https://ria.ru/20241225/germaniya-1991286187.html

Захарова обвинила немецкий телеканал в ограничении свободы слова

Захарова обвинила немецкий телеканал в ограничении свободы слова - РИА Новости, 25.12.2024

Захарова обвинила немецкий телеканал в ограничении свободы слова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге назвала самоцензурой и ограничением свободы слова запрет немецкого телеканала на участие его же... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T16:35:00+03:00

2024-12-25T16:35:00+03:00

2024-12-25T16:35:00+03:00

россия

мария захарова

сергей лавров

в мире

германия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге назвала самоцензурой и ограничением свободы слова запрет немецкого телеканала на участие его же московского корреспондента в пресс-конференции главы МИД РФ Сергея Лаврова. На брифинге для СМИ она упомянула, что представители одного немецкого телеканала были приглашены на мероприятие. Там сразу не ответили, а, как рассказали позже, руководство этого канала запретило своему московскому корреспонденту принимать участие в пресс-конференции с главой российского министерства иностранных дел. В качестве причины была названа "рождественская повестка", добавила Захарова. "Речь идет о самоцензуре немецких СМИ. О самозапрете немецким журналистам на участие в живых, не придуманных, а в виде прямого общения медиамероприятиях. Это и есть ограничение свободы слова. Это конкретный пример того, как свобода слова ограничивается. Совершенно не значит, что немецкий журналист не мог задать какой-то острый вопрос, или вообще не задавать вопроса, или задать два вопроса, или, не получив должного ответа, продублировать вопрос. Это говорит о том, что им вообще нельзя принимать участие и даже слышать правду", - сказала официальный представитель МИД РФ.

https://ria.ru/20241121/simonyan-1984922696.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, мария захарова, сергей лавров, в мире, германия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)