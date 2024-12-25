NYP: Трамп интересовался покупкой Гренландии в свой первый срок
NYP: Трамп еще в 2019 году выражал заинтересованность в покупке Гренландии
© AP Photo / Sarah MeyssonnierДональд Трамп
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
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ВАШИНГТОН, 24 дек - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп еще во время своего первого срока на посту главы государства начал разрабатывать план присоединения Гренландии, над которым работала его администрация, сообщил информированный источник газете New York Post.
В 2019 году Трамп, находившийся тогда на посту президента, выражал заинтересованность в покупке Гренландии, которая примыкает к судоходным путям в северной части Атлантического океана, и где размещены важные радиолокационные и метеорологические установки, но идея была быстро отвергнута датскими и гренландскими чиновниками.
"Год спустя, в последний год первого срока Трампа, помощники в Белом доме и министерстве финансов более подробно рассматривали, как осуществить покупку, даже определив финансовые ресурсы, которые можно было бы использовать на раннем этапе проекта, и разработали план дипломатического наступления", - указывает газета со ссылкой на источник.
Как добавил в разговоре с газетой бывший чиновник американского минфина Томас Дэнс, возможная покупка Гренландии может произойти через заключение договора о свободной ассоциации, как это уже действует в отношении "номинально независимых" тихоокеанских островов Палау, а также Маршалловых островов и Микронезии.
Ранее Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, таким образом он прокомментировал свое решение назначить нового американского посла в Дании, экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. В понедельник премьер-министр Гренландии Муте Эгеде в ответ на слова Трампа об "абсолютной необходимости" для Вашингтона владеть островом заявил, что Гренландия не продается и никогда не будет продаваться.
Премьер Гренландии ответил на слова Трампа о приобретении острова
23 декабря, 16:33