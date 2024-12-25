https://ria.ru/20241225/bespilotniki-1991295614.html

В Белгородской области ВСУ атаковали дронами четыре автомобиля

В Белгородской области ВСУ атаковали дронами четыре автомобиля - РИА Новости, 25.12.2024

В Белгородской области ВСУ атаковали дронами четыре автомобиля

Дроны ВСУ атаковали четыре автомобиля в Белгородской области, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T17:13:00+03:00

2024-12-25T17:13:00+03:00

2024-12-25T17:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

белгород

шебекино

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 25 дек – РИА Новости. Дроны ВСУ атаковали четыре автомобиля в Белгородской области, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, тормозная система повреждена у грузового автомобиля после удара дрона на участке автодороги Белгород – Шебекино. У другого автомобиля, движущегося по трассе Муром – Нечаевка, в результате атаки дрона-камикадзе посекло кузов. "В Валуйском округе в селе Долгое FPV-дрон ударил по легковому автомобилю — выбито остекление и посечён кузов. Ещё одна атака произошла в селе Нечаевка Белгородского района. В результате детонации беспилотника о дерево у рядом стоящего легкового автомобиля выбито остекление и посечён кузов", - написал Гладков. Глава региона уточнил, что информация о последствиях уточняется, на месте работают оперативные службы.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

белгород

шебекино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, белгородская область, белгород, шебекино, вячеслав гладков, вооруженные силы украины