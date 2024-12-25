https://ria.ru/20241225/avtomatizatsiya-1991197249.html

Московский венчурный фонд поддержал ИТ-систему для автоматизации ЭДО

Московский венчурный фонд поддержал ИТ-систему для автоматизации ЭДО - РИА Новости, 25.12.2024

Московский венчурный фонд поддержал ИТ-систему для автоматизации ЭДО

Московский венчурный фонд вложил 50 миллионов рублей в ИТ-систему для автоматизации электронного документооборота (ЭДО), сообщает пресс-служба организации. РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T12:06:00+03:00

2024-12-25T12:06:00+03:00

2024-12-25T12:06:00+03:00

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Московский венчурный фонд вложил 50 миллионов рублей в ИТ-систему для автоматизации электронного документооборота (ЭДО), сообщает пресс-служба организации. Всего совместно с частным инвестором SL Soft объем финансирования составил 100 миллионов рублей. Средства будут направлены на привлечение ИТ-специалистов для дальнейшего развития продуктов, а также на продвижение платформы на высококонкурентном рынке систем ЭДО. "Цитрос" является экосистемой ИТ-продуктов для автоматизации документооборота, в том числе юридически значимого. Она охватывает все задачи по работе с цифровыми документами — от создания шаблонов документов до архивного хранения. Все продукты построены на единой платформе, что исключает необходимость дополнительных интеграций между компонентами. Это позволяет организациям легко встроить систему в существующий ИТ-ландшафт без необходимости серьезного перепроектирования, говорится в сообщении. Кроме того, платформа интегрирует современные ИИ-инструменты – средства автоматического распознавания контента и автоматической классификации документов. Это позволяет существенно ускорить процесс обработки документации, снизить объем ручного труда и поддерживать процесс автоматизированного перевода бумажных документов в цифровой вид. А также автоматически проверять правильность формирования документа по множеству критериев, осуществлять сложный интеллектуальный поиск в архивах, извлекать сущности и автоматически формировать резюме документов и прочее. "За счет использования экосистемы компании крупного бизнеса могут экономить от 700 миллиона рублей в год за счет полностью безбумажного документооборота. Сокращается время выполнения рутинных задач и снижается число ошибок. Также важно, что это полностью отечественное решение, не уступающее пор функционалу продуктам крупнейших иностранных вендоров", – отметил генеральный директор Московского венчурного Фонда Олег Теплов, его слова приводит пресс-служба. Московский венчурный фонд (Фонд развития венчурного инвестирования города Москва) создан столичным департаментом предпринимательства и инновационного развития. Фонд поддерживает предпринимателей на всех этапах, от начальной посевной стадии до стадии активного роста, предоставляя необходимые финансовые ресурсы для успешного развития, напомнили в пресс-службе.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

технологии, москва, it-индустрия