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Израиль выдвинул новые условия по Газе, заявили в ХАМАС
Израиль выдвинул новые условия по Газе, заявили в ХАМАС - РИА Новости, 25.12.2024
Израиль выдвинул новые условия по Газе, заявили в ХАМАС
Израиль выдвинул новые условия, связанные с выводом израильских войск из сектора Газа, прекращением огня, обменом пленными и задержанными и возвращением... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T15:23:00+03:00
2024-12-25T15:23:00+03:00
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КАИР, 25 дек - РИА Новости. Израиль выдвинул новые условия, связанные с выводом израильских войск из сектора Газа, прекращением огня, обменом пленными и задержанными и возвращением перемещенных лиц, заявило палестинское движение ХАМАС.В заявлении ХАМАС отмечается, что в Дохе при посредничестве Катара и Египта проходят переговоры по прекращению огня в Газе и обмену."Движение продемонстрировало ответственность и гибкость, однако оккупация (Израиль – ред.) подняла новые вопросы и выдвинула новые требования, связанные с выводом, прекращением огня, обменом пленными и возвращением перемещенных лиц, что отсрочило достижение соглашения, которое было доступно", - говорится в заявлении движения.
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в мире, израиль, хамас, доха, катар
В мире, Израиль, ХАМАС, Доха, Катар
Израиль выдвинул новые условия по Газе, заявили в ХАМАС
В ХАМАС заявили, что Израиль выдвинул новые условия по выводу войск из Газы