https://ria.ru/20241225/biznes-1991309468.html

Бизнес Подмосковья получил льготные займы на 640 млн рублей

Бизнес Подмосковья получил льготные займы на 640 млн рублей - РИА Новости, 25.12.2024

Бизнес Подмосковья получил льготные займы на 640 млн рублей

Более 600 миллионов рублей в виде льготных займов выдал Московский областной фонд микрофинансирования за 11 месяцев 2024 года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T18:10:00+03:00

2024-12-25T18:10:00+03:00

2024-12-25T18:10:00+03:00

твой бизнес

твой бизнес – новости

поддержка бизнеса

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974938529_0:398:2857:2005_1920x0_80_0_0_c6df5ad075610c6ef1c1ed2fa36856cf.jpg

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Более 600 миллионов рублей в виде льготных займов выдал Московский областной фонд микрофинансирования за 11 месяцев 2024 года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья. "По итогам 11 месяцев этого года бизнес Подмосковья получил 345 льготных займов Московского областного фонда микрофинансирования. Получателями стали 325 предпринимателей. Общая сумма выданных займов составила 640 миллионов рублей", - отметила заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она добавила, что наиболее востребованной программой стал "Социальный бизнес". В рамках нее предпринимателям выдано 90 займов на общую сумму 129 миллионов рублей. Поддержка предпринимателей в регионе осуществляется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".

https://ria.ru/20241225/podmoskove-1991199756.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , московская область (подмосковье)