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ХАМАС отказывается от принятых договоренностей по Газе, заявили в Израиле - РИА Новости, 25.12.2024
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16:39 25.12.2024 (обновлено: 16:53 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/gaza-1991287103.html
ХАМАС отказывается от принятых договоренностей по Газе, заявили в Израиле
ХАМАС отказывается от принятых договоренностей по Газе, заявили в Израиле - РИА Новости, 25.12.2024
ХАМАС отказывается от принятых договоренностей по Газе, заявили в Израиле
Палестинское движение ХАМАС осложняет заключение сделки по прекращению огня в секторе Газа и обмену заложниками, отказываясь от уже принятых договоренностей,... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T16:39:00+03:00
2024-12-25T16:53:00+03:00
в мире
израиль
хамас
биньямин нетаньяху
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС осложняет заключение сделки по прекращению огня в секторе Газа и обмену заложниками, отказываясь от уже принятых договоренностей, сообщила в среду канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху."Террористическая организация ХАМАС вновь лжет, отказываясь от уже достигнутых договоренностей, и продолжает создавать трудности для переговоров", - говорится в сообщении.В канцелярии израильского премьера также добавили, что Израиль будет продолжать прикладывать усилия для возвращения все заложников.
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в мире, израиль, хамас, биньямин нетаньяху
В мире, Израиль, ХАМАС, Биньямин Нетаньяху
ХАМАС отказывается от принятых договоренностей по Газе, заявили в Израиле

Канцелярия Нетаньяху заявила, что ХАМАС осложняет заключение сделки по Газе

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС осложняет заключение сделки по прекращению огня в секторе Газа и обмену заложниками, отказываясь от уже принятых договоренностей, сообщила в среду канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
"Террористическая организация ХАМАС вновь лжет, отказываясь от уже достигнутых договоренностей, и продолжает создавать трудности для переговоров", - говорится в сообщении.
В канцелярии израильского премьера также добавили, что Израиль будет продолжать прикладывать усилия для возвращения все заложников.
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
Израиль выдвинул новые условия по Газе, заявили в ХАМАС
15:23
 
В миреИзраильХАМАСБиньямин Нетаньяху
 
 
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