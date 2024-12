https://ria.ru/20241225/genprokuratura-1991315647.html

В России признали нежелательной деятельность "Хельсинкского комитета"*

В России признали нежелательной деятельность "Хельсинкского комитета"* - РИА Новости, 25.12.2024

В России признали нежелательной деятельность "Хельсинкского комитета"*

Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность в России организации "Хельсинкский комитет"* – Commission on Security and Cooperation in Europe... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T18:33:00+03:00

2024-12-25T18:33:00+03:00

2024-12-25T18:33:00+03:00

в мире

россия

вашингтон (штат)

сша

генеральная прокуратура рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964181364_0:189:3132:1951_1920x0_80_0_0_4c575c20c7a7ea5d233e08573c8290fa.jpg

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность в России организации "Хельсинкский комитет"* – Commission on Security and Cooperation in Europe (U.S. Helsinki Commission, CSCE), сообщила пресс-служба надзорного ведомства. "По решению Генпрокуратуры России, деятельность американской организации Commission on Security and Cooperation in Europe* (U.S. Helsinki Commission, CSCE) признана нежелательной", - говорится в сообщении. Уточняется, что организация была создана в 1976 году, располагается в Вашингтоне. Деятельность направлена на дестабилизацию общественно-политической обстановки в России, члены организации массово распространяют материалы, дискредитирующие внешнюю и внутреннюю политику руководства нашей страны, работу правоохранительных органов и судебной системы. На официальном ресурсе комиссии опубликовано обращение к президенту США о разрешении передачи Украине ракетных систем ATACMS для нанесения ударов по России, уточняется в релизе.*Организация признана нежелательной в России

https://ria.ru/20240318/npo-1934075923.html

россия

вашингтон (штат)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, вашингтон (штат), сша, генеральная прокуратура рф