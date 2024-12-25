https://ria.ru/20241225/alikhanov-1991118435.html
Алиханов рассказал о росте производства игрушек для новогодних праздников
Алиханов рассказал о росте производства игрушек для новогодних праздников - РИА Новости, 25.12.2024
Алиханов рассказал о росте производства игрушек для новогодних праздников
Объем производства изделий для новогодних праздников за январь-октябрь текущего года вырос в стране на 8% в годовом выражении и составил около 1 миллиарда... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T01:40:00+03:00
2024-12-25T01:40:00+03:00
2024-12-25T01:40:00+03:00
экономика
россия
антон алиханов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Объем производства изделий для новогодних праздников за январь-октябрь текущего года вырос в стране на 8% в годовом выражении и составил около 1 миллиарда рублей, что говорит о сохранении спроса на продукцию, несмотря на его сезонность, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Рассматривая динамику отечественного производства елочных игрушек, отмечу положительную тенденцию. Объем производства изделий для новогодних праздников в целом за 10 месяцев 2024 года составил порядка 1 миллиарда рублей, что на 8% больше соответствующего периода прошлого года. Статистика подтверждает сохранение спроса на продукцию, несмотря на его сезонность", - сказал Алиханов. Министр отметил, что рынок елочных украшений с учетом текущих тенденций должен стать более привлекательным для российских производителей. Кроме того, государство готово поддержать возвращение моды на отечественную продукцию.
https://ria.ru/20241224/alikhanov-1991113441.html
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экономика, россия, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Алиханов рассказал о росте производства игрушек для новогодних праздников
Алиханов: объем производства елочных игрушек за 10 месяцев вырос на 8%