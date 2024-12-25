https://ria.ru/20241225/granatovyy_sok-1991304402.html

Гранатовый сок: польза и вред напитка, как пить и правильно хранить

Гранатовый сок: польза и вред, полезные свойства, сколько можно пить в день

Гранатовый сок: польза и вред напитка, как пить и правильно хранить

Натуральный свежевыжатый гранатовый сок имеет множество полезных свойств. Его рекомендуется включать в рацион взрослых и детей, но только в умеренном... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T18:24:00+03:00

2024-12-25T18:24:00+03:00

2024-12-25T18:24:00+03:00

гранат (ягода)

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Натуральный свежевыжатый гранатовый сок имеет множество полезных свойств. Его рекомендуется включать в рацион взрослых и детей, но только в умеренном количестве. Как часто и сколько в день можно употреблять этот напиток, можно ли пить сок гранта прямого отжима, почему нельзя пить его натощак и зачем разбавлять водой, польза для организма, возможный вред и противопоказания, – в материале РИА Новости.Гранатовый сокГранатовый сок отличает высокое содержание ценных веществ. Этот напиток оказывает положительное воздействие на весь организм – помогает предупредить развитие многих заболеваний, восполнить дефицит витаминов, повысить иммунитет и продлить молодость. “Гранатовый сок имеет ярко-розовый или красный цвет и приятный освежающий кисло-сладкий или кислый вкус. У плодов граната имеется твердая внешняя корка, в которой содержится большое количество дубильных веществ, придающих ему горький вяжущий привкус. Сок состоит из воды (около 85%), фруктозы и глюкозы 10-15% , органических кислот и витаминов (С, В6, Е, К)”, – комментирует Татьяна Сиверкина, доцент кафедры физической культуры ГУУ, кандидат педагогических наук, доцент.Состав и калорийностьСок граната содержит множество полезных компонентов: витаминов, минералов, органических кислот и антиоксидантов.“Гранатовый сок, благодаря насыщенному рубиновому цвету и характерному терпкому вкусу, давно привлекает внимание не только как вкусный напиток, но и как источник биологически активных веществ, – говорит Михаил Кутушов, врач-токсиколог клиники ICDMC. – Его состав, богатый витаминами (С, группы В, Е, К, РР), минералами (калий, фосфор, кальций, железо, магний) и, что особенно важно, полифенолами, включая пуниковые кислоты, определяет многочисленные полезные свойства и потенциальные риски при чрезмерном употреблении”. Калорийность сока относительно невысока (примерно 50-60 ккал на 100 мл), что делает его подходящим компонентом сбалансированного рациона.Польза гранатового сокаПольза гранатового сока проявляется независимо от пола и возраста, хотя существуют нюансы. По словам эксперта, антиоксидантные свойства гранатового сока, обусловленные высоким содержанием полифенолов, имеют большое значение для профилактики различных заболеваний. “Защита клеток от окислительного стресса способствует снижению риска развития сердечно-сосудистых патологий и процессов преждевременного старения. Высокая концентрация железа делает его эффективным средством в борьбе с железодефицитной анемией. Положительное влияние на пищеварение, стимулирующее перистальтику и улучшающее усвоение питательных веществ, также является важным аспектом его пользы. Противовоспалительные и антимикробные свойства гранатового сока подтверждены многочисленными исследованиями”, – поясняет Михаил Кутушов.“Кальций, железо, калий, натрий, магний, фосфор – это те соединения, которые содержатся в гранатовом соке и плодотворно влияют на организм человека. Кроме того, плод и его сок имеют антисептические свойства, а содержание органических кислот, например, при употреблении после еды удаляет часть зубного налета”, – отмечает Залим Кудаев, основатель федеральной сети клиник "Зубы за один день".Для мужчинДля мужчин он особенно ценен благодаря потенциальному благотворному влиянию на репродуктивную функцию. Марьяна Джутова, врач-диетолог АО “Медицина” (клиника академика Ройтберга) отмечает, что для мужчин сок может способствовать снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний и повышению уровня гемоглобина.Для женщинУ женщин, по словам Михаила Кутушова, гранатовый сок способствует нормализации гормонального баланса, снижению выраженности симптомов предменструального синдрома и улучшению состояния кожи и волос.Для детейДетям, в умеренных количествах и под контролем педиатра, гранатовый сок может служить дополнительным источником витаминов и минералов, важных для роста и развития. Напиток выступает в роли общеукрепляющего, способствующего нормализации пищеварения и повышению аппетита, при условии соблюдения нормы употребления.Как питьРекомендуется употреблять гранатовый сок в разбавленном виде, например, с водой. Свежевыжатый сок лучше употреблять сразу, чтобы сохранить его питательные свойства, однако при хранении его следует тоже разбавлять, чтобы избежать чрезмерной концентрации и кислоты.Сколько можно гранатового сока в деньСуточная норма потребления индивидуальна и зависит от многих факторов, но не должна превышать 200-250 мл. Марьяна Джутова поясняет, что взрослые могут пить от 100 до 200 мл (от 100 до 250 мл для женщин) в день, дети – в меньших количествах, исходя из возраста.