https://ria.ru/20241225/bespilotniki-1991128677.html

Над территорией России за ночь сбили 59 украинских беспилотников

Над территорией России за ночь сбили 59 украинских беспилотников - РИА Новости, 25.12.2024

Над территорией России за ночь сбили 59 украинских беспилотников

Системы противовоздушной обороны за ночь сбили над территорией России и Азовским морем более полусотни украинских беспилотников, сообщило Минобороны. РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T07:23:00+03:00

2024-12-25T07:23:00+03:00

2024-12-25T08:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

азовское море

белгородская область

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны за ночь сбили над территорией России и Азовским морем более полусотни украинских беспилотников, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 59 украинских беспилотных летательных аппаратов", — рассказали в ведомстве.Там уточнили, что 26 дронов сбили над Белгородской областью, 23 — над Воронежской, по три — над Курской, Брянской и Тамбовской и один — над акваторией Азовского моря.В Воронежской области беспилотники уничтожили в пригороде областного центра и двух районах. По словам губернатора Александра Гусева, пострадавших нет, но в одном районе получила повреждения линия электропередач, а в другом — кровля частного дома. В пригороде Воронежа посекло осколками несколько домов в садовом некоммерческом товариществе.В Брянской области также обошлось без пострадавших, сообщил глава региона Александр Богомаз.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20241225/montazhnik-1991126485.html

https://ria.ru/20241223/slabost-1990902667.html

россия

азовское море

белгородская область

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безопасность, россия, азовское море, белгородская область