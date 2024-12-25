Елочные базары в Москве-2024: где откроются, цены и советы по выбору дерева
© iStock.com / Yelizaveta TomashevskaДевушка выбирает ёлку
© iStock.com / Yelizaveta Tomashevska
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Елка – неизменный атрибут Нового года. Елочный базар в преддверии новогодних праздников открыт в каждом административном округе Москвы. Когда начнут свою работу торговые точки в столице России в 2024 году, сколько стоят елки и сосны, как правильно выбрать зеленую красавицу, – в материале РИА Новости.
Елочные базары в Москве
Настоящую лесную красавицу с запахом хвои и смолы можно приобрести на елочных базарах Москвы, где предложены разные виды деревьев.
Когда открываются
Продажа живых елей традиционно стартует непосредственно перед новогодними праздниками: 20 декабря, а в некоторых частях столицы елочные базары начнут работу раньше – с 15 декабря и закроются только в канун наступающего 2025 года.
Адреса елочных базаров Москвы
Посетить елочный базар в преддверии Нового года можно в каждом административном округе Москвы. Все торговые точки ежегодно оформляют в одном стиле и размещают в непосредственной близости к транспортным развязкам, чтобы обеспечить удобство доставки деревьев. Ориентировочное время работы – с 10 утра до 22 часов вечера.
Восточный округ
На востоке столицы в декабре елочные базары начали свою работу во всех районах ВАО: на Перовской улице и Уральской, Зеленом проспекте, Миллионной, Саянской и Первомайской улицах, на Сокольническом валу, а также на Семеновской площади, улице Просторной, на Сиреневом бульваре и Новокосинской улице.
Западный округ
Приобрести зеленую красавицу жители Западного административного округа могут в торговых точках на Мичуринском проспекте, Осеннем бульваре в Крылатском и на Никулинской улице.
Северный округ
Елочные базары на севере Москвы открылись практически во всех районах округа: на Бескудниковском бульваре, Ленинградском проспекте, на Ангарской, Беломорской и Фестивальной улицах. Торговые точки также открыты на Волоколамском шоссе, в Красностуденческом проезде, на Бутырской, Дегунинской, Дубнинской, Коптевской, Михалковской улицах.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкПродавцы на елочном базаре на Красной площади в Москве
Продавцы на елочном базаре на Красной площади в Москве
Северо-Восточный округ
Купить елку или сосну в районах СВАО Москвы можно на улицах Бажова, Изумрудной, Летчика Бабушкина, Бочкова, на проспекте Мира. Кроме того, торговые точки по реализации елок на Новый год будут работать в Бибирево на улице Лескова, в Отрадном на улице Хачатуряна, Снежной и Череповецкой улицах, в Ясном проезде, на ул. Кашенкин Луг.
Северо-Западный округ
На северо-западе Москвы точки продаж хвойных деревьев размещены на улицах Планерной и Таллинской, в Тушино, Строгино, на ул. Маршала Катукова.
Центральный округ
Продажи елок в Центральном округе стартовали на Верхней Красносельской улице, на Тишинской площади и Земляном валу, на улице Шаболовка, а также на 1-й Дубровской и на Олимпийском проспекте.
Южный округ
В Южном административном округе Москвы елочные базары расположились в разных его районах: на улицах Братеевская, Бирюлевская, Домодедовская, Коломенская, Липецкая, Луганская, Мусы Джалиля, Шипиловском проезде, Ясеневой улице, на Варшавском шоссе, Симферопольском бульваре, Севастопольском и Пролетарском проспекте, Ореховом бульваре и на Серпуховском Валу.
Ёлочный базар в Москве
Юго-Восточный округ
В Юго-Восточном административном округе елки можно приобрести по Рязанскому проспекту, на Авиамоторной и Зеленодольской улицах, а также на улице Юных Ленинцев.
Юго-Западный округ
Совершить покупку новогодней ели или сосны в Юго-Западном округе столицы можно в нескольких местах: на Азовской улице, Болотниковской, Бунинской аллее, улицах Голубинская, Косыгина, по адресам Ломоносовский и Ленинский проспект, на Литовском бульваре, Нахимовском проспекте, на Молодежной улице, Профсоюзной и Скобелевской, в Теплом Стане, на ул. Новаторов и проспекте 60-летия Октября.
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11 декабря, 19:13
Елки с доставкой на дом
Чтобы создать атмосферу новогоднего волшебства, можно купить живую елку в Москве не выходя из дома. Многие компании предлагают приобрести хвойные деревья разной высоты и видов с доставкой на дом. Кроме того, выбрать онлайн можно не только елку, но и украшения, все привезут и помогут с установкой. Конечно, в этом случае ценник будет дороже, но зато это значительная экономия времени.
Цены
Стоимость на хвойные деревья в этом году вырастет, цена зависит от вида и габаритов. В среднем ценник на ели от 1500 рублей за погонный метр, а вот импортной пихты – до 10 000 рублей за метр. Так, цена полутораметровой ёлки с четырьмя-пятью ярусами веток обойдется примерно в 2000 рублей, сосны – от 4000 рублей, датской елки – от 7000 рублей.
Предновогодняя Москва
Советы по выбору и уходу за елкой
Покупать живую ель следует не ранее 20 декабря, чтобы она радовала до Рождества. При покупке хвойного дерева нужно:
- обратить внимание на срез ствола – широкая кайма темного оттенка свидетельствует о том, что елка долго не простоит;
- осмотреть ствол дерева – на нем тоже должны быть иголки;
- прикоснуться к веткам – они гибкие и эластичные, не должны обламываться, а иголки активно осыпаться;
- оценить цвет иголок и разломить несколько хвоинок – должен появиться характерный смолистый аромат.
Важно не только правильно выбрать, но и транспортировать новогоднюю ель и обеспечить дереву достаточное увлажнение, чтобы продлить срок жизни. Устанавливать срезанную ель или сосну рекомендуется в емкость с песком и водой. Можно использовать и подготовленный почвогрунт, в который при необходимости вносят удобрения и даже специальные составы, замедляющие опадение хвои.