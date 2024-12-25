https://ria.ru/20241225/demografiya-1991227439.html
Руденя назвал главные направления демографической политики Тверской области
Руденя назвал главные направления демографической политики Тверской области - РИА Новости, 25.12.2024
Руденя назвал главные направления демографической политики Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на итоговой пресс-конференции в среду сообщил, что в регионе в этом году в несколько раз увеличилось число многодетных... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T13:34:00+03:00
2024-12-25T13:34:00+03:00
2024-12-25T13:34:00+03:00
тверская область
игорь руденя
жилье
многодетные семьи
демография
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991224308_112:131:1147:713_1920x0_80_0_0_31037c9b71bc031cc60b36f97db0855c.jpg
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя на итоговой пресс-конференции в среду сообщил, что в регионе в этом году в несколько раз увеличилось число многодетных семей, сообщает пресс-служба регионального правительства. В общении с главой региона принимают участие журналисты федеральных, региональных и муниципальных средств массовой информации. Первый вопрос, прозвучавший от журналиста, касался ключевых итогов реализации Года семьи в Тверской области. "Мы претворяем в жизнь наш слоган "Большая семья – тверская традиция". Количество многодетных семей у нас увеличилось в несколько раз. Это достаточно хороший результат. Именно многодетные семьи дадут нам возможность выйти на новый уровень развития. И очень важно, чтобы у наших жителей было стремление создавать большие семьи", – подчеркнул Руденя, его слова приводит пресс-служба. Сегодня в регионе – более 16 тысяч многодетных семей. Губернатор рассказал о целом ряде новых решений в демографии. В частности, с 1 до 1,5 миллиона рублей увеличен номинал сертификата на обеспечение автотранспортом многодетных семей, расширен перечень автотранспорта для приобретения и, соответственно, выросло число получателей – в 2024 году это 120 семей. Также расширено предоставление регионального материнского капитала – теперь он выдается при рождении четвертого и каждого последующего ребенка. Сняты возрастные ограничения для семей с детьми по получению поддержки в случае покупки жилья в ипотеку. В 2024 году начал действовать региональный закон, запрещающий склонение к искусственному прерыванию беременности. Совместно с фондом "Женщины за жизнь" запущена специальная программа по работе с беременными женщинами. В Год семьи проведено свыше 120 различных мероприятий, в том числе посвященных решению задач в демографии и нацеленных на популяризацию семьи, многодетности, ответственного родительства. Примером для всех губернатор назвал представителей старшего поколения, ветеранов, посвятивших себя семье, труду на благо страны. Руденя также рассказал о проработке вопроса о поощрении супругов, проживших в браке долгие годы и демонстрирующих пример крепких семей.
https://ria.ru/20241224/verkhnevolzhe-1991039656.html
https://ria.ru/20241210/programma-1988384432.html
https://ria.ru/20241217/semi-1989702249.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991224308_155:105:1108:819_1920x0_80_0_0_05f195e5c334313e7c81352278c63c9d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя, жилье, многодетные семьи, демография
Тверская область, Игорь Руденя, Жилье, Многодетные семьи, Демография
Руденя назвал главные направления демографической политики Тверской области
В Тверской области в несколько раз выросло число многодетных семей в 2024 году
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя на итоговой пресс-конференции в среду сообщил, что в регионе в этом году в несколько раз увеличилось число многодетных семей, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В общении с главой региона принимают участие журналисты федеральных, региональных и муниципальных средств массовой информации.
Первый вопрос, прозвучавший от журналиста, касался ключевых итогов реализации Года семьи в Тверской области.
"Мы претворяем в жизнь наш слоган "Большая семья – тверская традиция". Количество многодетных семей у нас увеличилось в несколько раз. Это достаточно хороший результат. Именно многодетные семьи дадут нам возможность выйти на новый уровень развития. И очень важно, чтобы у наших жителей было стремление создавать большие семьи", – подчеркнул Руденя
, его слова приводит пресс-служба.
Сегодня в регионе – более 16 тысяч многодетных семей. Губернатор рассказал о целом ряде новых решений в демографии. В частности, с 1 до 1,5 миллиона рублей увеличен номинал сертификата на обеспечение автотранспортом многодетных семей, расширен перечень автотранспорта для приобретения и, соответственно, выросло число получателей – в 2024 году это 120 семей.
Также расширено предоставление регионального материнского капитала – теперь он выдается при рождении четвертого и каждого последующего ребенка. Сняты возрастные ограничения для семей с детьми по получению поддержки в случае покупки жилья в ипотеку.
В 2024 году начал действовать региональный закон, запрещающий склонение к искусственному прерыванию беременности. Совместно с фондом "Женщины за жизнь" запущена специальная программа по работе с беременными женщинами.
В Год семьи проведено свыше 120 различных мероприятий, в том числе посвященных решению задач в демографии и нацеленных на популяризацию семьи, многодетности, ответственного родительства.
Примером для всех губернатор назвал представителей старшего поколения, ветеранов, посвятивших себя семье, труду на благо страны.
Руденя также рассказал о проработке вопроса о поощрении супругов, проживших в браке долгие годы и демонстрирующих пример крепких семей.