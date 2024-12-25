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Более 14 тонн гуманитарной помощи доставили в ДНР из Краснодарского края - РИА Новости, 25.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:49 25.12.2024
https://ria.ru/20241225/gumpomosch-1991289430.html
Более 14 тонн гуманитарной помощи доставили в ДНР из Краснодарского края
Более 14 тонн гуманитарной помощи доставили в ДНР из Краснодарского края - РИА Новости, 25.12.2024
Более 14 тонн гуманитарной помощи доставили в ДНР из Краснодарского края
Гуманитарную помощь весом более 14 тонн из продуктов для военнослужащих и подарков для детей доставили в ДНР из Краснодарского края, сообщил глава республики... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T16:49:00+03:00
2024-12-25T16:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
донецкая народная республика
краснодарский край
денис пушилин
россия
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ДОНЕЦК, 25 дек - РИА Новости. Гуманитарную помощь весом более 14 тонн из продуктов для военнослужащих и подарков для детей доставили в ДНР из Краснодарского края, сообщил глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале. "Более 14 тонн продуктов для военнослужащих и праздничных подарков детям доставили в республику лидеры национально-культурных объединений Краснодарского края", - говорится в сообщении Пушилина.Глава ДНР также подчеркнул, что работа с Краснодарским краем продолжается, она не ограничивается гуманитарными акциями: разрабатываются новые проекты, которые будут реализованы в 2025 году, в том числе с привлечением молодежи.
https://ria.ru/20241222/produkty-1990668983.html
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общество, донецкая народная республика, краснодарский край, денис пушилин, россия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Донецкая Народная Республика, Краснодарский край, Денис Пушилин, Россия
Более 14 тонн гуманитарной помощи доставили в ДНР из Краснодарского края

Пушилин: более 14 тонн гумпомощи доставили в ДНР из Краснодарского края

© Пушилин Д.В./TelegramГуманитарную помощь весом более 14 тонн из продуктов для военнослужащих доставили в ДНР из Краснодарского края
Гуманитарную помощь весом более 14 тонн из продуктов для военнослужащих доставили в ДНР из Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© Пушилин Д.В./Telegram
Гуманитарную помощь весом более 14 тонн из продуктов для военнослужащих доставили в ДНР из Краснодарского края
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ДОНЕЦК, 25 дек - РИА Новости. Гуманитарную помощь весом более 14 тонн из продуктов для военнослужащих и подарков для детей доставили в ДНР из Краснодарского края, сообщил глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
«
"Более 14 тонн продуктов для военнослужащих и праздничных подарков детям доставили в республику лидеры национально-культурных объединений Краснодарского края", - говорится в сообщении Пушилина.
Глава ДНР также подчеркнул, что работа с Краснодарским краем продолжается, она не ограничивается гуманитарными акциями: разрабатываются новые проекты, которые будут реализованы в 2025 году, в том числе с привлечением молодежи.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоДонецкая Народная РеспубликаКраснодарский крайДенис ПушилинРоссия
 
 
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