В Харькове прогремел еще один взрыв
В Харькове на фоне воздушной тревоги прогремел еще один взрыв
© Фото : Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинский пожарный
© Фото : Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Украинский пожарный. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Еще один взрыв прогремел в Харькове на востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщило украинское издание Новости.Live.
Ранее в среду украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове, Кременчуге, Кривом Роге, Днепропетровске, городе Бурштын Ивано-Франковской области на фоне объявленной на всей территории Украины воздушной тревоги.
"В Харькове был слышен еще один взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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