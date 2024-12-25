https://ria.ru/20241225/alikhanov-1991130026.html

Антон Алиханов: в России уже производят свои Барби и лего

Антон Алиханов: в России уже производят свои Барби и лего - РИА Новости, 25.12.2024

Антон Алиханов: в России уже производят свои Барби и лего

Отечественные компании продолжают наращивать производства в разных отраслях промышленности. В интервью РИА Новости перед Новым годом глава Минпромторга России... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T09:00:00+03:00

2024-12-25T09:00:00+03:00

2024-12-25T09:04:00+03:00

экономика

россия

узбекистан

латинская америка

антон алиханов

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

госдума рф

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Отечественные компании продолжают наращивать производства в разных отраслях промышленности. В интервью РИА Новости перед Новым годом глава Минпромторга России Антон Алиханов рассказал о производстве в России собственных аналогов Барби и лего, о возрождении моды на российские елочные игрушки, об увеличении доли отечественного вина в меню и магазинах, об изменениях в конструктивных решениях SSJ-100, а также о том, как российские парфюмеры замещают ушедшие иностранные компании и где за границей активно покупают нашу косметику. Беседовала Александра Веселова.— Главным украшением на Новый год в России является елка. Какая доля отечественного производства елочных украшений в России?— Рассматривая динамику отечественного производства елочных игрушек, отмечу положительную тенденцию. Объем производства изделий для новогодних праздников в целом за десять месяцев 2024 года составил порядка одного миллиарда рублей, что на 8% больше соответствующего периода прошлого года. Статистика подтверждает сохранение спроса на продукцию, несмотря на его сезонность.При этом считаю, что рынок елочных украшений с учетом текущих тенденций должен стать более привлекательным для отечественных производителей, а мы как государство поддержим возвращение моды на российское.— Недавно правительство России утвердило "дорожную карту" по развитию детских игрушек. Как развивается данная отрасль?— Индустрия детских товаров не ограничивается производством детских игр и игрушек, в связи с чем разработанный нами план по развитию отрасли предполагает системный подход. При этом сегмент детских игрушек динамично растет. Только за прошлый год объем выпуска увеличился на 13%. Но доля на рынке пока еще мала, поэтому для нас крайне важно создать все предпосылки для ее увеличения.— Как вы думаете, российские производители смогут создать аналог Барби и лего ?— В России уже производятся аналоги иностранных игрушек, включая Барби и лего, предприятиями из Кировской и Ульяновской областей, из Севастополя и других регионов. В связи с наличием китайских товаров качественные российские игрушки, созданные с учетом нашего культурного кода, ценностей и подходов к воспитанию детей, могут теряться на полках магазинов. Однако мы приложим все усилия, чтобы отечественные детские товары были в приоритете у покупателей.— Стоимость спортивных товаров с каждым годом растет. Импортозаместили ли в России производство профессионального спортивного инвентаря? На сколько?— Даже в условиях введения западных санкций и с учетом прекращения поставок в Россию мировыми брендами спортивного оборудования и инвентаря отечественная индустрия демонстрирует положительную динамику объемов производства. Так, производство спортивных товаров за период с января по октябрь 2024 года составило 18,3 миллиарда рублей. Для сравнения: за весь 2023 год производство спортивных товаров составило 15,1 миллиарда рублей, что на 9% превысило показатель 2022 года.В стране есть крупные производители спортивных товаров, включая тренажеры и оборудование, спортивную экипировку, горнолыжный инвентарь. Так, в Калужской области размещена компания — мировой лидер по производству спортивно-беговых лыж "Центр спортивных технологий". В Московской области производят профессиональные волейбольные мячи "Волар", в Пермском крае — крупная фабрика "Трек", производящая различные виды спортивных ботинок. У нас также множество крупных производителей тренажеров для фитнес-залов из Санкт-Петербурга, Челябинской области и других регионов.— Какие шаги необходимо предпринять для роста спроса на отечественные спортивные товары?— Важно отметить необходимость налаживания взаимодействия спортивных федераций и отечественных производителей. Такое сотрудничество окажет значительное влияние на развитие отечественного производства спортивных товаров.— В июне вы говорили, что в осеннюю сессию в Госдуму может быть внесен законопроект о "российской полке". Как сейчас с ним обстоит ситуация? Проработали ли вы его параметры?— Законопроектом о российской или русской полке предлагается регулирование, которое ранее не применялось в России. Конечно, предлагаемый нами подход вызывает вопросы в первую очередь у розницы, которая привыкла к отсутствию регулирования ассортимента товаров. Однако мы детально и всесторонне проработали механизм законопроекта. По сути, это закон не столько о квоте на полке, сколько о продвижении российских товаров на внутреннем рынке в нашей национальной рознице.