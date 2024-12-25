https://ria.ru/20241225/bayden-1991121070.html

WSJ негативно высказалась о наследии Байдена

WSJ негативно высказалась о наследии Байдена - РИА Новости, 25.12.2024

WSJ негативно высказалась о наследии Байдена

Наследием президента США Джо Байдена станет снижение его умственных способностей, пишет колумнист газеты Wall Street Journal Джейсон Райли. РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T03:14:00+03:00

2024-12-25T03:14:00+03:00

2024-12-25T06:22:00+03:00

в мире

сша

джо байден

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Наследием президента США Джо Байдена станет снижение его умственных способностей, пишет колумнист газеты Wall Street Journal Джейсон Райли. "Наследием Байдена станет снижение его умственных способностей", — говорится в публикации. Как указывает колумнист, ближайшие советники Байдена на протяжении четырех лет пытались скрыть его ухудшающееся умственное состояние. Так, Райли приводит в пример расследование специального прокурора Роберта Хёра по делу о ненадлежащем хранении Байденом секретных документов, по итогом которого президент США избежал уголовного преследования. "Это эпический скандал, масштабы которого мы только начинаем осознавать. И он может оказаться главным наследием администрации Байдена", — отмечает Райли. Байден, старейший президент в истории США, нередко давал своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы использовали это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством. В начале 2023 года стало известно, что в здании связанного с Байденом аналитического центра нашли партию секретных бумаг. Они относятся к тому времени, когда тот занимал пост вице-президента США. По данным Белого дома, документы были обнаружены в ноябре 2022 года. Расследование по делу о ненадлежащем хранении секретных бумаг Байденом завершилось в феврале 2024 года, его провел специальный прокурор Роберт Хёр. В отчетном документе он указал, что возбуждать уголовное дело против президента США не стоит, ведь в суде перед присяжными он может предстать "симпатичным пожилым мужчиной с проблемами с памятью". Как говорится в отчете, в ходе общения с командой спецпрокурора Байден проявил проблемы с памятью, не мог точно обозначить сроки начала и конца работы вице-президентом и назвать дату кончины своего сына Бо.

https://ria.ru/20241223/bayden-1990820953.html

https://ria.ru/20241223/mask-1990788863.html

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в мире, сша, джо байден