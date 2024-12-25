https://ria.ru/20241225/gaza-1991266963.html

Израиль выдвинул новые условия по Газе, заявили в ХАМАС

Израиль выдвинул новые условия по Газе, заявили в ХАМАС - РИА Новости, 25.12.2024

Израиль выдвинул новые условия по Газе, заявили в ХАМАС

Израиль выдвинул новые условия, связанные с выводом израильских войск из сектора Газа, прекращением огня, обменом пленными и задержанными и возвращением... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T15:23:00+03:00

2024-12-25T15:23:00+03:00

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КАИР, 25 дек - РИА Новости. Израиль выдвинул новые условия, связанные с выводом израильских войск из сектора Газа, прекращением огня, обменом пленными и задержанными и возвращением перемещенных лиц, заявило палестинское движение ХАМАС.В заявлении ХАМАС отмечается, что в Дохе при посредничестве Катара и Египта проходят переговоры по прекращению огня в Газе и обмену."Движение продемонстрировало ответственность и гибкость, однако оккупация (Израиль – ред.) подняла новые вопросы и выдвинула новые требования, связанные с выводом, прекращением огня, обменом пленными и возвращением перемещенных лиц, что отсрочило достижение соглашения, которое было доступно", - говорится в заявлении движения.

https://ria.ru/20241224/konflikt-1915630213.html

израиль

доха

катар

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в мире, израиль, хамас, доха, катар