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Над территорией России за ночь сбили 59 украинских беспилотников
Над территорией России за ночь сбили 59 украинских беспилотников - РИА Новости, 25.12.2024
Над территорией России за ночь сбили 59 украинских беспилотников
Системы противовоздушной обороны за ночь сбили над территорией России и Азовским морем более полусотни украинских беспилотников, сообщило Минобороны. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T07:23:00+03:00
2024-12-25T07:23:00+03:00
2024-12-25T08:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
азовское море
белгородская область
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны за ночь сбили над территорией России и Азовским морем более полусотни украинских беспилотников, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 59 украинских беспилотных летательных аппаратов", — рассказали в ведомстве.Там уточнили, что 26 дронов сбили над Белгородской областью, 23 — над Воронежской, по три — над Курской, Брянской и Тамбовской и один — над акваторией Азовского моря.В Воронежской области беспилотники уничтожили в пригороде областного центра и двух районах. По словам губернатора Александра Гусева, пострадавших нет, но в одном районе получила повреждения линия электропередач, а в другом — кровля частного дома. В пригороде Воронежа посекло осколками несколько домов в садовом некоммерческом товариществе.В Брянской области также обошлось без пострадавших, сообщил глава региона Александр Богомаз.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20241225/montazhnik-1991126485.html
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безопасность, россия, азовское море, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Азовское море, Белгородская область
Над территорией России за ночь сбили 59 украинских беспилотников
Силы ПВО за ночь уничтожили 59 украинских БПЛА над территорией России