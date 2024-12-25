В секторе Газа за сутки погибли более 20 человек
Минздрав Газы: за сутки в секторе Газа погибли более 20 человек, 39 пострадали
© AP Photo / Adel HanaДым поднимается после израильских авиаударов в городе Газа
© AP Photo / Adel Hana
Дым поднимается после израильских авиаударов в городе Газа. Архивное фото
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КАИР, 25 дек - РИА Новости. Более 20 человек погибли, 39 пострадали в результате израильских ударов по сектору Газа за минувшие сутки, сообщило в среду министерство здравоохранения Газы.
"За последние 24 часа израильская оккупация совершила три массовых убийства семей в секторе Газа, в больницы поступили 23 погибших и 39 пострадавших", - говорится в сообщении.
По данным министерства, число жертв израильских ударов по сектору Газа с начала конфликта возросло до 45 338, пострадали более 107 тысяч человек.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.