Татьяна Сиверкина поясняет, если нет противопоказаний, то можно употреблять 100-150 мл гранатового сока в день за 15 минут до еды. “Систематически пить гранатовый сок или съедать горсть зерен рекомендовано для профилактики ОРВИ, атеросклероза, артрита, болезни Альцгеймера, пародонтита, гипертонии, эректильной дисфункции”, – говорит эксперт.Свежевыжатый сок или покупнойСвежевыжатый сок считается более полезным, так как он не содержит консервантов и других добавок, которые могут быть в покупных соках. Кроме того, по словам Марьяны Джутовой, в свежевыжатом соке сохраняются все необходимые витамины и минералы, тогда как в процессе пастеризации и хранения покупного сока могут теряться некоторые полезные компоненты.Как правильно хранитьСвежевыжатый сок граната рекомендуется хранить в холодильнике и употребить в течение 2-3 дней. Для покупного сока важно следить за сроком годности и условиями хранения, так как после открытия упаковки его нужно употребить в течение нескольких дней, чтобы предотвратить порчу. Хранить следует в герметичной стеклянной или пластиковой таре.Применение в медицинеПо словам Марьяны Джутовой, гранатовый сок используется в качестве поддерживающего средства при лечении различных заболеваний. Его рекомендуют при артериальной гипертензии, болезнях сердца, некоторых формах анемии, а также для улучшения пищеварения и укрепления иммунной системы. “Кроме того, имея противовоспалительные свойства, он может помочь в восстановлении организма после заболеваний и операций, а еще снизить уровень плохого холестерина в крови и повысить уровень гемоглобина”, – говорит врач.Применение в кулинарииГранатовый сок широко используется в кулинарии для приготовления различных напитков, коктейлей, соусов, десертов и маринадов. Марьяна Джутова отмечает, что в восточной кухне сок применяют для придания блюдам неповторимого вкуса и аромата. Его также добавляют в салаты и закуски.“Гранатовый сок в кулинарии – это невероятно универсальный ингредиент, который может использоваться как для придания кисло-сладкого вкуса, так и для яркого цвета блюдам. В приготовлении пищи: маринады для мяса или рыбы, соусы, заправки для салатов. В небольших количествах гранатовый сок добавляют в выпечку для влаги и легкой кислинки. Например, в кексы, печенье или маффины. Он может выступать и в качестве основы для глазури для тортов и пирожных, многих джемов и варенья. Можно в качестве пюре добавлять в различные блюда, например, основы для густых соусов или супов”, – говорит Татьяна Сиверкина.ВредНесмотря на многочисленные полезные свойства, гранатовый сок может вызывать аллергические реакции, а также негативно сказываться на состоянии зубной эмали из-за высокой кислотности. Поэтому после его употребления рекомендуется полоскание полости рта. Марьяна Джутова отмечает, что переусердствование с его употреблением может приводить к избыточному потреблению калорий и сахара, проблемам с пищеварением, повышению уровня сахара в крови у людей с диабетом.“Может вызывать диспепсические явления, такие как диарея или вздутие живота. Взаимодействие с некоторыми лекарственными препаратами также возможно, поэтому при одновременном приеме медикаментов необходимо проконсультироваться с врачом”, – поясняет Михаил Кутушов.ПротивопоказанияМарьяна Джутова предупреждает, что гранатовый сок не рекомендуется употреблять людям с гастритом, язвенной болезнью, гиперацидностью и некоторыми другими желудочно-кишечными заболеваниями. Беременным и кормящим женщинам стоит консультироваться с врачом. Также следует избегать употребления сока при низком артериальном давлении.Залим Кудаев дополняет, что одним из строгих противопоказаний к употреблению фрукта и его соков является нарушение зубной эмали. Кислоты, содержащиеся в продукте, могут вызвать повышение чувствительности зубов. Второе противопоказание – проведенное недавно отбеливание. Плод и его сок содержат красящие пигменты, которые воздействуют на пористую структуру зуба. “Некоторые стоматологи советуют пить сок через трубочку или разбавлять его водой. В любом случае, после употребления продукта нужно ополоснуть полость рта, а лучше – провести чистку зубов, тогда с вами останется только польза фрукта без возможных проблем”, – говорит эксперт.“Гранат не дают грудным детям (до года). Во-первых, это слишком большая нагрузка на ЖКТ. Во-вторых, несформированная иммунная система может выдать серьезную аллергическую реакцию”, – поясняет Татьяна Сиверкина.Мнение экспертаЭксперты подтверждают, что гранатовый сок является ценным источником витаминов и минералов и обладает многими полезными свойствами. Однако они подчеркивают необходимость умеренности в его употреблении и рекомендуют разбавлять, чтобы избежать негативного влияния на здоровье. Важно учитывать индивидуальные особенности организма и возможные противопоказания. Перед внедрением гранатового сока в рацион в значительных объемах, рекомендуется проконсультироваться со специалистом. Комбинирование сока с другими натуральными продуктами может увеличить его пользу и улучшить вкусовые качества.

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https://ria.ru/20240125/produkty-1923329450.html

https://ria.ru/20230107/sok-1843320462.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

гранат (ягода)