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В Белгородской области ВСУ атаковали дронами четыре автомобиля - РИА Новости, 25.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:13 25.12.2024
https://ria.ru/20241225/bespilotniki-1991295614.html
В Белгородской области ВСУ атаковали дронами четыре автомобиля
В Белгородской области ВСУ атаковали дронами четыре автомобиля - РИА Новости, 25.12.2024
В Белгородской области ВСУ атаковали дронами четыре автомобиля
Дроны ВСУ атаковали четыре автомобиля в Белгородской области, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T17:13:00+03:00
2024-12-25T17:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгород
шебекино
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 25 дек – РИА Новости. Дроны ВСУ атаковали четыре автомобиля в Белгородской области, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, тормозная система повреждена у грузового автомобиля после удара дрона на участке автодороги Белгород – Шебекино. У другого автомобиля, движущегося по трассе Муром – Нечаевка, в результате атаки дрона-камикадзе посекло кузов. "В Валуйском округе в селе Долгое FPV-дрон ударил по легковому автомобилю — выбито остекление и посечён кузов. Ещё одна атака произошла в селе Нечаевка Белгородского района. В результате детонации беспилотника о дерево у рядом стоящего легкового автомобиля выбито остекление и посечён кузов", - написал Гладков. Глава региона уточнил, что информация о последствиях уточняется, на месте работают оперативные службы.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, белгородская область, белгород, шебекино, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгород, Шебекино, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области ВСУ атаковали дронами четыре автомобиля

Гладков: дроны ВСУ атаковали четыре автомобиля в Белгородской области

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
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БЕЛГОРОД, 25 дек – РИА Новости. Дроны ВСУ атаковали четыре автомобиля в Белгородской области, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, тормозная система повреждена у грузового автомобиля после удара дрона на участке автодороги БелгородШебекино. У другого автомобиля, движущегося по трассе Муром – Нечаевка, в результате атаки дрона-камикадзе посекло кузов.
"В Валуйском округе в селе Долгое FPV-дрон ударил по легковому автомобилю — выбито остекление и посечён кузов. Ещё одна атака произошла в селе Нечаевка Белгородского района. В результате детонации беспилотника о дерево у рядом стоящего легкового автомобиля выбито остекление и посечён кузов", - написал Гладков.
Глава региона уточнил, что информация о последствиях уточняется, на месте работают оперативные службы.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородШебекиноВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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