https://ria.ru/20241225/efimov-1991216962.html

Более 31 гектара земли реорганизуют в двух районах Москвы

Более 31 гектара земли реорганизуют в двух районах Москвы - РИА Новости, 25.12.2024

Более 31 гектара земли реорганизуют в двух районах Москвы

Более 31 гектара земли реорганизуют в московских районах Дмитровский и Лианозово, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T14:15:00+03:00

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2024-12-25T14:15:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

максим гаман

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Более 31 гектара земли реорганизуют в московских районах Дмитровский и Лианозово, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Реорганизуемая территория находится вблизи станции метро "Лианозово" Люблинско-Димтровской линии и одноименной станции МЦД."По программе комплексного развития территорий реорганизуют 11 неэффективно используемых участков, входящих в один проект редевелопмента. На площади 31,31 гектара появятся жилые, общественно-деловые и социальные объекты. Всего здесь планируется построить 659,26 тысячи квадратных метров различной недвижимости. Инвестиции в проект превысят 146 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит более 3,2 миллиарда рублей", - приводит слова заммэра пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Как уточнил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман, 415,4 тысячи квадратных метров займет жилье, почти 244 тысячи "квадратов" придется на коммерческую недвижимость и социнфраструктуру, включая образовательные объекты, управление МВД, торговый центр.В сообщении указывается, что редевелопмент территории в районах Дмитровский и Лианозово поможет сформировать свыше 7,2 тысячи рабочих мест.Всего в Москве реализуется и прорабатывается почти 240 проектов комплексного развития территорий. Они занимают свыше 3,1 тысячи гектаров.

https://ria.ru/20241225/efimov-1991086491.html

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, градостроительный комплекс москвы