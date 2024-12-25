https://ria.ru/20241225/britaniya-1991119518.html

СМИ: Британия отстает от России, Ирана и Китая по финансированию обороны

СМИ: Британия отстает от России, Ирана и Китая по финансированию обороны - РИА Новости, 25.12.2024

СМИ: Британия отстает от России, Ирана и Китая по финансированию обороны

Великобритания увеличила объем финансирования обороны, но все равно отстает по этому показателю от России, Ирана и Китая, пишет британская газета Times. РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T02:16:00+03:00

2024-12-25T02:16:00+03:00

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Великобритания увеличила объем финансирования обороны, но все равно отстает по этому показателю от России, Ирана и Китая, пишет британская газета Times. "Великобритания отстает по мере перевооружения... За десятилетие недостаточных инвестиций в оборону Великобритания не смогла сравниться по уровню ремилитаризации с Россией, Ираном и Китаем", - говорится в публикации. По данным газеты, за последние десять лет Россия, Иран и Китай увеличили расходы на оборону на 34%, 57% и 60% соответственно. Уточняется, что оборонный бюджет Великобритании вырос на 14% "в денежном выражении 2022 года". Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили признал, что вооружённые силы страны приспособлены к проведению военных операций, но не готовы к ведению боевых действий. В июле Хили заявлял, что вооружённые силы королевства сталкиваются с рядом серьёзных проблем. До этого в докладе комитета обороны при правительстве Великобритании сообщалось, что британская армия не готова к потенциальной масштабной и длительной войне из-за нехватки личного состава, а также проблем, связанных с набором и удержанием военнослужащих. Комитет по обороне призвал правительство сделать "трудный выбор": либо полностью инвестировать в армию, либо признать, что правильная расстановка приоритетов боевых действий будет означать меньшую доступность большего числа задач.

https://ria.ru/20241222/britaniya-1990668200.html

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в мире, великобритания, россия, иран, джон хили