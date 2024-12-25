https://ria.ru/20241225/blyudo-1991192997.html

Глава СТМЭГИ рассказал, почему пончики — самое популярное блюдо Хануки

Глава СТМЭГИ рассказал, почему пончики — самое популярное блюдо Хануки - РИА Новости, 25.12.2024

Глава СТМЭГИ рассказал, почему пончики — самое популярное блюдо Хануки

Пончики стали самым популярным блюдом еврейского праздника Хануки в мире, потому что их легко связать с символикой праздника, а также легко изготавливать... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T11:48:00+03:00

2024-12-25T11:48:00+03:00

2024-12-25T11:48:00+03:00

религия

религия

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Пончики стали самым популярным блюдом еврейского праздника Хануки в мире, потому что их легко связать с символикой праздника, а также легко изготавливать промышленно, при этом в Восточной Европе главное ханукальное блюдо - картофельные оладьи, а горские евреи готовят в этот праздник особый плов, сообщил РИА Новости президент Международного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев. Праздник Хануки иудеи отмечают восемь дней. В этом году он начнется с заходом солнца 25 декабря - в день, когда живущие по григорианскому и новоюлианскому календарям христианские Церкви празднуют Рождество. Ханука посвящена чуду, которое произошло при освящении второго Иерусалимского храма после победы еврейского военачальника Иуды Маккавея над войсками царя эллинистической Сирии Антиоха Эпифана в 164 году до нашей эры. Масло, необходимое для зажигания храмового светильника, осквернили враги. Евреи нашли только один кувшин "чистого" масла. Его должно было хватить всего на сутки, но чудесным образом хватило на восемь дней горения меноры - именно на тот срок, который был необходим для приготовления нового, неоскверненного масла. "Напоминанием о чуде с маслом служат и кулинарные традиции Хануки: принято готовить блюда с обильным использованием растительного масла. У восточноевропейских евреев самым популярным ханукальным блюдом являются картофельные оладьи типа белорусских драников. У евреев Северной Африки возник обычай готовить жаренные во фритюре пончики с начинкой из джема красного цвета, что символизирует сосуд с горящим внутри маслом. Поскольку горячие драники промышленным способом не приготовишь, сегодня самым популярным ханукальным угощением и в Израиле, и за его пределами стали эти самые пончики, называемые на иврите "суфганийот"", – рассказал Захарьяев РИА Новости. Особые традиции празднования Хануки имеются и у общины горских евреев, добавил он. Так, во время праздника у них принято принято готовить ханукальный плов "ош Ханукои" с мясом и тыквой или морковью, оранжевый цвет которых символизирует свет солнца, которое обычно начинает прибавляться в дни Хануки или вскоре после нее. "К Хануке было принято покупать специальные кошерные свечи из воска (свечи эти использовались не только в Хануку, но и по другим праздникам, а также каждую субботу). Эти ханукальные свечи ставили на бронзовый поднос, непременно около окна, и зажигали в течение восьми дней, прибавляя каждый вечер по одной. Только в общине горских евреев мальчику, рожденному в дни праздника, принято давать имя Хануко", - заключил Захарьяев.

https://ria.ru/20241225/prazdnik-1991062397.html

https://ria.ru/20241225/prazdnik-1988453881.html

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2024

Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

религия