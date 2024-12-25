https://ria.ru/20241225/avganistan-1991063449.html

"Военные впали в ярость". Как Москва угодила в опасную ловушку Вашингтона

"Военные впали в ярость". Как Москва угодила в опасную ловушку Вашингтона - РИА Новости, 25.12.2024

"Военные впали в ярость". Как Москва угодила в опасную ловушку Вашингтона

Тогда мало кто в стране понимал, что на самом деле произошло на южных рубежах Советского Союза — в Афганистане. А сейчас можно легко запутаться в противоречивой РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T08:00:00+03:00

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости, Виктор Жданов. Тогда мало кто в стране понимал, что на самом деле произошло на южных рубежах Советского Союза — в Афганистане. А сейчас можно легко запутаться в противоречивой информации. Очевидно одно: сорок пять лет назад СССР вступил в долгую, тяжелую войну, которая стала для него последней.Американский циклон"Ограниченный, но большой. Временный, но надолго" — так иногда с иронией говорят о контингенте советских войск в Афганистане (ОКСВА). Первой после спецподразделений ГРУ "за речкой" оказалась 108-я мотострелковая дивизия. Утром 25 декабря 1979-го по понтонному мосту через реку Амударью пошли колонны "КамАЗов", "Уралов", БМП, БТР и прочей военной техники.Войска двигались к Кабулу. Задача — расположиться гарнизонами и взять под охрану важные объекты. Ни сопротивления, ни боестолкновений не было, все как на учениях. Двухнедельная подготовка в Средней Азии оказалась весьма кстати. Дорога на горных перевалах непростая, ДТП случались, но в целом начальный этап операции шел так, как задумано. В Москве были довольны.Впрочем, куда больше восторга в те дни было в Вашингтоне. План против СССР, созданный буквально за считаные месяцы, сработал. В администрации президента Джимми Картера это оценили не иначе как рождественский подарок.Но об этом плане стало известно не сразу. Лишь два десятилетия спустя бывший советник президента США по национальной безопасности Збигнев Бжезинский решил одарить мир откровениями из Овального кабинета."По официальной версии, помощь ЦРУ моджахедам началась в 1980-м, то есть после того, как советская армия вошла в Афганистан. Но реальность, которую до сих пор тщательно скрывали, совершенно иная: Картер подписал первую директиву о тайной помощи противникам просоветского режима в Кабуле 3 июля 1979-го", — рассказал Бжезинский французскому журналу Le Nouvel Observateur.Журналист напомнил, как тогда многие страны не верили Москве, оправдывавшей присутствие в стране ОКСВА вмешательством Вашингтона. "Вы жалеете об этом?" — спросил он Бжезинского. В ответ отставной политик помотал головой. Для него война, унесшая десятки тысяч жизней, осталась "отличной идей", заманившей Советский Союз в ловушку."В тот день, когда Советы официально пересекли границу, я написал президенту Картеру, по сути, следующее: "Теперь у нас есть возможность подарить СССР его собственную войну во Вьетнаме", — вспоминал он.Операция получила название "Циклон" и продолжалась вплоть до конца советского участия в конфликте.Новость для генсекаНе прошло и двух лет с Апрельской революции 1978-го, когда к власти пришла Народно-демократическая партия Афганистана (НДПА). Поддержанная армией левая оппозиция устранила авторитарного президента Мухаммеда Дауда. Над его дворцом подняли красное полотнище, страну объявили социалистической республикой.Для генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, как и для всего Политбюро, произошедшее стало полной неожиданностью. Ни КГБ, ни ГРУ, ни посольство в Кабуле, ни любые другие советские организации и спецслужбы к смене режима отношения не имели. Не смогли даже спрогнозировать. О событии Кремль узнал из сообщения Reuters, которое чуть позднее подтвердил посол в Афганистане Александр Пузанов.Стремительный шаг из феодализма в социализм вызывал сомнения у ортодоксальных марксистов из ЦК. Капиталистические отношения существовали только в крупных городах, а промышленное производство развивалось плохо. Среди афганцев также еще были сильны архаичные представления об общественной жизни.О новых афганских руководителях в Москве ничего не знали. Данные о лидерах различных дружественных партий, как правило, редко выходили за рамки профильных отделов МИД СССР. Вскоре Политбюро представили аналитические материалы. Легче не стало. Как оказалось, НДПА расколота на две фракции. Правительство возглавляет Нур Мохаммад Тараки, лидер "Хальк". При этом сторонники противостоящей ей "Парчам" есть не только среди чиновников, но и в числе военного командования.Однако иного решения, кроме как поддержать НДПА, не было. Партнерские отношения с Кабулом сложились еще при афганской монархии и заметно укрепились после провозглашения республики в 1973-м. Портить их противоречило интересам Москвы. Кроме того, нужно было обеспечивать безопасность советских границ, не подпуская к ним ни агентов американского влияния, ни сторонников радикального исламизма.