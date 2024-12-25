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Фрадков: более 2300 человек состоят в Волгоградском отделении СоюзМаш - РИА Новости, 25.12.2024
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15:25 25.12.2024
https://ria.ru/20241225/fradkov-1991267808.html
Фрадков: более 2300 человек состоят в Волгоградском отделении СоюзМаш
Фрадков: более 2300 человек состоят в Волгоградском отделении СоюзМаш - РИА Новости, 25.12.2024
Фрадков: более 2300 человек состоят в Волгоградском отделении СоюзМаш
В 2024 году к Волгоградскому отделению ООО "СоюзМаш России" присоединились более 370 новых членов – теперь общее количество участников превысило 2,3 тысячи... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T15:25:00+03:00
2024-12-25T15:25:00+03:00
волгоградская область
херсонская область
донецкая народная республика
псб (банк псб)
петр фрадков
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. В 2024 году к Волгоградскому отделению ООО "СоюзМаш России" присоединились более 370 новых членов – теперь общее количество участников превысило 2,3 тысячи человек, сообщил председатель ПСБ, заместитель председателя ООО "СоюзМаш России" и куратор отделения. "Вступление новых участников в состав Союза машиностроителей свидетельствует о высоком уровне доверия к организации и ее региональным отделениям. Волгоградское отделение Союза машиностроителей является одним из самых инициативных объединений российских машиностроителей. Его руководство и участники регулярно принимают участие в мероприятиях разного уровня, направленных на развитие машиностроительного комплекса. ПСБ со своей стороны поддерживает промышленные предприятия, машиностроителей, выступает инициатором предложений для развития всего сектора, привлечения в него новых кадров, повышения уровня квалификации востребованных специалистов", – приводит пресс-служба ПСБ слова Фрадкова. Он также затронул проекты по привлечению молодежи в машиностроительные профессии и развитию кадрового потенциала региона. Ярким примером такой работы Фрадков назвал участие Волгоградского регионального отделения Союза машиностроителей в межрегиональной выставке "ПромЭнергоVolga-2024", где для посетителей был представлен объединенный стенд предприятий и образовательных учреждений Волгоградской области в составе СоюзМаш. Также при поддержке региональной администрации области была организована экскурсия на выставку для школьников и студентов из Волгоградской, Запорожской и Херсонской областей, Луганской и Донецкой Народных Республик, которые ознакомились с работой промышленных предприятий разных регионов.
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волгоградская область
херсонская область
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волгоградская область, херсонская область , донецкая народная республика, псб (банк псб), петр фрадков
Волгоградская область, Херсонская область , Донецкая Народная Республика, ПСБ (Банк ПСБ), Петр Фрадков
Фрадков: более 2300 человек состоят в Волгоградском отделении СоюзМаш

В Волгоградское отделение СоюзМаш вошли более 370 новых членов в 2024 году

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель ПАО "Промсвязьбанк" Петр Фрадков
Председатель ПАО Промсвязьбанк Петр Фрадков - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель ПАО "Промсвязьбанк" Петр Фрадков. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. В 2024 году к Волгоградскому отделению ООО "СоюзМаш России" присоединились более 370 новых членов – теперь общее количество участников превысило 2,3 тысячи человек, сообщил председатель ПСБ, заместитель председателя ООО "СоюзМаш России" и куратор отделения.
"Вступление новых участников в состав Союза машиностроителей свидетельствует о высоком уровне доверия к организации и ее региональным отделениям. Волгоградское отделение Союза машиностроителей является одним из самых инициативных объединений российских машиностроителей. Его руководство и участники регулярно принимают участие в мероприятиях разного уровня, направленных на развитие машиностроительного комплекса. ПСБ со своей стороны поддерживает промышленные предприятия, машиностроителей, выступает инициатором предложений для развития всего сектора, привлечения в него новых кадров, повышения уровня квалификации востребованных специалистов", – приводит пресс-служба ПСБ слова Фрадкова.
Он также затронул проекты по привлечению молодежи в машиностроительные профессии и развитию кадрового потенциала региона. Ярким примером такой работы Фрадков назвал участие Волгоградского регионального отделения Союза машиностроителей в межрегиональной выставке "ПромЭнергоVolga-2024", где для посетителей был представлен объединенный стенд предприятий и образовательных учреждений Волгоградской области в составе СоюзМаш.
Также при поддержке региональной администрации области была организована экскурсия на выставку для школьников и студентов из Волгоградской, Запорожской и Херсонской областей, Луганской и Донецкой Народных Республик, которые ознакомились с работой промышленных предприятий разных регионов.
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Волгоградская областьХерсонская областьДонецкая Народная РеспубликаПСБ (Банк ПСБ)Петр Фрадков
 
 
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