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В ТЦ во Владикавказе взорвался газ, есть пострадавшие

В ТЦ во Владикавказе взорвался газ, есть пострадавшие - РИА Новости, 25.12.2024

В ТЦ во Владикавказе взорвался газ, есть пострадавшие

Взрыв газа произошел на верхнем этаже ТЦ "Алания Молл" во Владикавказе, три человека пострадали, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T09:14:00+03:00

2024-12-25T09:14:00+03:00

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происшествия

владикавказ

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Взрыв газа произошел на верхнем этаже ТЦ "Алания Молл" во Владикавказе, три человека пострадали, сообщили РИА Новости в экстренных службах."На четвертом этаже ТЦ "Алания Молл" во Владикавказе произошел взрыв газа на фудкорте. Нарушено остекление. Трое работников кухни пострадали", - сказал собеседник, добавив, что торговый центр четырехэтажный.По данным МЧС, пожар в ТЦ распространился на площадь около 800 квадратных метров.

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Последствия возгорания в ТЦ "Алания Молл" во Владикавказе Последствия возгорания в ТЦ "Алания Молл" во Владикавказе 2024-12-25T09:14 true PT1M09S

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