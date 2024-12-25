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Подполье рассказало о последствиях российских ударов по Днепропетровску - РИА Новости, 25.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:27 25.12.2024 (обновлено: 11:36 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/dnepropetrovsk-1991184477.html
Подполье рассказало о последствиях российских ударов по Днепропетровску
Подполье рассказало о последствиях российских ударов по Днепропетровску - РИА Новости, 25.12.2024
Подполье рассказало о последствиях российских ударов по Днепропетровску
Много военных, в том числе высокопоставленных, поступило в больницы Днепропетровска на Украине после утренних ударов, медиков заставляют подписывать документы о РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T11:27:00+03:00
2024-12-25T11:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровск
украина
сергей лебедев
служба безопасности украины
в мире
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Много военных, в том числе высокопоставленных, поступило в больницы Днепропетровска на Украине после утренних ударов, медиков заставляют подписывать документы о неразглашении, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "Из-за утренних прилетов уже больницы хорошо наполнились военными. По слухам, шестая городская клиническая выселяет гражданских, у которых вчера была операция... Терапия и реанимация заняты даже в коридорах. В реанимацию больницы Мечникова привезли каких-то очень серьезных пациентов. На входе и на этажах дежурит СБУ, у медиков берут подписки о неразглашении", - сказал Лебедев.
https://ria.ru/20241222/vsu-1990696178.html
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днепропетровск, украина, сергей лебедев, служба безопасности украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровск, Украина, Сергей Лебедев, Служба безопасности Украины, В мире
Подполье рассказало о последствиях российских ударов по Днепропетровску

Больницы Днепропетровска заполнены военными ВСУ после российских ударов

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
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Истребитель-бомбардировщик Су-34 . Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Много военных, в том числе высокопоставленных, поступило в больницы Днепропетровска на Украине после утренних ударов, медиков заставляют подписывать документы о неразглашении, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Из-за утренних прилетов уже больницы хорошо наполнились военными. По слухам, шестая городская клиническая выселяет гражданских, у которых вчера была операция... Терапия и реанимация заняты даже в коридорах. В реанимацию больницы Мечникова привезли каких-то очень серьезных пациентов. На входе и на этажах дежурит СБУ, у медиков берут подписки о неразглашении", - сказал Лебедев.
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Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровскУкраинаСергей ЛебедевСлужба безопасности УкраиныВ мире
 
 
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