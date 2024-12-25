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В США оценили идею контроля над Канадой и Гренландией - РИА Новости, 25.12.2024
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07:54 25.12.2024
https://ria.ru/20241225/grenlandiya-1991130692.html
В США оценили идею контроля над Канадой и Гренландией
В США оценили идею контроля над Канадой и Гренландией - РИА Новости, 25.12.2024
В США оценили идею контроля над Канадой и Гренландией
Установление американского контроля над Канадой и Гренландией было бы полезно США, дало бы доступ к ресурсам и контроль над морскими путями в арктическом... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T07:54:00+03:00
2024-12-25T07:54:00+03:00
в мире
канада
сша
гренландия
джексон хинкл
джастин трюдо
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Установление американского контроля над Канадой и Гренландией было бы полезно США, дало бы доступ к ресурсам и контроль над морскими путями в арктическом регионе, высказал мнение в разговоре с РИА Новости американский журналист Джексон Хинкл. Ранее Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, таким образом он прокомментировал свое решение назначить нового американского посла в Дании, экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. До этого избранный президент предложил рассмотреть возможность включения Канады в состав Соединенных Штатов в качестве 51-го штата, заявив, что такой шаг мог бы значительно сократить расходы канадцев. Он в шутку назвал канадского премьер-министра Джастина Трюдо "губернатором великого штата Канада" на фоне разногласий по вопросу возможного введения Штатами тарифов на канадские товары после вступления Трампа в должность. В правительстве Канады в ответ заявили, что настроены решительно отстаивать интересы страны в свете комментариев о Канаде как об "американском штате". В разговоре с РИА Новости Джексон Хинкл отметил, что идея перехода Гренландии и Канады под контроль США популярна среди сторонников мирных отношений с Россией. "Почему они этого хотят? Они хотят доступа к большим ресурсам и хотят лучше контролировать северные морские пути, как это делает Россия. Я думаю, что это прекрасная идея", - поделился мнением журналист, отметив при этом, что многим последователям неоконсервативной политики эта идея не нравится. Как рассказал сам собеседник, он уже многие годы выступает за вхождение Канады в состав США. "Я бы хотел, чтобы это произошло не путем, направленным на сдерживание и эскалацию с Россией и Китаем в многополярном мире ... Я думаю, что для США могло бы быть очень хорошо - заполучить Канаду и Гренландию", - полагает он.
https://ria.ru/20241223/tramp-1990764727.html
https://ria.ru/20241223/mask-1990803458.html
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в мире, канада, сша, гренландия, джексон хинкл, джастин трюдо
В мире, Канада, США, Гренландия, Джексон Хинкл, Джастин Трюдо
В США оценили идею контроля над Канадой и Гренландией

Журналист Хинкл: контроль над Канадой и Гренландией был бы полезен США

© AP Photo / Felipe DanaТасиилак, Гренландия
Тасиилак, Гренландия - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© AP Photo / Felipe Dana
Тасиилак, Гренландия. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Установление американского контроля над Канадой и Гренландией было бы полезно США, дало бы доступ к ресурсам и контроль над морскими путями в арктическом регионе, высказал мнение в разговоре с РИА Новости американский журналист Джексон Хинкл.
Ранее Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, таким образом он прокомментировал свое решение назначить нового американского посла в Дании, экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. До этого избранный президент предложил рассмотреть возможность включения Канады в состав Соединенных Штатов в качестве 51-го штата, заявив, что такой шаг мог бы значительно сократить расходы канадцев. Он в шутку назвал канадского премьер-министра Джастина Трюдо "губернатором великого штата Канада" на фоне разногласий по вопросу возможного введения Штатами тарифов на канадские товары после вступления Трампа в должность. В правительстве Канады в ответ заявили, что настроены решительно отстаивать интересы страны в свете комментариев о Канаде как об "американском штате".
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
Трамп снова заявил о необходимости для США приобрести Гренландию
23 декабря, 06:04
В разговоре с РИА Новости Джексон Хинкл отметил, что идея перехода Гренландии и Канады под контроль США популярна среди сторонников мирных отношений с Россией.
"Почему они этого хотят? Они хотят доступа к большим ресурсам и хотят лучше контролировать северные морские пути, как это делает Россия. Я думаю, что это прекрасная идея", - поделился мнением журналист, отметив при этом, что многим последователям неоконсервативной политики эта идея не нравится.
Как рассказал сам собеседник, он уже многие годы выступает за вхождение Канады в состав США.
"Я бы хотел, чтобы это произошло не путем, направленным на сдерживание и эскалацию с Россией и Китаем в многополярном мире ... Я думаю, что для США могло бы быть очень хорошо - заполучить Канаду и Гренландию", - полагает он.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
Маск призвал помочь США заполучить Гренландию
23 декабря, 12:28
 
В миреКанадаСШАГренландияДжексон ХинклДжастин Трюдо
 
 
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