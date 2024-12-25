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Захарова обвинила немецкий телеканал в ограничении свободы слова - РИА Новости, 25.12.2024
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16:35 25.12.2024
https://ria.ru/20241225/germaniya-1991286187.html
Захарова обвинила немецкий телеканал в ограничении свободы слова
Захарова обвинила немецкий телеканал в ограничении свободы слова - РИА Новости, 25.12.2024
Захарова обвинила немецкий телеканал в ограничении свободы слова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге назвала самоцензурой и ограничением свободы слова запрет немецкого телеканала на участие его же... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T16:35:00+03:00
2024-12-25T16:35:00+03:00
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мария захарова
сергей лавров
в мире
германия
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге назвала самоцензурой и ограничением свободы слова запрет немецкого телеканала на участие его же московского корреспондента в пресс-конференции главы МИД РФ Сергея Лаврова. На брифинге для СМИ она упомянула, что представители одного немецкого телеканала были приглашены на мероприятие. Там сразу не ответили, а, как рассказали позже, руководство этого канала запретило своему московскому корреспонденту принимать участие в пресс-конференции с главой российского министерства иностранных дел. В качестве причины была названа "рождественская повестка", добавила Захарова. "Речь идет о самоцензуре немецких СМИ. О самозапрете немецким журналистам на участие в живых, не придуманных, а в виде прямого общения медиамероприятиях. Это и есть ограничение свободы слова. Это конкретный пример того, как свобода слова ограничивается. Совершенно не значит, что немецкий журналист не мог задать какой-то острый вопрос, или вообще не задавать вопроса, или задать два вопроса, или, не получив должного ответа, продублировать вопрос. Это говорит о том, что им вообще нельзя принимать участие и даже слышать правду", - сказала официальный представитель МИД РФ.
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россия, мария захарова, сергей лавров, в мире, германия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Мария Захарова, Сергей Лавров, В мире, Германия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Захарова обвинила немецкий телеканал в ограничении свободы слова

Захарова: немецкий телеканал запретил своему журналисту слушать правду

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге назвала самоцензурой и ограничением свободы слова запрет немецкого телеканала на участие его же московского корреспондента в пресс-конференции главы МИД РФ Сергея Лаврова.
На брифинге для СМИ она упомянула, что представители одного немецкого телеканала были приглашены на мероприятие. Там сразу не ответили, а, как рассказали позже, руководство этого канала запретило своему московскому корреспонденту принимать участие в пресс-конференции с главой российского министерства иностранных дел. В качестве причины была названа "рождественская повестка", добавила Захарова.
"Речь идет о самоцензуре немецких СМИ. О самозапрете немецким журналистам на участие в живых, не придуманных, а в виде прямого общения медиамероприятиях. Это и есть ограничение свободы слова. Это конкретный пример того, как свобода слова ограничивается. Совершенно не значит, что немецкий журналист не мог задать какой-то острый вопрос, или вообще не задавать вопроса, или задать два вопроса, или, не получив должного ответа, продублировать вопрос. Это говорит о том, что им вообще нельзя принимать участие и даже слышать правду", - сказала официальный представитель МИД РФ.
Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
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21 ноября, 00:48
 
РоссияМария ЗахароваСергей ЛавровВ миреГерманияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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