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Алиханов рассказал о пользе роста сферы виноградарства - РИА Новости, 25.12.2024
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00:33 25.12.2024
https://ria.ru/20241225/alihanov-1991116598.html
Алиханов рассказал о пользе роста сферы виноградарства
Алиханов рассказал о пользе роста сферы виноградарства - РИА Новости, 25.12.2024
Алиханов рассказал о пользе роста сферы виноградарства
Рост сферы виноградарства может повлиять и на развитие смежных отраслей, таких как сельский туризм и развитие сельских территорий в России, заявил в интервью... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T00:33:00+03:00
2024-12-25T00:33:00+03:00
экономика
россия
антон алиханов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Рост сферы виноградарства может повлиять и на развитие смежных отраслей, таких как сельский туризм и развитие сельских территорий в России, заявил в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Виноградарство и виноделие исторически являются традиционными отраслями для многих южных субъектов Российской Федерации и играют в их экономике важную роль. Динамика роста сферы виноградарства также этому благоприятствует. И все это может повлиять и на развитие смежных отраслей, например, сельского туризма и развития сельских территорий", - отметил Алиханов. Он отметил, что изначально законопроектом о винной полке планировалось закрепление обязательной доли российского вина в меню общественного питания, а также в ассортименте розничных торговых точек на уровне 20% от общего количества наименований вин. На сегодня российские потребители ограничены в возможности ознакомиться с ассортиментом отечественных производителей. И одна из причин этого - доминирование иностранных брендов в объектах общественного питания и розничной торговли. "Мы хотим это исправить. Подчеркну – здесь не идет речи об алкоголизации, но спрос на вино нужно перераспределить в пользу отечественной продукции", - пояснил Алиханов.
https://ria.ru/20241108/akra-1982575967.html
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экономика, россия, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Алиханов рассказал о пользе роста сферы виноградарства

Алиханов: рост сферы виноградарства может повлиять на развитие смежных отраслей

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЛиния производства шампанского на заводе "Абрау-Дюрсо" в Краснодарском крае
Линия производства шампанского на заводе Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Линия производства шампанского на заводе "Абрау-Дюрсо" в Краснодарском крае. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Рост сферы виноградарства может повлиять и на развитие смежных отраслей, таких как сельский туризм и развитие сельских территорий в России, заявил в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Виноградарство и виноделие исторически являются традиционными отраслями для многих южных субъектов Российской Федерации и играют в их экономике важную роль. Динамика роста сферы виноградарства также этому благоприятствует. И все это может повлиять и на развитие смежных отраслей, например, сельского туризма и развития сельских территорий", - отметил Алиханов.
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Он отметил, что изначально законопроектом о винной полке планировалось закрепление обязательной доли российского вина в меню общественного питания, а также в ассортименте розничных торговых точек на уровне 20% от общего количества наименований вин. На сегодня российские потребители ограничены в возможности ознакомиться с ассортиментом отечественных производителей. И одна из причин этого - доминирование иностранных брендов в объектах общественного питания и розничной торговли.
"Мы хотим это исправить. Подчеркну – здесь не идет речи об алкоголизации, но спрос на вино нужно перераспределить в пользу отечественной продукции", - пояснил Алиханов.
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ЭкономикаРоссияАнтон АлихановМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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