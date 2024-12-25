https://ria.ru/20241225/estoniya-1991267318.html

СМИ: Эстония намерена покрыть всю границу с Россией системами наблюдения

СМИ: Эстония намерена покрыть всю границу с Россией системами наблюдения - РИА Новости, 25.12.2024

СМИ: Эстония намерена покрыть всю границу с Россией системами наблюдения

Власти Эстонии намерены "закрыть" системами наблюдения всю линию границы с Россией, сообщает издание Politico со ссылкой на главу департамента полиции и... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T15:24:00+03:00

2024-12-25T15:24:00+03:00

2024-12-25T15:24:00+03:00

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Власти Эстонии намерены "закрыть" системами наблюдения всю линию границы с Россией, сообщает издание Politico со ссылкой на главу департамента полиции и погранохраны республики Эгерта Беличева. "Беличев сообщил, что план состоит в том, чтобы покрыть каждый метр 338-километровой границы Эстонии с Россией техническими средствами наблюдения", - говорится в сообщении. По данным издания, стоимость эстонской программы, направленной на укрепление границы в Нарве, составляет 157 миллионов евро. Как заявил Беличев изданию, Эстония строит "стену от дронов", которая использует цифровые системы для блокирования вражеских беспилотников. Кроме того, по данным Politico, власти Эстонии планируют набрать полицейский резерв из 1 тысячи сотрудников служб безопасности "на случай крупного события" в дополнение к 29 тысячам добровольцев, которые уже проходят подготовку в рамках Союза обороны Эстонии. В сентябре телерадиокомпания ERR сообщала, что глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс оценил в 40 миллионов евро сумму, необходимую для завершения укрепления границы с Россией к концу 2025 года. В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20241204/estoniya-1987404550.html

https://ria.ru/20241224/estoniya-1990979730.html

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