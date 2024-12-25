https://ria.ru/20241225/harkov-1991168974.html

В Харькове прогремел еще один взрыв

В Харькове прогремел еще один взрыв - РИА Новости, 25.12.2024

В Харькове прогремел еще один взрыв

Еще один взрыв прогремел в Харькове на востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщило украинское издание Новости.Live. РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T10:44:00+03:00

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2024-12-25T10:44:00+03:00

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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Еще один взрыв прогремел в Харькове на востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщило украинское издание Новости.Live. Ранее в среду украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове, Кременчуге, Кривом Роге, Днепропетровске, городе Бурштын Ивано-Франковской области на фоне объявленной на всей территории Украины воздушной тревоги. "В Харькове был слышен еще один взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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