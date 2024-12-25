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Гагин рассказал, что ВСУ собрали серьезную группировку в Часовом Яре - РИА Новости, 25.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:30 25.12.2024 (обновлено: 11:38 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/gagin-1991124479.html
Гагин рассказал, что ВСУ собрали серьезную группировку в Часовом Яре
Гагин рассказал, что ВСУ собрали серьезную группировку в Часовом Яре - РИА Новости, 25.12.2024
Гагин рассказал, что ВСУ собрали серьезную группировку в Часовом Яре
Противник готовил Часов Яр (ДНР) к штурму в качестве города-крепости еще до потери Артемовска, ВСУ сосредоточили там серьезную группировку и возвели... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T05:30:00+03:00
2024-12-25T11:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
артемовск
россия
ян гагин
денис пушилин
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Противник готовил Часов Яр (ДНР) к штурму в качестве города-крепости еще до потери Артемовска, ВСУ сосредоточили там серьезную группировку и возвели фортификации, в том числе в подземных коммуникациях огнеупорного комбината, поэтому освобождение города все еще продолжается, заявил в интервью РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что украинские войска в Часовом Яре, за который идут бои, контролируют высотную застройку за огнеупорным комбинатом, противник все еще имеет возможность там удерживаться. "Во время штурма Артемовска они (ВСУ. — Прим. ред.) уже предполагали, что они его оставят, и пути отступления готовили. И, собственно говоря, формировали Часов Яр именно как новый город-крепость, который будет заменять Артемовск", — заявил Гагин. По его словам, именно поэтому освобождение города все еще продолжается, на данный момент ВСУ закрепились за огнеупорным заводом. "Есть масса сложностей: это и подземные коммуникации и, опять же, наличие достаточно серьезной группировки и фортификационных сооружений", — объяснил эксперт. Часов Яр находится в ДНР в 15 километрах к западу от Артемовска. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20241225/kurakhovo-1991121547.html
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донецкая народная республика
артемовск
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донецкая народная республика, артемовск, россия, ян гагин, денис пушилин, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Артемовск, Россия, Ян Гагин, Денис Пушилин, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Гагин рассказал, что ВСУ собрали серьезную группировку в Часовом Яре

Гагин: ВСУ собрали серьезную группировку в подземельях Часова Яра

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкВоенно-политический эксперт Ян Гагин во время интервью агентству РИА Новости
Военно-политический эксперт Ян Гагин во время интервью агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Военно-политический эксперт Ян Гагин во время интервью агентству РИА Новости
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Противник готовил Часов Яр (ДНР) к штурму в качестве города-крепости еще до потери Артемовска, ВСУ сосредоточили там серьезную группировку и возвели фортификации, в том числе в подземных коммуникациях огнеупорного комбината, поэтому освобождение города все еще продолжается, заявил в интервью РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что украинские войска в Часовом Яре, за который идут бои, контролируют высотную застройку за огнеупорным комбинатом, противник все еще имеет возможность там удерживаться.
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"Во время штурма Артемовска они (ВСУ. — Прим. ред.) уже предполагали, что они его оставят, и пути отступления готовили. И, собственно говоря, формировали Часов Яр именно как новый город-крепость, который будет заменять Артемовск", — заявил Гагин.
По его словам, именно поэтому освобождение города все еще продолжается, на данный момент ВСУ закрепились за огнеупорным заводом.
"Есть масса сложностей: это и подземные коммуникации и, опять же, наличие достаточно серьезной группировки и фортификационных сооружений", — объяснил эксперт.
Часов Яр находится в ДНР в 15 километрах к западу от Артемовска.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаАртемовскРоссияЯн ГагинДенис ПушилинВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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