https://ria.ru/20241225/harkov-1991151746.html

В Харькове прогремела серия взрывов

В Харькове прогремела серия взрывов - РИА Новости, 25.12.2024

В Харькове прогремела серия взрывов

Очередная серия взрывов прогремела в Харькове на востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T09:57:00+03:00

2024-12-25T09:57:00+03:00

2024-12-25T09:58:00+03:00

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Очередная серия взрывов прогремела в Харькове на востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". Ранее в среду на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове, Кременчуге, Кривом Роге, Днепропетровске, городе Бурштын Ивано-Франковской области. "В Харькове была слышна новая серия взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241214/ukraina-1989098020.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, харьков, украина, россия, вооруженные силы украины