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Захарова прокомментировала призыв США к своим гражданам покинуть Белоруссию - РИА Новости, 25.12.2024
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17:52 25.12.2024 (обновлено: 17:53 25.12.2024) дополняется ...
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Захарова прокомментировала призыв США к своим гражданам покинуть Белоруссию
Захарова прокомментировала призыв США к своим гражданам покинуть Белоруссию - РИА Новости, 25.12.2024
Захарова прокомментировала призыв США к своим гражданам покинуть Белоруссию
Призыв США к своим гражданам покинуть Белоруссию является провокацией для нагнетания напряженности в преддверии важных событий - МИД РФ РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T17:52:00+03:00
2024-12-25T17:53:00+03:00
сша
россия
белоруссия
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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Призыв США к своим гражданам покинуть Белоруссию является провокацией для нагнетания напряженности в преддверии важных событий - МИД РФПризыв США к своим гражданам покинуть Белоруссию подтверждает их курс на вмешательство во внутренние дела республики - Захарова
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сша, россия, белоруссия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
США, Россия, Белоруссия, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Захарова прокомментировала призыв США к своим гражданам покинуть Белоруссию

Захарова назвала призыв США к гражданам покинуть Белоруссию провокацией

© Фото : Пресс-служба МИД РоссииОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© Фото : Пресс-служба МИД России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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Призыв США к своим гражданам покинуть Белоруссию является провокацией для нагнетания напряженности в преддверии важных событий - МИД РФ
Призыв США к своим гражданам покинуть Белоруссию подтверждает их курс на вмешательство во внутренние дела республики - Захарова
 
СШАРоссияБелоруссияВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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