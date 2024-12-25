https://ria.ru/20241225/belorussiya-1991306271.html

Захарова прокомментировала призыв США к своим гражданам покинуть Белоруссию

Захарова прокомментировала призыв США к своим гражданам покинуть Белоруссию - РИА Новости, 25.12.2024

Захарова прокомментировала призыв США к своим гражданам покинуть Белоруссию

Призыв США к своим гражданам покинуть Белоруссию является провокацией для нагнетания напряженности в преддверии важных событий - МИД РФ РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T17:52:00+03:00

2024-12-25T17:52:00+03:00

2024-12-25T17:53:00+03:00

сша

россия

белоруссия

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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Призыв США к своим гражданам покинуть Белоруссию является провокацией для нагнетания напряженности в преддверии важных событий - МИД РФПризыв США к своим гражданам покинуть Белоруссию подтверждает их курс на вмешательство во внутренние дела республики - Захарова

сша

россия

белоруссия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сша, россия, белоруссия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)