Во второй половине 1979-го ситуация в Афганистане обострилась. Осенью Тараки был отстранен, похищен и убит по приказу Хафизуллы Амина — второго генсека НДПА. Именно он теперь возглавил страну. При нем был заключен советско-афганский Договор о дружбе, четвертая статья которого предусматривала оказание силовой поддержки.В стране росло недовольство социалистическим правительством. Амин, опасавшийся переворота, усиливал репрессии. Чтобы укрепить позиции и навести порядок, он неоднократно обращался к Москве за помощью войсками. В Кремле, видя, что руководство НДПА слабое, от решительного отказа постепенно склонялись к вводу контингента.Категорически против выступили военные. По воспоминаниям начальника Главного оперативного управления Генерального штаба генерала армии Валентина Варенникова, министр обороны Дмитрий Устинов впал в ярость, когда маршал Николай Огарков, возглавлявший Генштаб, изложил ему доводы о нецелесообразности такого решения.Позднее Генштаб решил основательно доказать свою правоту и подготовил доклад, рекомендовавший воздержаться от отправки армии в Афганистан из опасений тяжелых политических, экономических, социальных и военных последствий. С ним к министру обороны направились Огарков и Варенников. Но все уже было решено."Устинов внешне был спокоен, хотя интуитивно чувствовалось грозовое напряжение. Закончив читать, Устинов взял у себя на столе какие-то корочки и вложил туда два листа доклада. Затем, подумав, расписался вверху на первой странице, приговаривая: "Это вам для прокурора". Закрыл корочки и спокойно вернул доклад Огаркову: "Вы опоздали", — писал в мемуарах Варенников.Устинов, а также глава МИД Андрей Громыко и председатель КГБ Юрий Андропов направили Брежневу письменный доклад о необходимости помочь Кабулу войсками. Согласились и остальные члены Политбюро, за исключением премьера Алексея Косыгина. Он предлагал принять любое другое решение, но не допустить военного вмешательства. Его тоже не послушали.Костяк ОКСВА составила 40-я армия, которая формировалась в Туркестанском военном округе. Климат и местность в Средней Азии максимально приближены к афганским. За 12 дней части были приведены в боевую готовность, 24 декабря войскам зачитали директиву министра обороны СССР об отправке в Афганистан. Об участии в боевых действиях там не было ни слова.Через два дня советский спецназ взял штурмом дворец Амина, в ходе которого тот был убит. Вместо него власть в стране получил Бабрак Кармаль. Советский Союз понес первые боевые потери.Медвежья услуга"Американцы лезли из кожи, чтобы активизировать оппозицию в Афганистане и железной хваткой принудить советские войска воевать, а не располагаться гарнизонами, тем более чтобы мы и не подумали осуществить обещание Л. И. Брежнева вывести наши войска через несколько недель, данное им еще в начале ввода наших войск", — подчеркивал Варенников.Поддержку боевикам усилили все, кто помогал ранее. Деньги, вооружения, боеприпасы шли щедрым потоком из Саудовской Аравии и Пакистана, ставшего главной базой для подготовки моджахедов. Как и рассчитывали в Вашингтоне, война затягивалась. Советский контингент с 65 тысяч в 1980-м перевалил за 100 тысяч в 1986-м.США наращивали финансирование "Циклона". Администрация Рональда Рейгана денег не жалела. Чтобы заманить СССР в Афганистан, понадобилось всего 650 тысяч долларов. На автоматы для боевиков в 1980-м — 30 миллионов. На их военную подготовку и вооружение современными системами вплоть до ПЗРК "Стингер" в 1987-м ушло 630 миллионов.Это укрепило боевые отряды радикальных исламистов настолько, что всего через несколько лет после ухода советской армии из Афганистана они превратились в международные террористические организации. Один из их главных лидеров Усама бен Ладен был в числе тех самых "антисоветских повстанцев", получивших американский арсенал. Последующие события на Ближнем Востоке во многом были предопределены исходом афганской эпопеи.Но в 1979-м об этом еще никто не знал. США в ответ на действия СССР, по сути, аннулировали многие достижения периода разрядки. Между сверхдержавами вновь началась эпоха конфронтации."Ни Соединенные Штаты, ни какая-либо другая страна, стремящаяся к миру и стабильности во всем мире, не могут продолжать вести дела с Советским Союзом, как обычно", — говорил Картер в обращении к американцам 4 января 1980-го.Вашингтон отказался от участия в Олимпийских играх в Москве и не ратифицировал договор ОСВ-II. Американский посол был отозван. США ввели односторонние санкции, оставив СССР без 17 миллионов тонн зерна, заказанных ранее. Вся торговля резко ограничивалась.Для советской армии те десять лет обернулись настоящей трагедией. Пятнадцать тысяч убитых — таких потерь страна не знала с Великой Отечественной. Позднее афганская война оказалась в тени множества вооруженных конфликтов на руинах бывшего СССР. Но, так или иначе, именно в событиях сорокапятилетней давности лежат ответы на многие вопросы современных международных отношений.

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афганистан, ссср, москва, збигнев бжезинский, леонид брежнев, главное разведывательное управление рф, сша