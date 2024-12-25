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Россияне пользуются мерами поддержки нацпроектов, заявил Чернышенко - РИА Новости, 25.12.2024
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12:15 25.12.2024 (обновлено: 12:17 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/chernyshenko-1991200005.html
Россияне пользуются мерами поддержки нацпроектов, заявил Чернышенко
Россияне пользуются мерами поддержки нацпроектов, заявил Чернышенко - РИА Новости, 25.12.2024
Россияне пользуются мерами поддержки нацпроектов, заявил Чернышенко
Свыше 90% россиян, согласно опросу ВЦИОМ, знают про национальные проекты, которые реализуются в России, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T12:15:00+03:00
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общество
россия
дмитрий чернышенко
вциом
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Свыше 90% россиян, согласно опросу ВЦИОМ, знают про национальные проекты, которые реализуются в России, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. "Узнаваемость национальных проектов находится на максимально высоком уровне за все годы исследования – 91%", - приводятся слова Чернышенко в сообщении его аппарата. Он уточнил, что среди самых узнаваемых мер – материнский капитал, диспансеризация населения, семейная ипотека. По его словам, их называют 98%, 90% и 88% россиян соответственно. "Особенно важно, что люди не просто знают о нацпроектах, но и понимают, какие возможности они предоставляют, и пользуются конкретными мерами поддержки", - сказал Чернышенко. В 2025 году, как отмечает Чернышенко, начнется масштабная работа по запуску 19 - с перспективой увеличения до 20 - новых национальных проектов. "Необходимо и дальше продолжать популяризацию мер и возможностей для каждого жителя нашей страны", - заключил вице-премьер.
https://ria.ru/20241225/cheryshenko-1991124320.html
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общество, россия, дмитрий чернышенко, вциом
Общество, Россия, Дмитрий Чернышенко, ВЦИОМ
Россияне пользуются мерами поддержки нацпроектов, заявил Чернышенко

Чернышенко: более 90% россиян знают про национальные проекты в России

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время интервью агентству РИА Новости
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время интервью агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время интервью агентству РИА Новости. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Свыше 90% россиян, согласно опросу ВЦИОМ, знают про национальные проекты, которые реализуются в России, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
"Узнаваемость национальных проектов находится на максимально высоком уровне за все годы исследования – 91%", - приводятся слова Чернышенко в сообщении его аппарата.
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Он уточнил, что среди самых узнаваемых мер – материнский капитал, диспансеризация населения, семейная ипотека. По его словам, их называют 98%, 90% и 88% россиян соответственно.
"Особенно важно, что люди не просто знают о нацпроектах, но и понимают, какие возможности они предоставляют, и пользуются конкретными мерами поддержки", - сказал Чернышенко.
В 2025 году, как отмечает Чернышенко, начнется масштабная работа по запуску 19 - с перспективой увеличения до 20 - новых национальных проектов.
"Необходимо и дальше продолжать популяризацию мер и возможностей для каждого жителя нашей страны", - заключил вице-премьер.
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ОбществоРоссияДмитрий ЧернышенкоВЦИОМ
 
 
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