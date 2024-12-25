https://ria.ru/20241225/avtomatizatsiya-1991197249.html
Московский венчурный фонд поддержал ИТ-систему для автоматизации ЭДО
Московский венчурный фонд поддержал ИТ-систему для автоматизации ЭДО - РИА Новости, 25.12.2024
Московский венчурный фонд поддержал ИТ-систему для автоматизации ЭДО
Московский венчурный фонд вложил 50 миллионов рублей в ИТ-систему для автоматизации электронного документооборота (ЭДО), сообщает пресс-служба организации. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T12:06:00+03:00
2024-12-25T12:06:00+03:00
2024-12-25T12:06:00+03:00
технологии
москва
it-индустрия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991195050_0:0:3456:1944_1920x0_80_0_0_11534b8a179e14a134fc5a8307a40dff.jpg
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Московский венчурный фонд вложил 50 миллионов рублей в ИТ-систему для автоматизации электронного документооборота (ЭДО), сообщает пресс-служба организации. Всего совместно с частным инвестором SL Soft объем финансирования составил 100 миллионов рублей. Средства будут направлены на привлечение ИТ-специалистов для дальнейшего развития продуктов, а также на продвижение платформы на высококонкурентном рынке систем ЭДО. "Цитрос" является экосистемой ИТ-продуктов для автоматизации документооборота, в том числе юридически значимого. Она охватывает все задачи по работе с цифровыми документами — от создания шаблонов документов до архивного хранения. Все продукты построены на единой платформе, что исключает необходимость дополнительных интеграций между компонентами. Это позволяет организациям легко встроить систему в существующий ИТ-ландшафт без необходимости серьезного перепроектирования, говорится в сообщении. Кроме того, платформа интегрирует современные ИИ-инструменты – средства автоматического распознавания контента и автоматической классификации документов. Это позволяет существенно ускорить процесс обработки документации, снизить объем ручного труда и поддерживать процесс автоматизированного перевода бумажных документов в цифровой вид. А также автоматически проверять правильность формирования документа по множеству критериев, осуществлять сложный интеллектуальный поиск в архивах, извлекать сущности и автоматически формировать резюме документов и прочее. "За счет использования экосистемы компании крупного бизнеса могут экономить от 700 миллиона рублей в год за счет полностью безбумажного документооборота. Сокращается время выполнения рутинных задач и снижается число ошибок. Также важно, что это полностью отечественное решение, не уступающее пор функционалу продуктам крупнейших иностранных вендоров", – отметил генеральный директор Московского венчурного Фонда Олег Теплов, его слова приводит пресс-служба. Московский венчурный фонд (Фонд развития венчурного инвестирования города Москва) создан столичным департаментом предпринимательства и инновационного развития. Фонд поддерживает предпринимателей на всех этапах, от начальной посевной стадии до стадии активного роста, предоставляя необходимые финансовые ресурсы для успешного развития, напомнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20241211/putin-1988708209.html
https://ria.ru/20241219/soloveva-1989974566.html
https://ria.ru/20240711/kadry-1958831801.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991195050_417:0:3148:2048_1920x0_80_0_0_eadbf20db27126717be9f957ce0e0a50.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, москва, it-индустрия
Технологии, Москва, IT-индустрия
Московский венчурный фонд поддержал ИТ-систему для автоматизации ЭДО
Московский венчурный фонд инвестировал 50 миллионов рублей в ИТ-систему для ЭДО
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Московский венчурный фонд вложил 50 миллионов рублей в ИТ-систему для автоматизации электронного документооборота (ЭДО), сообщает пресс-служба организации.
Всего совместно с частным инвестором SL Soft объем финансирования составил 100 миллионов рублей.
Средства будут направлены на привлечение ИТ-специалистов для дальнейшего развития продуктов, а также на продвижение платформы на высококонкурентном рынке систем ЭДО. "Цитрос" является экосистемой ИТ-продуктов для автоматизации документооборота, в том числе юридически значимого. Она охватывает все задачи по работе с цифровыми документами — от создания шаблонов документов до архивного хранения.
Все продукты построены на единой платформе, что исключает необходимость дополнительных интеграций между компонентами. Это позволяет организациям легко встроить систему в существующий ИТ-ландшафт без необходимости серьезного перепроектирования, говорится в сообщении.
Кроме того, платформа интегрирует современные ИИ-инструменты – средства автоматического распознавания контента и автоматической классификации документов. Это позволяет существенно ускорить процесс обработки документации, снизить объем ручного труда и поддерживать процесс автоматизированного перевода бумажных документов в цифровой вид. А также автоматически проверять правильность формирования документа по множеству критериев, осуществлять сложный интеллектуальный поиск в архивах, извлекать сущности и автоматически формировать резюме документов и прочее.
"За счет использования экосистемы компании крупного бизнеса могут экономить от 700 миллиона рублей в год за счет полностью безбумажного документооборота. Сокращается время выполнения рутинных задач и снижается число ошибок. Также важно, что это полностью отечественное решение, не уступающее пор функционалу продуктам крупнейших иностранных вендоров", – отметил генеральный директор Московского венчурного Фонда Олег Теплов, его слова приводит пресс-служба.
Московский венчурный фонд (Фонд развития венчурного инвестирования города Москва) создан столичным департаментом предпринимательства и инновационного развития. Фонд поддерживает предпринимателей на всех этапах, от начальной посевной стадии до стадии активного роста, предоставляя необходимые финансовые ресурсы для успешного развития, напомнили в пресс-службе.