В Днепропетровске прогремел новый взрыв
В Днепропетровске во время воздушной тревоги прогремел еще один взрыв
© Фото : ГСЧС УкраиныПожарные на Украине
© Фото : ГСЧС Украины
Пожарные на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Еще один взрыв прогремел в Днепропетровске на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное".
Ранее в среду украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове, Кременчуге, Кривом Роге, Днепропетровске, городе Бурштын Ивано-Франковской области на фоне объявленной на всей территории Украины воздушной тревоги. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что идет атака на энергетику страны. Энергохолдинг ДТЭК сообщал о повреждении его ТЭС после взрывов. О повреждении энергетической инфраструктуры сообщили в Полтавской и Винницкой областях.
"В Днепре (до переименования украинскими властями город Днепропетровск – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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