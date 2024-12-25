https://ria.ru/20241225/dnepropetrovsk-1991184477.html

Подполье рассказало о последствиях российских ударов по Днепропетровску

Подполье рассказало о последствиях российских ударов по Днепропетровску - РИА Новости, 25.12.2024

Подполье рассказало о последствиях российских ударов по Днепропетровску

Много военных, в том числе высокопоставленных, поступило в больницы Днепропетровска на Украине после утренних ударов, медиков заставляют подписывать документы о РИА Новости, 25.12.2024

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2024-12-25T11:27:00+03:00

2024-12-25T11:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепропетровск

украина

сергей лебедев

служба безопасности украины

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Много военных, в том числе высокопоставленных, поступило в больницы Днепропетровска на Украине после утренних ударов, медиков заставляют подписывать документы о неразглашении, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "Из-за утренних прилетов уже больницы хорошо наполнились военными. По слухам, шестая городская клиническая выселяет гражданских, у которых вчера была операция... Терапия и реанимация заняты даже в коридорах. В реанимацию больницы Мечникова привезли каких-то очень серьезных пациентов. На входе и на этажах дежурит СБУ, у медиков берут подписки о неразглашении", - сказал Лебедев.

https://ria.ru/20241222/vsu-1990696178.html

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днепропетровск, украина, сергей лебедев, служба безопасности украины, в мире