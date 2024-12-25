https://ria.ru/20241225/grenlandiya-1991119838.html

NYP: Трамп интересовался покупкой Гренландии в свой первый срок

NYP: Трамп интересовался покупкой Гренландии в свой первый срок - РИА Новости, 25.12.2024

NYP: Трамп интересовался покупкой Гренландии в свой первый срок

Избранный президент США Дональд Трамп еще во время своего первого срока на посту главы государства начал разрабатывать план присоединения Гренландии, над... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T02:31:00+03:00

2024-12-25T02:31:00+03:00

2024-12-25T02:31:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 24 дек - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп еще во время своего первого срока на посту главы государства начал разрабатывать план присоединения Гренландии, над которым работала его администрация, сообщил информированный источник газете New York Post. В 2019 году Трамп, находившийся тогда на посту президента, выражал заинтересованность в покупке Гренландии, которая примыкает к судоходным путям в северной части Атлантического океана, и где размещены важные радиолокационные и метеорологические установки, но идея была быстро отвергнута датскими и гренландскими чиновниками. "Год спустя, в последний год первого срока Трампа, помощники в Белом доме и министерстве финансов более подробно рассматривали, как осуществить покупку, даже определив финансовые ресурсы, которые можно было бы использовать на раннем этапе проекта, и разработали план дипломатического наступления", - указывает газета со ссылкой на источник. Собеседник отметил, что план включал необходимость убедить население Гренландии в том, что присоединение к США соответствует их собственным интересам. Так, отмечалось недостаточное финансирование жителей острова со стороны Дании и чрезмерная зависимость местной экономики от субсидий Копенганена. Как добавил в разговоре с газетой бывший чиновник американского минфина Томас Дэнс, возможная покупка Гренландии может произойти через заключение договора о свободной ассоциации, как это уже действует в отношении "номинально независимых" тихоокеанских островов Палау, а также Маршалловых островов и Микронезии. Ранее Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, таким образом он прокомментировал свое решение назначить нового американского посла в Дании, экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. В понедельник премьер-министр Гренландии Муте Эгеде в ответ на слова Трампа об "абсолютной необходимости" для Вашингтона владеть островом заявил, что Гренландия не продается и никогда не будет продаваться.

https://ria.ru/20241224/daniya-1990918924.html

https://ria.ru/20241223/grenlandiya-1990854229.html

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в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп