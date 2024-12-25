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Захарова прокомментировала призыв США к своим гражданам покинуть Белоруссию
Захарова прокомментировала призыв США к своим гражданам покинуть Белоруссию - РИА Новости, 25.12.2024
Захарова прокомментировала призыв США к своим гражданам покинуть Белоруссию
Призыв США к своим гражданам покинуть Белоруссию является провокацией для нагнетания напряженности в преддверии важных событий - МИД РФ РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T17:52:00+03:00
2024-12-25T17:52:00+03:00
2024-12-25T17:53:00+03:00
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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Призыв США к своим гражданам покинуть Белоруссию является провокацией для нагнетания напряженности в преддверии важных событий - МИД РФПризыв США к своим гражданам покинуть Белоруссию подтверждает их курс на вмешательство во внутренние дела республики - Захарова
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, белоруссия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
США, Россия, Белоруссия, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Захарова прокомментировала призыв США к своим гражданам покинуть Белоруссию
Захарова назвала призыв США к гражданам покинуть Белоруссию провокацией