный цех с двумя линиями для сепарирования, подготовки торфосмесей и фасовки торфа в пакеты и кипы, склад готовой продукции. Комплекс полностью автоматизирован, оборудован высокотехнологичными ливневыми очистными сооружениями, системами автоматического пожаротушения, имеет удобную площадку открытого хранения. Объем единовременного хранения складского комплекса - 2100 паллетомест, за счет внедренных решений он способен в смену принимать от 30 до 50 автомобилей с грузоподъемностью 20 тонн каждый.

https://ria.ru/20241224/verkhnevolzhe-1991039656.html

https://ria.ru/20241220/zhelaniya-1990458888.html

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россия, тверь, игорь руденя, тверская область