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Израиль выдвинул новые условия по Газе, заявили в ХАМАС - РИА Новости, 25.12.2024
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15:23 25.12.2024 (обновлено: 15:31 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/gaza-1991266963.html
Израиль выдвинул новые условия по Газе, заявили в ХАМАС
Израиль выдвинул новые условия по Газе, заявили в ХАМАС - РИА Новости, 25.12.2024
Израиль выдвинул новые условия по Газе, заявили в ХАМАС
Израиль выдвинул новые условия, связанные с выводом израильских войск из сектора Газа, прекращением огня, обменом пленными и задержанными и возвращением... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T15:23:00+03:00
2024-12-25T15:31:00+03:00
в мире
израиль
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катар
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КАИР, 25 дек - РИА Новости. Израиль выдвинул новые условия, связанные с выводом израильских войск из сектора Газа, прекращением огня, обменом пленными и задержанными и возвращением перемещенных лиц, заявило палестинское движение ХАМАС.В заявлении ХАМАС отмечается, что в Дохе при посредничестве Катара и Египта проходят переговоры по прекращению огня в Газе и обмену."Движение продемонстрировало ответственность и гибкость, однако оккупация (Израиль – ред.) подняла новые вопросы и выдвинула новые требования, связанные с выводом, прекращением огня, обменом пленными и возвращением перемещенных лиц, что отсрочило достижение соглашения, которое было доступно", - говорится в заявлении движения.
https://ria.ru/20241224/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, хамас, доха, катар
В мире, Израиль, ХАМАС, Доха, Катар
Израиль выдвинул новые условия по Газе, заявили в ХАМАС

В ХАМАС заявили, что Израиль выдвинул новые условия по выводу войск из Газы

© AP Photo / Ramez HabboubДым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© AP Photo / Ramez Habboub
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара. Архивное фото
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КАИР, 25 дек - РИА Новости. Израиль выдвинул новые условия, связанные с выводом израильских войск из сектора Газа, прекращением огня, обменом пленными и задержанными и возвращением перемещенных лиц, заявило палестинское движение ХАМАС.
В заявлении ХАМАС отмечается, что в Дохе при посредничестве Катара и Египта проходят переговоры по прекращению огня в Газе и обмену.
"Движение продемонстрировало ответственность и гибкость, однако оккупация (Израиль – ред.) подняла новые вопросы и выдвинула новые требования, связанные с выводом, прекращением огня, обменом пленными и возвращением перемещенных лиц, что отсрочило достижение соглашения, которое было доступно", - говорится в заявлении движения.
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