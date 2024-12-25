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Над Брянской областью уничтожили два украинских беспилотника
Над Брянской областью уничтожили два украинских беспилотника - РИА Новости, 25.12.2024
Над Брянской областью уничтожили два украинских беспилотника
ПВО уничтожила два украинских БПЛА самолетного типа над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T05:15:00+03:00
2024-12-25T05:15:00+03:00
2024-12-25T05:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. ПВО уничтожила два украинских БПЛА самолетного типа над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. "Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - написал он в Telegram-канале. Богомаз добавил, что оперативные и экстренные службы работают на месте.
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брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Брянской областью уничтожили два украинских беспилотника
Богомаз: Силы ПВО уничтожили два БПЛА ВСУ над Брянской областью