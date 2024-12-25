https://ria.ru/20241225/herson-1991160006.html
В Херсоне поврежден объект критической инфраструктуры
В Херсоне поврежден объект критической инфраструктуры - РИА Новости, 25.12.2024
В Херсоне поврежден объект критической инфраструктуры
Объект критической инфраструктуры поврежден в подконтрольном ВСУ городе Херсон, сообщил назначенный Киевом глава городской военной администрации Роман Мрочко в... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T10:22:00+03:00
2024-12-25T10:22:00+03:00
2024-12-25T10:22:00+03:00
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Объект критической инфраструктуры поврежден в подконтрольном ВСУ городе Херсон, сообщил назначенный Киевом глава городской военной администрации Роман Мрочко в своем Telegram-канале. "Поврежден… объект критической инфраструктуры", - написал Мрочко. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20241214/ukraina-1989098020.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Херсоне поврежден объект критической инфраструктуры
В подконтрольном ВСУ Херсоне поврежден объект критической инфраструктуры