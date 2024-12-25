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В Раде раскрыли коварный ход США в отношении России
В Раде раскрыли коварный ход США в отношении России - РИА Новости, 25.12.2024
В Раде раскрыли коварный ход США в отношении России
Президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен готовили Владимира Зеленского к конфликту с Россией с 2020 года, заявил в Telegram-канале депутат... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T16:12:00+03:00
2024-12-25T16:12:00+03:00
2024-12-25T16:13:00+03:00
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен готовили Владимира Зеленского к конфликту с Россией с 2020 года, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Это только сейчас стало понятно, что Байден и Блинкен еще с осени 2020-го года взяли курс на войну с РФ руками Зеленского, и обеспечили ему бессменную власть для реализации своих планов", — написал он.Политик отметил, что сейчас нет законных способов отстранения Зеленского от власти, который, по его мнению, узурпировал ее с помощью группы контролируемых силовиков и послушного парламента при поддержке иностранных сил.Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы в Киеве хотели легитимно избрать президента, тогда пришлось бы отменять закон о военном положении — его действие не означает пролонгации результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".
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в мире, сша, украина, россия, джо байден, владимир зеленский, энтони блинкен
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Джо Байден, Владимир Зеленский, Энтони Блинкен
В Раде раскрыли коварный ход США в отношении России
Дубинский: Байден и Блинкен готовили Зеленского к конфликту с Россией с 2020-го