https://ria.ru/20241225/brechalov-1991338878.html

Бречалов исполнит желания 5 детей участников СВО в акции "Елка желаний"

Бречалов исполнит желания 5 детей участников СВО в акции "Елка желаний" - РИА Новости, 25.12.2024

Бречалов исполнит желания 5 детей участников СВО в акции "Елка желаний"

Глава Удмуртии Александр Бречалов исполнит желания пяти детей участников спецоперации в рамках региональной благотворительной акции "Ёлка желаний", сообщила... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T21:49:00+03:00

2024-12-25T21:49:00+03:00

2024-12-25T21:49:00+03:00

удмуртская республика

александр бречалов

единая россия

россия

удмуртская республика (удмуртия)

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УФА, 25 дек - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов исполнит желания пяти детей участников спецоперации в рамках региональной благотворительной акции "Ёлка желаний", сообщила пресс-служба руководителя республики. В пресс-службе рассказали, что Бречалов принял участие в региональной благотворительной акции "Ёлка желаний", которая состоялась в штабе общественной поддержки "Единой России" в Ижевске. "Александр Бречалов снял с новогодней ёлки 5 шаров с пожеланиями от детей из семей участников СВО. Один из них от многодетной семьи Перегуда, в которой дети занимаются спортом и хотели бы получить в качестве подарков спортивный костюм, кроссовки для футбола и футбольный мяч. Второй - от многодетной семьи Бузиковых, которая мечтает побывать в Усадьбе Тол Бабая. Такое же желание в третьем шаре у семьи Поторочиных", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, многодетная семья Юшковых и Осиповых в качестве подарка хотела бы посетить новогоднее представление в цирке, как и семья Ожгихиных. "Напомню, мы еще организовали летнюю "Ёлку желаний". Но я считаю, что доброта должна наполнять наши сердца и выливаться в какие-то дела постоянно, а не только к Новому году или ко Дню защиты детей. Это не работа, а зов сердца. Вся моя команда присоединяется и поддерживает", - приводятся слова Бречалова. Каждый год с 2018-го акция помогает исполнить мечты порядка 500 одаренных детей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации, детей из семей военнослужащих. При поддержке партии "Единая Россия" и Движения Первых она проводится во всех городах и районах Удмуртии. Ежегодно проект поддерживает президент страны Владимир Путин, добавили в пресс-службе. Ранее сообщалось, что Бречалов в рамках заседания Госсовета РФ в Москве принял участие во Всероссийской благотворительной акции "Ёлка желаний". Он снял с новогодней ёлки три шара с пожеланиями: от 16-летней жительницы Удмуртии Марии, которая мечтает об электронной книге, 17-летней жительницы республики Эвелины, мечтающей о баскетбольном мяче, и от семьи из Луганской Народной Республики, которая хочет получить в качестве подарков каркасный батут и велосипед.

россия

удмуртская республика (удмуртия)

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александр бречалов, единая россия, россия, удмуртская республика (удмуртия)