По нашим данным, в непродовольственной рознице доля прямого импорта высока. Значительная часть оборота — это продукция локализованных иностранных брендов. Нам необходимо обеспечить для производителей российской продукции равенство возможностей с производителями иностранной. При этом подходе получится предоставить нашему потребителю более широкий ассортимент российского товара.По своей сути механизм законопроекта дает "маркетинговые преференции" отечественным производителям, чтобы уравнять их в конкурентных возможностях с более сильными с маркетинговой точки зрения зарубежными брендами через представленность на полках магазинов.В настоящее время Минпромторг России подготовил и обсуждает с профильными ведомствами обновленную версию законопроекта.— В каких сегментах "российские" полки могут появится в первую очередь?— В перечень квотируемых товаров предполагается включать только те группы, по которым уже существует конкуренция производителей и брендов. Начать мы планируем с бытовой химии и повседневной косметики. Это наши флагманы в потребительских товарах, а сама отрасль наукоемкая и "подтягивает" многие смежные отрасли. По мере готовности наших производителей планируем подключать и другие товарные группы.В офлайн-торговле для торговых сетей будет устанавливаться минимальная доля российских брендов на полке, для каждой товарной категории своя. Что касается маркетплейсов, то там "полочное пространство" отсутствует, количество товаров не ограничено, а принципы демонстрации товаров при их розничной продаже существенно отличаются от традиционной торговли. Для маркетплейсов предлагается установить некую обязанность — и при поиске товара в широком смысле, и при выборе покупателем товара конкретного иностранного бренда маркетплейс должен обеспечить одновременную рекомендацию предложения аналогичного российского товара.— Закон об обязательной доле российского вина в меню и винных картах ресторанов в настоящее время находится на рассмотрении. Какие меры разрабатывает ведомство для продвижения отечественного вина до принятия этого закона?— Изначально законопроектом о винной полке предполагалось закрепление обязательной доли российского вина в винной карте объектов общественного питания, а также в ассортименте розничных торговых объектов на одном уровне — 20% от общего количества наименований вин. Ведь пока что у российских потребителей ограничены возможности ознакомиться с ассортиментом наших производителей, в том числе из-за того, что в объектах общественного питания и розничной торговли доминируют иностранные бренды.Мы хотим это исправить. Подчеркну, здесь не идет речи об алкоголизации, но спрос на вино нужно перераспределить в пользу отечественной продукции. Тем более что виноградарство и виноделие исторически являются традиционными отраслями для многих южных субъектов Российской Федерации и играют в их экономике важную роль. Динамика роста сферы виноградарства также этому благоприятствует. И все это может повлиять и на развитие смежных отраслей, например сельского туризма и развития сельских территорий.— В законопроекте в настоящее время предлагается установить долю отечественного вина в 20%. Поддерживаете ли вы увеличение этой доли в дальнейшем?— Мы в дальнейшем планируем включить в законопроект механизм, предполагающий возможность дальнейшего поэтапного повышения доли отечественного вина в розничной торговле и объектах общественного питания, это простимулирует развитие всей сферы отечественного виноградарства и виноделия. В частности, это станет стимулом для существенного увеличения числа виноградников, развития производства и насыщения рынка прекрасным отечественным продуктом.— В 2022 году часть косметических брендов ушла из России. Как сегодня развивается российская индустрия парфюмерии?— Российская индустрия парфюмерии в последние годы демонстрирует значительный рост и развитие. Мы наблюдаем увеличение доли отечественных производителей, которые начинают создавать уникальные продукты, используя как традиционные, так и современные технологии, а также активно замещать продукцию компаний, ушедших с рынка. За последние три года десятки новых российских изготовителей вышли на рынок со своей продукцией.В 2023 году объем рынка парфюмерии в России составил 178 миллиардов рублей или 464 тысячи тонн с долей отечественной продукции в 22%. В этом году на долю отечественных брендов приходится уже 40% от общего объема рынка, а в отдельных сегментах эта доля выше 75%.— Какие меры поддержки существуют для развития косметической отрасли в России?— Российская индустрия парфюмерии активно развивается и становится все более конкурентоспособной. На данный момент используются все виды мер поддержки для стимулирования развития косметической отрасли. К числу этих мер относятся финансовые гранты и субсидии для российских производителей, которые позволяют снизить затраты на производство и увеличить объемы выпускаемой продукции; разработана и с 1 сентября 2024 года на базе РХТУ имени Д. И. Менделеева запущена первая магистерская программа по профилю "парфюмер-технолог".