В Харькове прогремела серия взрывов
В Харькове прогремела новая серия взрывов во время воздушной тревоги
© ДСНС УкраїниАвтомобиль пожарной службы Украины в Харькове
© ДСНС України
Автомобиль пожарной службы Украины в Харькове. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Очередная серия взрывов прогремела в Харькове на востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Ранее в среду на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове, Кременчуге, Кривом Роге, Днепропетровске, городе Бурштын Ивано-Франковской области.
"В Харькове была слышна новая серия взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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