https://ria.ru/20241225/gaza-1991287103.html
ХАМАС отказывается от принятых договоренностей по Газе, заявили в Израиле
ХАМАС отказывается от принятых договоренностей по Газе, заявили в Израиле - РИА Новости, 25.12.2024
ХАМАС отказывается от принятых договоренностей по Газе, заявили в Израиле
Палестинское движение ХАМАС осложняет заключение сделки по прекращению огня в секторе Газа и обмену заложниками, отказываясь от уже принятых договоренностей,... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T16:39:00+03:00
2024-12-25T16:39:00+03:00
2024-12-25T16:53:00+03:00
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС осложняет заключение сделки по прекращению огня в секторе Газа и обмену заложниками, отказываясь от уже принятых договоренностей, сообщила в среду канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху."Террористическая организация ХАМАС вновь лжет, отказываясь от уже достигнутых договоренностей, и продолжает создавать трудности для переговоров", - говорится в сообщении.В канцелярии израильского премьера также добавили, что Израиль будет продолжать прикладывать усилия для возвращения все заложников.
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в мире, израиль, хамас, биньямин нетаньяху
В мире, Израиль, ХАМАС, Биньямин Нетаньяху
ХАМАС отказывается от принятых договоренностей по Газе, заявили в Израиле
Канцелярия Нетаньяху заявила, что ХАМАС осложняет заключение сделки по Газе