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В ТЦ во Владикавказе взорвался газ, есть пострадавшие - РИА Новости, 25.12.2024
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09:14 25.12.2024 (обновлено: 09:25 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/gaz-1991139245.html
В ТЦ во Владикавказе взорвался газ, есть пострадавшие
В ТЦ во Владикавказе взорвался газ, есть пострадавшие - РИА Новости, 25.12.2024
В ТЦ во Владикавказе взорвался газ, есть пострадавшие
Взрыв газа произошел на верхнем этаже ТЦ "Алания Молл" во Владикавказе, три человека пострадали, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T09:14:00+03:00
2024-12-25T09:25:00+03:00
происшествия
владикавказ
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Взрыв газа произошел на верхнем этаже ТЦ "Алания Молл" во Владикавказе, три человека пострадали, сообщили РИА Новости в экстренных службах."На четвертом этаже ТЦ "Алания Молл" во Владикавказе произошел взрыв газа на фудкорте. Нарушено остекление. Трое работников кухни пострадали", - сказал собеседник, добавив, что торговый центр четырехэтажный.По данным МЧС, пожар в ТЦ распространился на площадь около 800 квадратных метров.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
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Последствия возгорания в ТЦ "Алания Молл" во Владикавказе
Последствия возгорания в ТЦ "Алания Молл" во Владикавказе
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происшествия, владикавказ, видео
Происшествия, Владикавказ
В ТЦ во Владикавказе взорвался газ, есть пострадавшие
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Взрыв газа произошел на верхнем этаже ТЦ "Алания Молл" во Владикавказе, три человека пострадали, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
2024-12-25T09:14
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В ТЦ во Владикавказе взорвался газ, есть пострадавшие

На верхнем этаже ТЦ во Владикавказе взорвался газ, три человека пострадали

© Кадр видео из соцсетейПожар в торговом центре во Владикавказе
Пожар в торговом центре во Владикавказе - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© Кадр видео из соцсетей
Пожар в торговом центре во Владикавказе
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Взрыв газа произошел на верхнем этаже ТЦ "Алания Молл" во Владикавказе, три человека пострадали, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"На четвертом этаже ТЦ "Алания Молл" во Владикавказе произошел взрыв газа на фудкорте. Нарушено остекление. Трое работников кухни пострадали", - сказал собеседник, добавив, что торговый центр четырехэтажный.
По данным МЧС, пожар в ТЦ распространился на площадь около 800 квадратных метров.
 
ПроисшествияВладикавказ
 
 
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