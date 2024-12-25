https://ria.ru/20241225/gagin-1991124479.html

Гагин рассказал, что ВСУ собрали серьезную группировку в Часовом Яре

Гагин рассказал, что ВСУ собрали серьезную группировку в Часовом Яре - РИА Новости, 25.12.2024

Гагин рассказал, что ВСУ собрали серьезную группировку в Часовом Яре

Противник готовил Часов Яр (ДНР) к штурму в качестве города-крепости еще до потери Артемовска, ВСУ сосредоточили там серьезную группировку и возвели... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T05:30:00+03:00

2024-12-25T05:30:00+03:00

2024-12-25T11:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

артемовск

россия

ян гагин

денис пушилин

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Противник готовил Часов Яр (ДНР) к штурму в качестве города-крепости еще до потери Артемовска, ВСУ сосредоточили там серьезную группировку и возвели фортификации, в том числе в подземных коммуникациях огнеупорного комбината, поэтому освобождение города все еще продолжается, заявил в интервью РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что украинские войска в Часовом Яре, за который идут бои, контролируют высотную застройку за огнеупорным комбинатом, противник все еще имеет возможность там удерживаться. "Во время штурма Артемовска они (ВСУ. — Прим. ред.) уже предполагали, что они его оставят, и пути отступления готовили. И, собственно говоря, формировали Часов Яр именно как новый город-крепость, который будет заменять Артемовск", — заявил Гагин. По его словам, именно поэтому освобождение города все еще продолжается, на данный момент ВСУ закрепились за огнеупорным заводом. "Есть масса сложностей: это и подземные коммуникации и, опять же, наличие достаточно серьезной группировки и фортификационных сооружений", — объяснил эксперт. Часов Яр находится в ДНР в 15 километрах к западу от Артемовска. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20241225/kurakhovo-1991121547.html

https://ria.ru/20241225/plennyy-1991122089.html

донецкая народная республика

артемовск

россия

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донецкая народная республика, артемовск, россия, ян гагин, денис пушилин, владимир путин, вооруженные силы украины