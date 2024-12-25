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Бизнес Подмосковья получил льготные займы на 640 млн рублей - РИА Новости, 25.12.2024
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Твой бизнес
 
18:10 25.12.2024
https://ria.ru/20241225/biznes-1991309468.html
Бизнес Подмосковья получил льготные займы на 640 млн рублей
Бизнес Подмосковья получил льготные займы на 640 млн рублей - РИА Новости, 25.12.2024
Бизнес Подмосковья получил льготные займы на 640 млн рублей
Более 600 миллионов рублей в виде льготных займов выдал Московский областной фонд микрофинансирования за 11 месяцев 2024 года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T18:10:00+03:00
2024-12-25T18:10:00+03:00
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Более 600 миллионов рублей в виде льготных займов выдал Московский областной фонд микрофинансирования за 11 месяцев 2024 года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья. "По итогам 11 месяцев этого года бизнес Подмосковья получил 345 льготных займов Московского областного фонда микрофинансирования. Получателями стали 325 предпринимателей. Общая сумма выданных займов составила 640 миллионов рублей", - отметила заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она добавила, что наиболее востребованной программой стал "Социальный бизнес". В рамках нее предпринимателям выдано 90 займов на общую сумму 129 миллионов рублей. Поддержка предпринимателей в регионе осуществляется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , московская область (подмосковье)
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Московская область (Подмосковье)
Бизнес Подмосковья получил льготные займы на 640 млн рублей

В Подмосковье бизнесу выдали займы на 640 млн рублей за 11 месяцев

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева
Министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Более 600 миллионов рублей в виде льготных займов выдал Московский областной фонд микрофинансирования за 11 месяцев 2024 года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.
"По итогам 11 месяцев этого года бизнес Подмосковья получил 345 льготных займов Московского областного фонда микрофинансирования. Получателями стали 325 предпринимателей. Общая сумма выданных займов составила 640 миллионов рублей", - отметила заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Она добавила, что наиболее востребованной программой стал "Социальный бизнес". В рамках нее предпринимателям выдано 90 займов на общую сумму 129 миллионов рублей.
Поддержка предпринимателей в регионе осуществляется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".
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