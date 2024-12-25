https://ria.ru/20241225/aktau-1991326600.html

Медведев выразил Алиеву соболезнования после авиакатастрофы в Актау

Медведев выразил Алиеву соболезнования после авиакатастрофы в Актау - РИА Новости, 25.12.2024

Медведев выразил Алиеву соболезнования после авиакатастрофы в Актау

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев направил телеграмму с соболезнованиями президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с крушением азербайджанского лайнера в РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T19:46:00+03:00

2024-12-25T19:46:00+03:00

2024-12-25T19:52:00+03:00

происшествия

актау

россия

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дмитрий медведев

ильхам алиев

крушение рейса баку — грозный

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев направил телеграмму с соболезнованиями президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с крушением азербайджанского лайнера в Казахстане, сообщили в секретариате зампреда Совбеза. Как отметили в секретариате, Медведев выразил соболезнования родным граждан РФ, погибших при крушении самолёта авиакомпании AZAL вблизи города Актау. "Дмитрий Медведев также направил телеграмму с соболезнованиями президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву", - сообщили в секретариате.

https://ria.ru/20241225/aviakatastrofa-1991272972.html

актау

россия

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происшествия, актау, россия, азербайджан, дмитрий медведев, ильхам алиев, крушение рейса баку — грозный