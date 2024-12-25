https://ria.ru/20241225/gumpomosch-1991289430.html

Более 14 тонн гуманитарной помощи доставили в ДНР из Краснодарского края

Более 14 тонн гуманитарной помощи доставили в ДНР из Краснодарского края - РИА Новости, 25.12.2024

Более 14 тонн гуманитарной помощи доставили в ДНР из Краснодарского края

Гуманитарную помощь весом более 14 тонн из продуктов для военнослужащих и подарков для детей доставили в ДНР из Краснодарского края, сообщил глава республики... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T16:49:00+03:00

2024-12-25T16:49:00+03:00

2024-12-25T16:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

общество

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денис пушилин

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ДОНЕЦК, 25 дек - РИА Новости. Гуманитарную помощь весом более 14 тонн из продуктов для военнослужащих и подарков для детей доставили в ДНР из Краснодарского края, сообщил глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале. "Более 14 тонн продуктов для военнослужащих и праздничных подарков детям доставили в республику лидеры национально-культурных объединений Краснодарского края", - говорится в сообщении Пушилина.Глава ДНР также подчеркнул, что работа с Краснодарским краем продолжается, она не ограничивается гуманитарными акциями: разрабатываются новые проекты, которые будут реализованы в 2025 году, в том числе с привлечением молодежи.

https://ria.ru/20241222/produkty-1990668983.html

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общество, донецкая народная республика, краснодарский край, денис пушилин, россия