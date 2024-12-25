https://ria.ru/20241225/alihanov-1991116598.html

Алиханов рассказал о пользе роста сферы виноградарства

Алиханов рассказал о пользе роста сферы виноградарства - РИА Новости, 25.12.2024

Алиханов рассказал о пользе роста сферы виноградарства

Рост сферы виноградарства может повлиять и на развитие смежных отраслей, таких как сельский туризм и развитие сельских территорий в России, заявил в интервью... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T00:33:00+03:00

2024-12-25T00:33:00+03:00

2024-12-25T00:33:00+03:00

экономика

россия

антон алиханов

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Рост сферы виноградарства может повлиять и на развитие смежных отраслей, таких как сельский туризм и развитие сельских территорий в России, заявил в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Виноградарство и виноделие исторически являются традиционными отраслями для многих южных субъектов Российской Федерации и играют в их экономике важную роль. Динамика роста сферы виноградарства также этому благоприятствует. И все это может повлиять и на развитие смежных отраслей, например, сельского туризма и развития сельских территорий", - отметил Алиханов. Он отметил, что изначально законопроектом о винной полке планировалось закрепление обязательной доли российского вина в меню общественного питания, а также в ассортименте розничных торговых точек на уровне 20% от общего количества наименований вин. На сегодня российские потребители ограничены в возможности ознакомиться с ассортиментом отечественных производителей. И одна из причин этого - доминирование иностранных брендов в объектах общественного питания и розничной торговли. "Мы хотим это исправить. Подчеркну – здесь не идет речи об алкоголизации, но спрос на вино нужно перераспределить в пользу отечественной продукции", - пояснил Алиханов.

https://ria.ru/20241108/akra-1982575967.html

https://ria.ru/20241110/rossiya-1982852299.html

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экономика, россия, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)