Также работают и меры защиты рынка, направленные в том числе на развитие отечественного производства. Также предусмотрены меры поддержки экспорта по линии Российского экспортного центра и национального проекта "Международная кооперация и экспорт".— Российские косметические компании поставляют за рубеж свою продукцию? Насколько наши бренды узнаваемы?— Конечно, российские производители активно занимаются экспортом косметической продукции. Так, в 2023 году объем экспорта косметики и парфюмерии составил 111 тысяч тонн. Традиционно в топ стран по экспорту входят страны СНГ — прежде всего Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Кыргызстан, Азербайджан, Армения. В 2023 году в топ-10 стран экспорта нашей косметики вошли Монголия и Туркменистан. Также экспорт осуществляется в страны Ближнего Востока, Средней Азии, Юго-Восточной Азии.Российские компании выходят на международные выставки и создают дистрибьюторские сети за границей, что помогает повысить узнаваемость брендов на международной арене.— Какие варианты поддержки производителей малотоннажной химии рассматриваете?— В части поддержки НИОКР и разработок для предприятий-производителей малотоннажной химии основной упор будет сделан на создание и оснащение центров разработок и пилотирование технологий. Это продолжение двух действующих мер, таких как программа поддержки кооперации науки и бизнеса, реализуемая Минобранауки России, и субсидия на развитие центров инженерных разработок, реализуемая Минпромторгом России.Также в рамках поддержки НИОКР существуют субсидии на поддержку проектов, предусматривающих разработку конструкторской документации на комплектующие изделия, необходимые для отраслей промышленности, и на компенсацию до 70% затрат на проведение НИОКР по современным технологиям в рамках реализации такими организациями инновационных проектов.Ключевой и опорной мерой для предприятий малотоннажной химии, реализующих инвестиционные проекты по производству приоритетной продукции, является Кластерная инвестиционная платформа. Для менее капиталоемких проектов существуют льготные займы Фонда развития промышленности. Средства льготной "промышленной ипотеки" можно использовать на приобретение производственных площадей для быстрого запуска или расширения бизнеса, приобретение объектов недвижимого имущества для осуществления промышленного производства, строительство или модернизацию производственного объекта, а также его реконструкцию.— Планируются ли еще субсидии, или, может, изучаете другие инструменты для поддержки производителей в области малотоннажной химии?— Для стимулирования спроса прорабатываем новую меру поддержки, направленную на возмещение недополученных доходов российским производителям химической продукции, связанных с предоставлением покупателям скидки при реализации продукции.— В последнее время к самолетам SSJ особое внимание. Планируется ли проверка воздушных судов, которые уже эксплуатируются?— Это вопросы из компетенции наших коллег из Росавиации. Они уже заявляли, что "Суперджет" сертифицирован по российским и международным правилам, соответствует всем требованиям летной годности, прошел все необходимые испытания, конструкция этой машины безопасна и продолжает совершенствоваться с учетом получаемых в ходе эксплуатации новых данных.— Одной из проблем в конструкции SSJ многие эксперты указывали гидравлику. Учтены ли замечания в новых самолетах данной модели?— Что касается гидравлики, то разработчику было рекомендовано доработать существующую конструкцию шасси с учетом прогнозной оценки рисков эксплуатации машин этого типа за рамками эксплуатационных лимитов, допущений. По заявлению Росавиации, рекомендации проработаны разработчиком, после прохождения необходимых испытаний конструктивные решения будут внедрены на новых воздушных судах "Суперджет 100". Потом будет выпущен сервисный бюллетень на доработку летающего парка. Добавить к их словам мне нечего — мы разделяем позицию Росавиации.— Для осуществления экспортных морских перевозок нужны специальные суда, однако в России их строительство так и не налажено. Планируется ли субсидировать разработку и строительство контейнеровозов в России?— В рамках работы по федеральному проекту "Производство судов и судового оборудования" мы будем также фокусироваться на этом направлении. В его рамках мы должны обеспечить увеличение темпов обновления выбывающего флота, а также сформировать условия для строительства крупнотоннажного транспортного флота, в том числе ледового класса.Что касается контейнеровозов, сейчас на мощностях АО "ЮЦСС" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в рамках программы льготного лизинга строятся четыре контейнеровоза проекта 00108. Подобные суда в нашей практике строятся впервые и, конечно, мы планируем усилить поддержку по этому направлению в рамках действующих и новых механизмов.