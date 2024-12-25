https://ria.ru/20241225/dnepropetrovsk-1991179336.html

В Днепропетровске прогремел новый взрыв

В Днепропетровске прогремел новый взрыв - РИА Новости, 25.12.2024

В Днепропетровске прогремел новый взрыв

Еще один взрыв прогремел в Днепропетровске на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 25.12.2024

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2024-12-25T11:15:00+03:00

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герман галущенко

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Еще один взрыв прогремел в Днепропетровске на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". Ранее в среду украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове, Кременчуге, Кривом Роге, Днепропетровске, городе Бурштын Ивано-Франковской области на фоне объявленной на всей территории Украины воздушной тревоги. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что идет атака на энергетику страны. Энергохолдинг ДТЭК сообщал о повреждении его ТЭС после взрывов. О повреждении энергетической инфраструктуры сообщили в Полтавской и Винницкой областях. "В Днепре (до переименования украинскими властями город Днепропетровск – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241214/ukraina-1989098020.html

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Ольга Фомченкова

в мире, днепропетровск, украина, россия, герман галущенко, дтэк, вооруженные силы украины