https://ria.ru/20241225/bespilotniki-1991295614.html
В Белгородской области ВСУ атаковали дронами четыре автомобиля
В Белгородской области ВСУ атаковали дронами четыре автомобиля - РИА Новости, 25.12.2024
В Белгородской области ВСУ атаковали дронами четыре автомобиля
Дроны ВСУ атаковали четыре автомобиля в Белгородской области, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T17:13:00+03:00
2024-12-25T17:13:00+03:00
2024-12-25T17:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгород
шебекино
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569458885_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a2d99b470ac597b52db925897740eb79.jpg
БЕЛГОРОД, 25 дек – РИА Новости. Дроны ВСУ атаковали четыре автомобиля в Белгородской области, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, тормозная система повреждена у грузового автомобиля после удара дрона на участке автодороги Белгород – Шебекино. У другого автомобиля, движущегося по трассе Муром – Нечаевка, в результате атаки дрона-камикадзе посекло кузов. "В Валуйском округе в селе Долгое FPV-дрон ударил по легковому автомобилю — выбито остекление и посечён кузов. Ещё одна атака произошла в селе Нечаевка Белгородского района. В результате детонации беспилотника о дерево у рядом стоящего легкового автомобиля выбито остекление и посечён кузов", - написал Гладков. Глава региона уточнил, что информация о последствиях уточняется, на месте работают оперативные службы.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
белгород
шебекино
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569458885_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c62c949423f247f18ad65b5d6c2b05f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, белгород, шебекино, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгород, Шебекино, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области ВСУ атаковали дронами четыре автомобиля
Гладков: дроны ВСУ атаковали четыре автомобиля в Белгородской области