— Не раз звучала мысль, что для развития экспорта необходимо создание хабов за рубежом. Насколько эффективен данный механизм?— Это не просто мысль, это реально работающий инструмент развития промышленной кооперации России с другими странами. Например, в 2022 году российский технополис "Химград" при поддержке Минпромторга России и правительства Республики Татарстан запустил в Узбекистане химико-индустриальный парк "Чирчик". Там же спустя год был запущен совместный технопарк "Джизак". В настоящее время на этих площадках размещены производства более 20 промышленных российских промышленных резидентов, которые создают продукцию на преференциальных условиях, так как парки имеют статус свободных экономических зон. Но самое главное, что у них появилась возможность оптимизировать логистические затраты и реализовывать товары как на рынке Узбекистана, так и получить доступ на рынки третьих стран.— Планируете ли дальше развивать механизм по созданию транспортно-логистических центров за рубежом?— Реализация проектов по размещению российских производств за рубежом показала нам, что бизнесу становится легче "приближаться" непосредственно к рынкам сбыта: больше инвестировать, входить в кооперационные цепочки с иностранными игроками, получать от локальных поставщиков компоненты, сырье и комплектующие, которые пока еще, может быть, не производятся в России. Кроме того, создание совместных предприятий за рубежом открывает перспективы по ускоренному и упрощенному освоению новых рынков в условиях санкций и выстраиванию долгосрочного технологического сотрудничества с новыми партнерами. Все эти факторы позволяют увеличить внешнеторговый оборот России и вывести торгово-экономические связи с зарубежными странами на качественно новый уровень. Очевидно, что необходимо масштабировать эту практику и в отношении других страновых направлений.Со следующего года в контуре нового федерального проекта "Создание зарубежной инфраструктуры" под эти цели мы запускаем механизм, позволяющий при поддержке государства создавать аналогичную объектам в Узбекистане инфраструктуру. Здесь стоит отметить, что априори такой формат привлекателен для резидентов, поскольку в рамках него производится административное сопровождение, прозрачность процедур, участие государственных институтов. Это является определенной гарантией стабильности ведения дел.— Где сейчас рассматриваете возможность создания транспортных хабов за рубежом?— На данный момент в активной степени проработки находится проект по запуску промышленного кластера в Таджикистане. Одним из преимуществ проекта будет являться российское управление объектом. Заинтересованность в размещении на площадке проявили российские предприятия легкой промышленности, химического комплекса, машиностроения, а также производители электротехнического оборудования. С таджикистанскими партнерами договорились об особых налоговых режимах для будущих резидентов.До 2030 года в планах — поддержать пять проектов по созданию транспортно-логистических центров и российских промышленных зон в опорных странах. Наш механизм предполагает возможность комбинирования разных источников финансирования соответствующих инфраструктурных проектов, в том числе за счет средств инвесторов, вклада в капитал проектных компаний, а также льготного коммерческого финансирования в рамках иных мероприятий нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".При определении стран, где с помощью бюджетного финансирования будет появляться такая отечественная инфраструктура, мы будем опираться в первую очередь на заинтересованность нашего бизнеса и условия размещения и деятельности резидентов, которые в будущем смогут предложить наши зарубежные партнеры.— Есть ли интерес к созданию хабов в Латинской Америке? Прорабатываете такую возможность?— Что касается латиноамериканского направления, оно выступает для нас приоритетным в рамках другого механизма нового федерального проекта —"раскатки" грузопотоков на "новых" международных транспортных коридорах.Модель поддержки предполагает субсидирование скидки российских перевозчиков промышленной продукции в Латинскую Америку и Африку в размере 50%, предоставляемой российским экспортерам на их услуги. Это повысит конкурентоспособность российских организаций на рынках удаленных от России макрорегионов, а также позволит увеличить грузооборот России с приоритетными странами ввиду снижения стоимости реализуемой продукции и расширить географию российского экспорта.Мы рассчитываем увидеть кратное увеличение товаропотока российской промпродукции на обозначенных коридорах. В этом случае в портах стран прибытия объективно потребуются дополнительные мощности для обработки идущих в и из России грузов. Поэтому не исключаем возможность применения первого механизма поддержки по созданию соответствующей инфраструктуры в странах Латинской Америки.В итоге хочу подчеркнуть, что создание таких промышленных объектов за рубежом способно придать дополнительный импульс развитию двусторонней промышленной кооперации между Россией и дружественными странами.

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