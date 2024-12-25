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В России признали нежелательной деятельность "Хельсинкского комитета"*
В России признали нежелательной деятельность "Хельсинкского комитета"* - РИА Новости, 25.12.2024
В России признали нежелательной деятельность "Хельсинкского комитета"*
Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность в России организации "Хельсинкский комитет"* – Commission on Security and Cooperation in Europe... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T18:33:00+03:00
2024-12-25T18:33:00+03:00
2024-12-25T18:33:00+03:00
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность в России организации "Хельсинкский комитет"* – Commission on Security and Cooperation in Europe (U.S. Helsinki Commission, CSCE), сообщила пресс-служба надзорного ведомства. "По решению Генпрокуратуры России, деятельность американской организации Commission on Security and Cooperation in Europe* (U.S. Helsinki Commission, CSCE) признана нежелательной", - говорится в сообщении. Уточняется, что организация была создана в 1976 году, располагается в Вашингтоне. Деятельность направлена на дестабилизацию общественно-политической обстановки в России, члены организации массово распространяют материалы, дискредитирующие внешнюю и внутреннюю политику руководства нашей страны, работу правоохранительных органов и судебной системы. На официальном ресурсе комиссии опубликовано обращение к президенту США о разрешении передачи Украине ракетных систем ATACMS для нанесения ударов по России, уточняется в релизе.*Организация признана нежелательной в России
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в мире, россия, вашингтон (штат), сша, генеральная прокуратура рф
В мире, Россия, Вашингтон (штат), США, Генеральная прокуратура РФ
В России признали нежелательной деятельность "Хельсинкского комитета"*
Генпрокуратура признала нежелательной деятельность "Хельсинкского комитета"