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Медведев выразил Алиеву соболезнования после авиакатастрофы в Актау - РИА Новости, 25.12.2024
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19:46 25.12.2024 (обновлено: 19:52 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/aktau-1991326600.html
Медведев выразил Алиеву соболезнования после авиакатастрофы в Актау
Медведев выразил Алиеву соболезнования после авиакатастрофы в Актау - РИА Новости, 25.12.2024
Медведев выразил Алиеву соболезнования после авиакатастрофы в Актау
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев направил телеграмму с соболезнованиями президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с крушением азербайджанского лайнера в РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T19:46:00+03:00
2024-12-25T19:52:00+03:00
происшествия
актау
россия
азербайджан
дмитрий медведев
ильхам алиев
крушение рейса баку — грозный
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев направил телеграмму с соболезнованиями президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с крушением азербайджанского лайнера в Казахстане, сообщили в секретариате зампреда Совбеза. Как отметили в секретариате, Медведев выразил соболезнования родным граждан РФ, погибших при крушении самолёта авиакомпании AZAL вблизи города Актау. "Дмитрий Медведев также направил телеграмму с соболезнованиями президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву", - сообщили в секретариате.
https://ria.ru/20241225/aviakatastrofa-1991272972.html
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происшествия, актау, россия, азербайджан, дмитрий медведев, ильхам алиев, крушение рейса баку — грозный
Происшествия, Актау, Россия, Азербайджан, Дмитрий Медведев, Ильхам Алиев, Крушение рейса Баку — Грозный
Медведев выразил Алиеву соболезнования после авиакатастрофы в Актау

Медведев выразил Алиеву соболезнования после крушения лайнера в Актау

© Фото : Акимат Мангистауской областиМесто крушения самолёта Azerbaijan Airlines в Актау
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в Актау - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© Фото : Акимат Мангистауской области
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в Актау
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев направил телеграмму с соболезнованиями президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с крушением азербайджанского лайнера в Казахстане, сообщили в секретариате зампреда Совбеза.
Как отметили в секретариате, Медведев выразил соболезнования родным граждан РФ, погибших при крушении самолёта авиакомпании AZAL вблизи города Актау.
"Дмитрий Медведев также направил телеграмму с соболезнованиями президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву", - сообщили в секретариате.
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
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ПроисшествияАктауРоссияАзербайджанДмитрий МедведевИльхам АлиевКрушение рейса Баку — Грозный
 
 
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