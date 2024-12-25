https://ria.ru/20241225/efimov-1991086491.html

Ефимов: в Москве выделили 12 гектаров для возведения коммерческих объектов

Ефимов: в Москве выделили 12 гектаров для возведения коммерческих объектов - РИА Новости, 25.12.2024

Ефимов: в Москве выделили 12 гектаров для возведения коммерческих объектов

В Москве в 2024 году арендовали свыше 12 гектаров земли для строительства коммерческой недвижимости - то есть торгово-офисных, спортивных и прочих объектов,... РИА Новости, 25.12.2024

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владимир ефимов (правительство москвы)

максим гаман

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. В Москве в 2024 году арендовали свыше 12 гектаров земли для строительства коммерческой недвижимости - то есть торгово-офисных, спортивных и прочих объектов, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."По итогам уходящего года в результате торгов инвесторы арендовали 25 участков общей площадью свыше 12 гектаров. В зависимости от условий договоров, сроки которых варьируются от 2,5 года до десяти лет и восьми месяцев, в столице появится более 292,3 тысячи квадратных метров новых объектов капитального строительств", – приводит слова заммэра пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.В сообщении указывается, что площадки находятся в восьми округах Москвы. Четыре участка – всего более 3 гектаров земли – арендовали на северо-востоке города. Почти 2 гектара на востоке столицы займут два физкультурно-оздоровительных комплекса, автомойка, культурно-досуговый центр, а около 2 гектаров в Новой Москве – семь коммерческих объектов.Как уточнил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман, для возведения спорткомплексов было выделено восемь участков суммарной площадью более 5 гектаров в шести округах, для строительства торгово-офисных объектов – 12 участков, площадь которых превышает 4 гектара.Как отмечается в сообщении, в среднем в 2024 году на один лот в рамках подобных торгов приходилось 12 участников.

https://ria.ru/20241224/efimov-1990978139.html

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